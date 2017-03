Sinh viên Việt thi nhảy quyên tiền từ thiện

Nhìn xuống những khán giả đang theo dõi Cuộc đấu giá Hẹn hò gây quỹ từ thiện của Hội Sinh viên Việt Nam (VSA) tại đại học Texas, thành phố Arlington, bang Texas, Jesse Jasso, một thành viên ban tổ chức, cầm mic giới thiệu về màn biểu diễn tối 5/10.

"Nào các cô gái, luật nói rằng các bạn không được vi phạm nhưng tôi nghĩ tôi nhìn thấy có rất nhiều người muốn phá luật trong khán phòng tối nay", cậu nói.

Những tràng vỗ tay nổ ra như pháo khi Huynh, sinh viên năm 3 ngành tài chính, bước ra sân khấu bảnh bao với áo sơ mi thắt cà vạt. Điệu nhảy của Huynh trên nền nhạc một bài hát của rapper Chris Brown thu được 65 USD.

Julie Tran (trái) và Chris Kim lần lượt về nhất và về nhì trong cuộc đấu giá hẹn hò gây quỹ từ thiện của Hội Sinh viên Việt Nam tại đại học Texas. Ảnh: Richard Hoang/The Short Horn

10 sinh viên của đại học Texas đã tình nguyện biểu diễn tài năng của mình trong buổi đấu giá hẹn hò gây quỹ từ thiện. Những khán giả tham gia đấu giá có cơ hội hẹn hò với bất kỳ người biểu diễn nào trong tối hôm đó. Sau những màn biểu diễn tài năng trên sân khấu là những cuộc đấu giá quyết liệt.

Tổng số tiền đấu giá sẽ được trao cho Hoa Hướng Dương, một tổ chức từ thiện phi chính trị, phi lợi nhuận và phi chính phủ, có trụ sở tại Mỹ, với mục tiêu cải thiện đời sống của người dân Việt Nam.

Sinh viên năm hai ngành sinh học Julie Tran dẫn đầu cuộc đấu giá. Các khán giả dành cho màn nhảy bài "Tonight" của cô những tràng pháo tay không ngớt và mức giá đưa ra cao nhất là 130 USD.

"Tôi thực sự đã không nhảy một năm rồi, nhưng khi nghe bài hát này, cảm hứng trong tôi bỗng trở lại", Tran nói.

Nhảy không phải là tài năng duy nhất được trình diễn hôm đó. Nhiều sinh viên tham gia cũng thể hiện khả năng hát và chơi nhạc cụ trong các phần trình diễn của mình.

Chris Kim, chủ tịch VSA và là sinh viên ngành kế toán, đứng ra tổ chức sự kiện này cùng Jasso và Huynh. Bất ngờ, Kim cũng lên sân khấu và nhảy bài "Neighbors Know My Name", dù màn biểu diễn này không có trong kịch bản ban đầu.

"Tôi thực sự chỉ mới quyết định tham gia cuộc đấu giá vào phút chót", Kim nói. "Tôi đã suy nghĩ cả ngày và quyết định nhảy khi cảm thấy không khí hừng hực trong khán phòng này cũng như sự cổ vũ của khán giả".

Màn nhảy không báo trước của Kim giành vị trí thứ hai về số tiền đấu giá là 120 USD.

Kim cho hay cuộc đấu giá hẹn hò này là chương trình gây quỹ lớn nhất của tổ chức trong học kỳ. VSA đã vượt chỉ tiêu thu về 1.000 USD trong sự kiện này. Trong năm tới, họ hy vọng có thể cùng nhau tổ chức thêm một cuộc đấu giá lớn nữa.

"Tôi không mong đợi gì quá nhiều vào sự kiện này. Tôi có lo lắng chút ít", Kim nói. "Nhưng vì buổi đấu giá đã thành công lớn nên hy vọng, vào học kỳ tới, chúng tôi có thể tiếp tục làm được điều gì đó để giúp đỡ cho các quỹ từ thiện".

Theo Anh Ngọc (VNE/The Short Horn)