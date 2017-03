Game Online ( GO) vào Việt Nam tính đến nay đã được hơn nửa thập kỷ. Qua nhiều giai đoạn thăng trầm, GO hiện đã giữ được cả trăm ngàn tín đồ và vẫn đang thu nạp thêm những đệ tử mới. Trong thế giới GO hiện cũng đang phân hóa ra làm hai loại, một là ôm tiền chơi game, hai là chơi game vì tiền.

Dĩ nhiên vẫn có những game thủ nghiệp dư, nhưng có lẽ cũng không phải là nhiều. Với những game thủ chơi game vì tiền, chuyện “sống trong Game, chết vùi trong Net” là điều tất nhiên. Có một "nghề" chơi game thuê Trong số báo trước, chúng tôi đã đề cập đến những "phố game". Nơi đó, người ta có thể quên đi tất cả để đắm chìm trong một thế giới riêng. GO hiện còn cho phép người ta mua bán "hàng ảo" là những áo giáp, những kiếm báu, chuỗi ngọc kỳ diệu... Với một bộ phận "cao thủ võ lâm" thì chuyện nhờ mua bán đồ trong GO mà thừa tiền “ngồi đồng” 24/24 giờ chỉ là "con tép trên mép con mèo". Kiên - cựu sinh viên Trường đại học Bách khoa là một trong số ấy. Quê ở mãi tít thị trấn Than Uyên của huyện Lai Châu, Kiên xách balô xuống Hà Nội học mà vẫn không quên mang theo chiếc... khèn của người dân tộc để "thi thoảng mang ra tập cho vơi bớt nỗi nhớ nhà". Song chỉ được một kỳ, chiếc khèn bị vứt chỏng gọng trong một góc nhà khi cậu chủ "dây" vào GO. Thế là bao nhiêu thời gian, tiền bạc đều được Kiên ném vào những cuộc hành tẩu giang hồ. Ma lực từ GO đã khiến cho Kiên chỉ biết ăn, ngủ và chơi game. Còn học hành, thi cử thì... hãy đợi đấy. Sau 5 năm học đại học, Kiên vẫn chỉ là... sinh viên năm thứ hai vì nợ quá nhiều môn, được "mời" xuống khóa dưới học với đàn em. Bù lại, hiện giờ Kiên đã là một cao thủ trong Võ lâm truyền kỳ. Với level (cấp bậc trong game) cao ngất ngưởng, Kiên dễ dàng bôn tẩu, hành hiệp trong võ lâm một cách tự do tự tại. Thêm nữa, Kiên cũng tha hồ "nhặt" những món đồ trong game mà dồn lại, có thể bán được một mớ tiền. Cũng nhờ thời gian hành hiệp trong giới, Kiên được một ông chủ hàng nét trên phố Lê Thanh Nghị nhờ... trông quán. Thế là những khi máy rỗi rãi, Kiên lại tiếp tục cày cuốc thêm một số game khác. Không thấy con về ăn tết, ông Nguyễn Văn Bân, là Phó chủ tịch xã ở một huyện vùng cao của tỉnh Quảng Bình tay xách nách mang về Hà Nội tìm cậu con trai tên là Thanh. "Cục cưng" của ông hiện là sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải. Mặc dù đã được người nhà cảnh báo trước rằng, con ông hiện giờ "khác xưa nhiều lắm", ông Bân vẫn không tin vào mắt mình khi gặp cậu. Trong trí nhớ của ông thì thằng Thanh vẫn ngoan ngoãn, ưa nhìn như cách đây ba năm ông đưa nó ra Hà Nội nhập học. Vậy mà giờ đây, trước mắt ông là một thân hình tiều tụy, khuôn mặt hốc hác, tóc dài chấm vai, râu ria lún phún. Ông Bân ứa nước mắt: "Đi học cực ri vậy con?". Nhưng nếu ông mà biết được "cục cưng" của ông cả tháng nay chỉ toàn ăn mỳ gói để cày game, không biết ông sẽ nói sao. Số là sau khi nhập học được ít ngày, Thanh khám phá ra thú tiêu khiển “đầy tao nhã” là chơi GO. Đầu tư biết bao thời gian, tiền bạc, Thanh dần trở thành cao thủ của Võ lâm truyền kỳ. Thanh cùng hội của mình lên đường đánh đông dẹp bắc thu về biết bao ngân lượng. Thế rồi cậu trở thành lính đánh thuê từ lúc nào không hay. Ban đầu chỉ là để giải quyết "khâu oai", "đánh cho bọn nó lác mắt khỏi chê dân miền núi!". Nhưng sau không có "lúa" là Thanh không đánh. "Trình" game đi lên, song việc học hành của Thanh bết bát đến nỗi bị nhà trường buộc thôi học. Và Thanh chính thức trở thành... thí sinh để thi lại vào trường. Chuyện của Thanh đã bi đát, song các game thủ Hà thành mỗi lần nhắc đến Tulong_vodoi (nickname của game thủ tên Dũng) chỉ biết lắc đầu, lè lưỡi. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên, Dũng từng là niềm tự hào của cả gia đình bởi thành tích học tập của mình. Có ai ngờ, học lên lớp 11 thì Dũng "dính" vào GO. Từ đó, cậu ta chỉ biết game và game. Vốn thông minh, Dũng nhanh chóng trở thành một "ngựa ô" trong làng game. Được mấy tay chuyên săn game thủ yêu chiều, Dũng ngày càng dấn sâu vào. Bố mẹ can ngăn, khuyên bảo không biết bao lần song đều... vô tác dụng. Và điều gì phải đến đã đến, từ một học sinh giỏi, Dũng hiện đứng áp chót lớp về thành tích học tập. Hơn thế, sau nhiều trận công thành cùng đồng đội thua liểng xiểng, Dũng trở thành con nợ ở nhiều quán game. Hàng xóm của Dũng kể với tôi, có hôm thấy cậu ta mặt đằng đằng sát khí, cầm dao dọa... em gái để lấy đi con lợn nhựa trả nợ tiền game. Còn cha mẹ Dũng thì đang tính kế cho con vào trường... giáo dưỡng! Có quản lý được không? Khách quan mà nói, không thể "đổ tội" hoàn toàn cho GO. Bởi trên thực tế, vẫn có những game thủ chơi GO một cách có chừng mực. Họ coi GO như một trò chơi. Tuy nhiên, điều đáng buồn ở đây là có quá nhiều game thủ (nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên) bị cuốn theo vòng xoáy của thế giới ảo. Hệ lụy từ GO là rõ ràng và không phải bàn cãi. Theo kết quả điều tra xã hội học ở một số trường đại học, trong số lượng sinh viên bị dừng, đuổi học có khoảng 60% nguyên nhân từ game. "Khi chơi game, mình như biến thành một người khác. Ở đó không phải lo toan, tính toán, cũng chẳng cần gì, chỉ cần biết cách hạ gục địch thủ và tăng level. Nhiều khi đánh thắng, anh em trong hội lại rủ nhau đi ăn uống, nhậu nhẹt. Vì thế lao vào rồi, không bỏ được" - Phạm Văn Cương sinh viên Đại học Bách khoa khẳng định. Vấn đề đặt ra ở đây vẫn là các cơ quan chức năng sẽ quản lý GO thế nào và lực lượng ở cơ sở thực thi pháp luật đến đâu. Theo Minh Tiến ( ANTĐ)