Song ngữ Nga - Anh lên ngôi!

Tại ĐH KHXH&NV TPHCM, khối D2 ngành này có điểm xét tuyển NV2 cao nhất. Còn tại ĐH Sư phạm TPHCM, ngành này có điểm xét tuyển lên đến 20 điểm.

Tại ĐHKHXH&NV TPHCM, ngoài ngành Song ngữ Nga - Anh có điểm chuẩn NV2 là 19,5 điểm, các ngành khác gồm: Nhân học (15), Triết học (16), Thư viện thông tin (C: 15, D1: 15,5), Giáo dục học (15), Lưu trữ học (15), Công tác xã hội (15), Song ngữ Nga – Anh (D1: 15, D2: 18), Ngữ văn Đức (15).

Ngành Cử nhân Song ngữ Nga - Anh của ĐH Sư phạm TPHCM lấy điểm chuẩn NV2 lên đến 20 điểm. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Cử nhân tiếng Anh (24 điểm).

Tiếp theo đó là các ngành: Hóa học (21), Tiếng Pháp (20), Tiếng Trung (20), Vật lý (19,5), Công nghệ thông tin (19), Sử - Giáo dục quốc phòng (17), Ngữ văn (16,5), SP Giáo dục đặc biệt (15,5), Việt Nam học (15,5), Quốc tế học (15,5).

Những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào ngành CN song ngữ Nga-Anh, nếu đạt từ 20 điểm trở lên được chuyển qua ngành Sư phạm song ngữ Nga-Anh.

Điểm chuẩn NV2 cao nhất hệ ĐH của ĐH Công nghiệp TPHCM là 21 điểm (Công nghệ hóa học). Tiếp đó là Công nghệ môi trường (20), Công nghệ nhiệt lạnh (19,5), Công nghệ sinh học (19), Công nghệ may và Tiếng Anh (17).

Ở hệ CĐ, ngành Tài chính – Ngân hàng bất ngờ được “đẩy” lên đến 20 điểm. Quản trị kinh doanh cũng lấy điểm đến 17,5. Các ngành còn lại chỉ dao động điểm từ 12 – 15,5.

Tại ĐH Nông lâm, điểm chuẩn NV2 cao nhất thuộc về khối B ngành Ngư y (19 điểm). Khối A ngành này xét 17 điểm. Các ngành khác có số điểm chuẩn sau:

Tiếng Pháp (18), Bảo vệ thực vật (17 – khối A, 18 – khối B), Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (16-A, 18-D), Quản lý thị trường bất động sản (17,5-A, 16,5-D), Công nghệ kỹ thuật ô tô (17), Kinh tế Nông lâm, Kinh tế tài nguyên môi trường (17-A, 16-D1).

Chăn nuôi, Nông nghiệp, Nông lâm kết hợp, Quản lý tài nguyên rừng, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, SP kỹ thuật công nông nghiệp (16-A. 17-B), Cơ khí chế biến bảo quản NSTP, Cơ khí nông lâm, Chế biến lâm sản, Công nghệ giấy và bột giấy.

Công nghệ nhiệt lạnh, Điều khiển tự động, Cơ điện tử, Hệ thống thông tin địa lý, Công nghệ địa chính (16), Phát triển nông thôn và khuyến nông, Kinh doanh nông nghiệp (16-A, 15-D1). Hệ CĐ có số điểm dao động từ 12 -14 điểm.

ĐH Hoa Sen vừa công bố điểm chuẩn NV2 của trường. Cụ thể: CNTT, Mạng máy tính (17), Quản trị kinh doanh (18-A, 16-D1 và D3), Quản trị nguồn nhân lực, Maketing, Kế toán (17-A, 16-D1 và D3), Quản trị du lịch và khách sạn nhà hàng (18-A, 17-D1 và D3), Tiếng Anh (21).

Hệ CĐ có điểm chuẩn NV2 dao động từ 12-16 điểm. Trường ĐH Hoa Sen cũng vừa thông báo xét tuyển hệ Kỹ thuật viên (đợt mở rộng) đối với những thí sinh có điểm thi đủ để xét tuyển vào hệ Kỹ thuật viên của Trường Đại học Hoa Sen nhưng chưa nộp hồ sơ xét tuyển.

Các ngành xét tuyển bao gồm: Anh văn thương mại, Thư ký y khoa, Kế toán, Quản lý và điều hành khách sạn – nhà hàng, Họa viên kiến trúc – xây dựng. Thí sinh phải có điểm thi trong kỳ tuyển sinh năm 2007: khối A, B, V, H (12), khối C (11), khối D1 (10).

Điểm chuẩn NV2 trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 chỉ có 2 mức điểm: các ngành Điều khiển học, Cơ điện tử, Dưỡng ô tô và sân bay (16); Kinh tế bưu chính viễn thông (17,5).

Điểm chuẩn NV2 tại ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) không cao lắm. Chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng: CNTT (16,5), Khoa học máy tính (16,5), Điện tử viễn thông (16,5), Công nghệ sinh học (17,5-A, 19-B), Quản trị kinh doanh (18,5).

Chương trình liên kết do ĐH Nottingham cấp bằng: CNTT (15,5), Điện tử viễn thông (15,5), Công nghệ sinh học (15,5), Quản trị kinh doanh (16). Chương trình liên kết do ĐH West of England cấp bằng: CNTT (15,5), Điện tử viễn thông (15,5), Công nghệ sinh học (15,5), Quản trị kinh doanh (16).

Chương trình liên kết do ĐH New South Weles cấp bằng: Điện – Điện tử (15,5), Kỹ sư viễn thông (15,5). Chương trình liên kết do ĐH Auckland cấp bằng: Quản trị kinh doanh (16).

Cũng trong cùng ngày, ĐH Phú Yên, ĐH Nha Trang và ĐH Bạc Liêu cũng đã công bố điểm xét tuyển NV2 của trường mình.