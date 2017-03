Sinh viên xứ Hàn và “vấn nạn” nghiện rượu

Choi Eun-joo ở trung tâm tư vấn về uống rượu của Quỹ Nghiên cứu Rượu Hàn Quốc cho biết: “Hơn một nửa trong số những sinh viên được trung tâm tư vấn là sinh viên nữ, và 15% nữ sinh cho biết các em uống rượu hàng ngày và không hề nhớ được những gì đã xảy ra buổi tối hôm trước”.

Theo Chosun, uống rượu là một vấn đề nghiêm trọng với sinh viên Hàn Quốc. Một nghiên cứu năm ngoái cho thấy 94,4% sinh viên xứ Hàn uống rượu ít nhất một lần một năm, tỷ lệ này cao hơn so với sinh viên Mỹ (86%) và người trưởng thành Hàn Quốc (78,5%).



Nghiên cứu nói trên cũng cho thấy 85,4% sinh viên đại học ở Hàn Quốc uống rượu ít nhất 1 lần/1 tháng, tỷ lệ này cao hơn nhiều so với người trưởng thành (59,4%). Tỷ lệ uống rượu ở sinh viên nữ là 82,6%, nhiều gấp đôi so với phụ nữ trưởng thành.

Kim Kwang-ki, giáo sư Trường Y tế Công cộng thuộc ĐH Inje, nhận định: "Sinh viên đại học khó chống chọi với stress gây ra bởi thất nghiệp và sự khó khăn về tài chính. Ngoài ra, các sinh viên đang dần quen với một nét văn hóa riêng trong xã hội Hàn Quốc là phán xét khả năng người khác qua tửu lượng của họ”.

Việc uống rượu tràn lan có thể dẫn đến nhiều tình huống đáng tiếc với mọi người, trong đó có sinh viên. Mới đây, ba nam sinh viên một trường đại học tư thục uy tín ở Seoul, Hàn Quốc vừa bị buộc tội tấn công tình dục một bạn học nữ cùng lớp trong một chuyến thực nghiệm. Cảnh sát cho biết trước khi bị 3 nam sinh “quấy rối”, nữ sinh này đã uống quá nhiều rượu và ngủ thiếp đi trong một phòng riêng.

