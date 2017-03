Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng tại Hà Nội giảm 17,2%

Năm nay, Hà Nội có khoảng 83.000 học sinh THPT, bổ túc THPT. Số này đã nộp 159.660 hồ sơ (năm 2009 là 192.816 hồ sơ), giảm 33.156 hồ sơ, tương đương 17,2%. Tính trung bình, mỗi học sinh đã nộp 1,9 hồ sơ (năm 2009 là 2 hồ sơ/HS).

Trong tổng số hồ sơ đã nộp, có 132.953 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH (chiếm 83,3%), 26.707 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường CĐ (chiếm 16,7%); chiếm 88,97% số hồ sơ là của học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên, số còn lại là của HS đã tốt nghiệp các năm trước. Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào khối A chiếm tỷ lệ cao nhất với 55,4%, tiếp đến là khối D: 21,5%, khối B: 13,4%, khối C: 5,2%, số còn lại là của các khối thi khác.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, số hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH, CĐ năm nay giảm so với năm trước do số học sinh lớp 12 giảm; học sinh, phụ huynh khi nộp hồ sơ cũng cân nhắc kỹ hơn, nhất là ở khu vực ngoại thành, bởi mức lệ phí tuyển sinh năm nay tăng gấp 2 lần so với năm 2009.

Thống kê cũng cho thấy, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ, công nghệ thông tin có xu hướng tăng hơn; số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường TOP trên vẫn cơ bản ổn định như những năm trước. Cụ thể, trong số 196 trường ĐH, CĐ do Sở GD-ĐT tổ chức thu nhận, có 40 trường có trên 1.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Trường ĐH Thương mại có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi nhiều nhất - với 10.175 hồ sơ, Viện ĐH Mở: 9.636 hồ sơ, ĐH Công nghiệp: 9.319 hồ sơ…

Theo kế hoạch, ngày 5-5, Sở GD-ĐT bàn giao hồ sơ, đĩa dữ liệu, lệ phí đăng ký dự thi cho các trường ĐH, CĐ phía Bắc; ngày 7-7 bàn giao cho các trường ĐH, CĐ phía Nam.

Theo Hồng Hạnh (HNM)