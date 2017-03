Sự cố hi hữu, hai thí sinh chung một số báo danh

Cũng theo ông Hợi, đúng ra là một thí sinh ĐKDT ở cụm thi Hà Nội và một thí sinh ĐKDT ở Vinh, nhưng khi làm hồ sơ đăng ký dự thi tại trường THPT Quỳnh Lưu các em đã làm lỗi, nên đến khi làm thủ tục dự thi thì cả 2 TS này đều có mặt ở cụm thi Vinh dẫn đến việc hai thí sinh cùng một số báo danh.

Tuy nhiên do thời điểm phát hiện ra lại sắp đến giờ thi nên cụm thi Vinh đã tạo điều kiện cho TS được dự thi. Đồng thời, Ban chỉ đạo địa điểm thi của trường yêu cầu thí sinh viết đơn trình bày sơ suất của mình và xin được dự thi. Ngay sau đó Hội đồng đã bố trí thêm một số báo danh vào phòng thi cuối cùng cho trường hợp này.

Kỳ thi ĐH đợt 2 tại cụm thi Vinh có tất cả 31.386 hồ sơ đăng ký (Khối B, C, D, T, M) thuộc 46 địa điểm thi với 913 phòng thi, nhưng đến lúc thi chỉ có 21.812 thí sinh đến tham dự thi.

Qua 3 buổi thi có 4 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi, 1 thí sinh không được tham dự thi do đến muộn giờ, 1 thí sinh bị đình chỉ do giở tài liệu.