Sốt vó tìm chỗ gửi con trước Tết

Ngày 13/1 dương lịch nhằm 20 tháng Chạp, trẻ con TP HCM bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết dài đến nửa tháng. Đặc biệt khó khăn cho bố mẹ là đợt nghỉ trước Tết (10 ngày), phải tìm người trông giữ con.



Trong thời gian này, hiếm hoi lắm mới có trường nhận tăng cường giữ trẻ đến ngày 28-29 Tết như: Mẫu giáo Bé Ngoan (quận 1), Thần Đồng Đất Việt (quận 3), Hoàn Mỹ, Ngôi Sao Nhỏ (quận 8), Yellow Kitty (quận 10)... Mặc dù mức phí thời điểm này cao hơn nhiều, từ 100.000 đến 250.000 đồng một ngày (so với ngày thường từ 50.000 đến 60.000 đồng), song nhiều phụ huynh vẫn an lòng gửi con để đi làm.



Cô Minh, giáo viên quản lý trường Mầm non Con Mèo Vàng (Yellow Kitty - quận 10, TP HCM) cho biết, năm nay trường nhận giữ trẻ tăng cường dịp Tết đến trưa ngày 29 tháng Chạp với phí 250.000 đồng một ngày, ưu tiên cho học sinh đang theo học tại đây. Đến ngày 10/1 đã có hơn chục phụ huynh đăng ký, nhà trường sẽ khóa danh sách vào đầu tuần tới.







Ở một số trường không nhận giữ trẻ dịp cuối năm khiến phụ huynh điêu đứng. Ảnh minh họa: Thi Trân

