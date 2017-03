"Sốt" nhà giữ trẻ, trường mầm non

Khi nào trống... thì gọi

Con gái tôi được 18 tháng tuổi, trước giờ nhờ vú nuôi nhưng nay bà về quê, gia đình đơn chiếc, vợ chông tôi tính toán và quyết định tìm nhà trẻ để gửi cháu. Nghe nhiều bạn bè đã gửi con tư vấn là nên tìm trường của nhà nước để gửi, vì dù sao cũng bài bản, có trách nhiệm hơn. Chúng tôi đến Trường Mầm non Bông Sen (đường Tân Quý, TPHCM) xin gửi con thì cô hiệu phó ở đây bảo là hết nhận trẻ từ cuối tháng 8.2007.

Thấy vợ chồng tôi năn nỉ quá, cô hiệu phó bảo: “Thôi, anh chị cố gắng chờ đến tháng 12, lúc ấy có một đợt tuyển nữa, anh chị có thể đem cháu đến chúng tôi sẽ nhận, nhưng chúng tôi không hứa trước”. Thấy “căng” quá, chúng tôi nhờ ông bác làm trong ngành giáo dục (nhà ở quận 10, TPHCM), xin vào Trường Mầm non H.D (Q.10) nhưng ở đây trả lời “chỉ nhận con em ở trong quận, còn quận khác “trái tuyến” thì chịu”. Nhờ “thư tay” của ông bác nên hiệu trưởng vị nể, bảo tôi: “Anh thông cảm ráng chờ, có cháu nào nghỉ thì chúng tôi sẽ nhận con anh vào thế chỗ”.

Không chịu lùi, chúng tôi đến Trường Mầm non Nhiêu Lộc (Q. Tân Phú) thì trường này trả lời không nhận trẻ 18 tháng tuổi. Với hy vọng cuối cùng, chúng tôi đến trường mầm non H. cũng ở quận này thì đích thân hiệu trưởng tiếp nhưng cho biết đã hết nhận hồ sơ từ đầu tháng 9, bực quá tôi hỏi: “Ủa, như vậy khi con em của người dân đủ tuổi gửi nhà trẻ, cha mẹ bận đi làm, chẳng lẽ phải đợi đến ngày giờ khai giảng mới được gửi vào sao cô?”.

Bà hiệu trưởng bèn dịu giọng, nói: “Thôi thì anh chị là CBCNVC nên chúng tôi ưu tiên nhưng anh cứ nộp hồ sơ theo dạng chờ. Khi nào trống chỗ thì trường gọi”. Rồi bà hiệu trưởng đưa cho tôi xem một xấp hồ sơ, bảo tôi về nộp một bản khai sinh và bản sao hộ khẩu, kèm số điện thoại liên lạc rồi… chờ. Bí quá, cuối cùng chúng tôi đành gửi con ở nhà trẻ tư nhân T.T nằm trên đường Bình Giã (Q.Tân Bình).

Thiệt thòi cho con em công nhân

Một thực tế gây khó khăn cho bậc phụ huynh hiện nay là hầu hết các trường mầm non, nhà giữ trẻ (khối nhà nước) đều bắt buộc cha mẹ phải đón con trước 17h, có trường phải đón lúc 16h và không nhận giữ trẻ ngày thứ bảy, chủ nhật. Trong khi đó, CBCNVC, người lao động làm giờ hành chánh thì đúng 17h mới tan sở, nên nhiều người phải “xén” giờ đi đón con. Còn không thể đón con theo giờ quy định của trường phải đành chấp nhận gửi nhà trẻ tư nhân, vì thường cho đón trẻ đến 17h, có nơi “rộng rãi” đến 17h30.

“Chưa năm nào trẻ em nhiều như năm nay, từ đầu tháng 8-2007, trường đã thông báo bán hồ sơ nhưng chỉ mấy ngày đầu đã hết sạch. Nhiều người dân không thuộc dạng ưu tiên phải đi từ sáng sớm lên trường đứng xếp hàng mới mua được hồ sơ”, cô Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào (Q.Tân Phú), cho biết. Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, nhà giữ trẻ, trường mầm non đang rất “sốt”, nhất là các quận vùng ven – nơi tập trung phần lớn con em của công nhân lao động. Còn một số trường mầm non, nhà trẻ của tư nhân luôn nhận học sinh hàng tháng thì giá lại quá cao.

Cụ thể như Trường Mầm non tư thục T.T (được xếp vào loại “thường thường bậc trung”) mà chúng tôi đã gửi con, tiền mỗi tháng 800.000đ, cộng thêm 100.000đ/tháng vì cháu chưa đủ 24 tháng tuổi và khi nhập học phải đóng 400.000đ tiền đồng phục, tiền phí khác. Tính ra bình quân mỗi tháng “đi đứt” 1 triệu đồng, chưa kể tiền “bồi dưỡng” hàng tháng cho 3 cô giữ trẻ, “bèo” nhất cũng phải 50.000đ/cô/tháng - các cô không đòi nhưng tâm lý bố mẹ cũng muốn biếu cô chút đỉnh để con mình được quan tâm hơn.

Còn đối với trường thuộc diện nhà nước thì tiền đóng hàng tháng có phần “nhẹ” hơn, khoảng 600.000đ/tháng. Tuy nhiên, trường của nhà nước thì luôn quá tải, khó gửi, phải theo đúng thời gian như những trường hợp đã nói ở trên. Với số tiền hàng tháng như vậy thì đối với con em – nhất là con của người lao động, công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp thật khó với tới.

Như vợ chồng anh Hùng, chị Thảo đều làm công nhân. Anh làm ở hãng giày, chị làm tổ trưởng của một công ty may mặc ở khu chế xuất Tân Tạo. Thu nhập của hai người cộng lại mỗi tháng được 2,5 triệu đồng, trong đó tiền thuê nhà, điện nước mỗi tháng mất 600.000đ, rồi tiền ăn uống của hai vợ chồng cộng tiền mua sữa uống cho con mỗi tháng tốn mất 1.500.000đ, như vậy còn lại 400.000đ. “Làm sao dám gửi con hả anh”, chị Thảo buồn thiu, nói.

Chính vì nhu cầu bức xúc này mà hiện nay ở nhiều quận xuất hiện những nhà giữ trẻ không phép, nhà trẻ “lậu”. Các nhà giữ trẻ kiểu này thường rất chật hẹp, vệ sinh kém, không đủ tiêu chuẩn cần thiết, bảo mẫu, cô giáo không được đào tạo qua trường lớp nên khi gặp những tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe của các cháu thì không biết cách sơ cấp cứu, nên đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ chết rất đáng tiếc.

Mặc dù nhiều phụ huynh biết điểm yếu của những nhà trẻ ấy nhưng vì không còn cách nào khác đành phải “bóp bụng” gửi con.