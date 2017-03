Sở siết, Bộ không quản lý

Đầu năm 2009, Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực miền Trung lập đề án Trường ĐH Công nghệ miền Trung, trong đó Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM là một trong bảy thành viên tham gia sáng lập Trường ĐH Công nghệ miền Trung. Hồ sơ thành lập trường đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng Bộ chưa có ý kiến trả lời.

Sau đó một cơ sở giáo dục đã hình thành tại số 26A Nguyễn Thái Học, TP Vinh, treo biển Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cơ sở tại Nghệ An. Cơ sở này đã chiêu sinh hàng ngàn học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp và sinh viên hệ CĐ. Số đã tuyển sinh chủ yếu là hệ trung cấp và CĐ, đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính.

Ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, cho rằng đây là một cơ sở đào tạo bất hợp pháp vì không được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động, sau hai lần kiểm tra trường đều không đưa ra được những giấy tờ cần thiết. Tháng 7-2010, ông Vinh đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị cho ngừng việc tuyển sinh, gỡ bỏ biển tên trường tại cơ sở đào tạo nói trên. Ngày 20-7-2010, ông Vinh lại gửi công văn đến UBND tỉnh khẳng định: Hiện nay chưa có một văn bản nào cho phép cơ sở này tuyển sinh và đào tạo trên địa bàn Nghệ An.

Cũng theo ông Vinh, chiều qua (27-8), đại diện Sở đã có cuộc họp với UBND tỉnh, lãnh đạo của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Công ty Phát triển nguồn nhân lực miền Trung để thống nhất quan điểm xử lý. Sở đề nghị ông hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp chủ động hợp tác với các ngành có liên quan của Nghệ An lập đề án thành lập phân hiệu đặt tại Nghệ An, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để đảm bảo cơ sở pháp lý cho cơ sở đào tạo ở số 26A Nguyễn Thái Học, TP Vinh, Nghệ An hoạt động. Còn về những sinh viên đang học tập tại đây, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục bàn để có giải pháp hợp lý, đảm bảo quyền lợi của các em sinh viên.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều qua (27-8), ông Đỗ Thanh Duy, Vụ Giáo dục ĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết Bộ đã yêu cầu Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM làm rõ những thông tin như báo đã nêu. Công văn của trường gửi cho Bộ khẳng định: Cơ sở này chưa đào tạo ĐH mà chỉ đào tạo CĐ và trung cấp nghề. Nếu đúng như vậy, có nghĩa cơ quan chủ quản sẽ là Bộ Công thương. Bộ Giáo dục và Đào tạo không quản lý cơ sở này.

TỐ NHƯ