Với những trường không nhận giữ trẻ ngoài giờ thì phụ huynh có con đang theo học ở đây gặp nhiều khó khăn hơn. Như trường hợp chị Thúy có con đang học lớp Lá trường Mầm non 19 tháng 5 (quận 10, TP HCM). Từ khi giáo viên thông báo bé sẽ được nghỉ học từ chiều ngày 20 tháng Chạp và nhà trường không tổ chức giữ ngoài giờ, trong khi hai vợ chồng chị vẫn phải đi làm đến hết ngày 27 âm lịch, người mẹ phải chạy đôn đáo hỏi thăm khắp nơi tìm chỗ gửi con."Tôi năn nỉ cô giáo trông cháu dùm vài ngày, trả thêm tiền nhưng cô cũng không nhận vì cô cũng phải về quê ăn Tết. Nghe bạn bè mách bên trường Âu Cơ có tổ chức giữ trẻ dịp này nên tôi đang liên hệ xem thế nào", chị Thúy tần ngần.Cùng cảnh ngộ này, vợ chồng anh Hiếu đành "đánh liều" thuê vú em theo giờ trông giúp con trong khoảng thời gian cận Tết sắp tới. Người cha trẻ tâm sự: "Mặc dù ôsin do người quen giới thiệu nhưng nói thật không còn cách nào khác, nhờ người lạ trông con cũng lo lắm. Hai vợ chồng bảo nhau vừa đi làm vừa thỉnh thoảng chạy về nhà ngó chừng".Có hai đứa con đang học mẫu giáo và lớp hai được nghỉ học cùng lúc nên mấy tuần nay chị Nga lo sốt vó. Nửa tính đưa con đi gửi ở trường khác, nửa tính nhờ mẹ ở quê lên nhưng thấy bất tiện, cuối cùng vợ chồng chị quyết định sẽ thay nhau nghỉ làm để trông con cho "lành". Song cũng vì không thống nhất được chuyện này mà mấy ngày nay vợ chồng xảy ra xích mích."Tính chất công việc của mình sổ sách thu chi cuối năm bận rộn nên không thể nghỉ nhiều được. Nhờ chồng ở nhà trông con giúp thì ổng cũng chẳng vui vẻ gì, lại bảo đó là việc của phụ nữ, thế là cãi nhau mới khổ chứ", chị Nga đang là kế toán một công ty xuất nhập khẩu tại quận Bình Thạnh kể.Tại Hà Nội, theo dự kiến của Sở giáo dục và Đào tạo, học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông được nghỉ từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 7 tháng Giêng (tức ngày 19-29/1/2012). Vì lịch nghỉ Tết muộn hơn, nên các bà mẹ thủ đô cũng đỡ đau đầu khoản gửi con đợt này.Tuy nhiên, vì con chỉ đi học tới 26 âm lịch, trong khi nhiều gia đình cả hai phụ huynh phải làm tới tận 28-29 Tết, cộng với nhiều trường cho học sinh nghỉ do rét đậm, nên nhiều cặp vợ chồng trẻ không có ông bà giúp cũng tất bật lo tìm nơi trông trẻ.Chị Diễm (Cầu Diễn, Hà Nội) cho biết, do công việc càng về cuối năm càng bận nên cuối tuần này, chị đã nhờ mẹ chồng ở Thái Bình lên đón cô con gái 5 tuổi về quê nghỉ Tết luôn. "Tuần trước mình đã phải xin nghỉ hai hôm ở nhà với con vì trời lạnh quá, sợ bé đi học sẽ ốm. Tuần này dù thời tiết chưa khá hơn, nhưng mình cũng không thể nghỉ. Nghe cô giáo nói con sẽ học tới 26 Tết, mà mình làm hết 29 mới được nghỉ, nên hết tuần này cho bé về quê luôn", chị Diễm tâm sự.Không thể gửi con về quê trước vì ông bà hai bên đều bận, nhà lại chẳng có người giúp việc nên dù còn tận 10 hôm nữa con mới nghỉ học, chị Hoa (Trương Định, Hà Nội) đã đôn đáo tìm nơi gửi con mấy ngày giáp Tết.Chị Hoa cho biết, do công việc buôn bán, vợ chồng chị năm nào cũng bận đến tận gần giao thừa, chẳng thể bỏ dở việc để chăm sóc con. Vì thế, chị phải tìm chỗ gửi con sớm vì sợ tuần sau sẽ khó khăn hơn. Sáng nay, được một người bạn giới thiệu, chị đã gọi điện "đặt chỗ" cho cô con gái 3 tuổi ở một địa chỉ trông trẻ tư nhân ở khu phố Nguyễn An Ninh, gần nhà."Thật ra chỗ đó chỉ có đôi vợ chồng già, bình thường nhận chăm sóc vài bé cạnh nhà. Đợt này, thấy nhiều người có nhu cầu gửi con giáp Tết nên họ nhận trông thêm. Có điều bất tiện là họ không nấu cho các con ăn, mà mình phải chuẩn bị đồ trước rồi đến bữa họ hâm lại thôi. Nhưng mình cũng đành chấp nhận thôi vì biết chỗ này có thể tin tưởng được", chị Hoa nói.Hiện nay trên một số diễn đàn mạng, nhiều phụ huynh, nhất là những người có con học ở các trường công lập, thường được nghỉ sớm hơn, cũng bắt đầu hỏi han và chia sẻ với nhau các địa chỉ có thể gửi con những ngày cuối năm. Thành viên một diễn đàn chia sẻ: "Mình lập topic này để các mẹ cùng chia sẻ những địa chỉ nhận trông trẻ những ngày nghỉ Tết của bé trước bố mẹ nhé. Gần nhà mình có một địa chỉ: bà Oanh... Mình muốn tìm địa chỉ trông trẻ ở mạn Cầu Giấy vì chị gái mình đang cần ở khu đó".Trao đổi với PV, bà Thu Hằng, quản lý một trường mầm non tư thục tại khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội, cho biết, theo lịch của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, trường cho học sinh nghỉ từ 26 tháng Chạp, nhưng nhận thấy nhiều người muốn có nhu cầu gửi trẻ tới cận Tết, bà đã thuyết phục các giáo viên sắp xếp thời gian để nhận chăm sóc trẻ thêm vài ngày. Hiện, đã có gần một nửa các bạn đang học tại trường đăng ký học thêm sau ngày 26 Tết, và hơn chục bạn ở các trường khác cũng được bố mẹ đến nhận chỗ.