Sở xây dựng sẽ thẩm định phương án trùng tu trường Châu Văn Liêm

Chiều 25-7, trao đổi với PV báo Pháp luật TP.HCM, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết: Vừa qua UBND thành phố cùng sở ngành chức năng mời 2 công ty gồm công ty tư vấn thiết kế và thi công của Pháp chi nhánh tại TP.HCM xuống khảo sát, kiểm tra Trường THPT Châu Văn Liêm. Qua đó, 2 công ty này đã đưa ra các phương án trùng tu, sửa chữa nâng cấp và kinh phí cụ thể.



Ngôi trường trăm tuổi

Phía UBND thành phố đã họp với các sở ngành hữu quan để xem xét các phương án đưa ra và thống nhất giao cho Sở Xây dựng phối hợp thẩm định, kiểm tra để thành phố đưa ra quyết định.

Trong lúc này, thông tin trên báo chí cho biết phía nhà thầu Pháp đưa ra các phương án trùng tu gồm: trùng tu một phần trường (những dãy nhà của Pháp xây dựng) với giá 1,5 triệu USD; trùng tu toàn bộ ngôi trường với giá khoảng 3,3 triệu đô – la. Nhà thầu cam kết bảo hành công trình 10 năm và thời gian sử dụng 100 năm.

Lối kiến trúc Pháp cổ điển tuyệt đẹp của ngôi trường

Trường THPT Châu Văn Liêm do người Pháp xây dựng từ năm 1917, tên gọi ban đầu là Collège de Cantho. Năm 1987, phía Pháp có văn bản thông báo công trình đã hết hạn sử dụng. Đến đầu năm 2015, Sở GD&ĐT Cần Thơ công bố phương án xây mới lại trường do không đảm bảo an toàn và có sự cảnh báo không thể sử dụng của Sở xây dựng sau khi tiến hành kiểm định chất lượng.

Một số hạng mục kiến trúc của trường đã bị xuống cấp

Đầu tháng 7, khi các bước chuẩn bị mời thầu để xây dựng lại Trường theo kiến trúc cũ với tổng vốn đầu tư 98 tỉ đồng đã vấp phải hàng loạt ý kiến của các chuyên gia và dư luận. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng ngay sau đó đã chỉ đạo tạm dừng triển khai việc xây mới để có thời gian ghi nhận, lắng nghe thêm các ý kiến.

Ngôi trường đã lưu dấu biết bao thế hệ học sinh