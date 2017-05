Sổ tay: Lý do chính đáng!

Chủ trương của ngành đúng, ngăn chặn hiện tượng “chạy” trường, “chạy” lớp, thực hiện công bằng trong công tác đào tạo. Học trò có hộ khẩu ở quận nào học ở quận nấy, nói nghe rất xuôi tai. Nhưng thực tế, không ít phụ huynh “chạy” trường cho con không phải vì muốn con học trường xịn mà đơn giản chỉ là để thuận tiện trong việc đưa đón con khi mà con họ có hộ khẩu ở Thủ Đức, quận 9... nhưng bố mẹ lại làm việc ở nội thành. Và phụ huynh bắt đầu tìm cách “chạy” trường bằng mọi cách: quen biết, “lách” hộ khẩu và cả chuyện phong bì chỉ với mong muốn tìm một chỗ học cho con để thuận tiện việc đưa đón.

2. Năm ngoái, khi có hiện tượng “chạy” hộ khẩu, nhiều trường tiểu học ở quận 1, 3, 5 đã phải rất đau đầu để xử lý. Mặc dù biết phụ huynh lách luật nhưng cuối cùng nhà trường cũng phải chiều lòng phụ huynh vì thực tế “hộ khẩu ở đâu học ở đó”! Chính vì vậy, năm học tới đây, ngay cả Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh cũng không dám khẳng định rằng có ngăn được chuyện “chạy” hộ khẩu hay không và chỉ biết nhờ công an địa phương can thiệp. Mới đây, trả lời trực tuyến về tuyển sinh đầu cấp, ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở, lại thòng một câu: “Phụ huynh có thể xin cho con học trái tuyến với lý do chính đáng”. Rõ ràng là ngành giáo dục TP cũng thấy những bất cập của việc học đúng tuyến, còn việc giải quyết những trường hợp trái tuyến sẽ là những câu chuyện nhiều tập với nhiều phụ huynh khác nhau và hàng ngàn lý do chính đáng khác nhau. Và câu chuyện “chạy” trường mỗi năm cứ đến hẹn lại lên...