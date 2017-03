SV trẻ nhất Cambridge tham vọng giải 7 bài toán thế kỉ

Arran Fernandez, 15 tuổi trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của ĐH Cambridge



Arran cũng là người nhỏ tuổi nhất đạt điểm A môn Toán

trong kì thi GCSE khi mới 5 tuổi..



Arran ôm gấu teddy sau khi trở thành người nhỏ tuổi nhất vượt qua kì thi GCSE.



Theo Nguyễn Thảo (VNN/Daily Mail)

Arran Fernandez – một cậu bé chỉ được bố dạy học ở nhà sẽ bắt đầu học chuyên ngành Toán học tại trường Cao đẳng Fitzwilliam, ĐH Cambridge vào tháng tới.Cậu sẽ trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của Cambridge kể từ khi William Pitt theo học ngôi trường này khi ông mới 14 tuổi.Thần đồng nhỏ tuổi này chia sẻ: “Cháu đang mong chờ được tới lớp. Cháu đã bắt đầu đọc những cuốn sách dành cho sinh viên năm nhất. Mọi thứ đều ổn, chúng không quá khó.”“Cháu rất háo hức về việc được học ở Cambridge, song cháu đang làm quen với việc là sinh viên nhỏ tuổi nhất ở trường.”“Việc là người nhỏ tuổi nhất không quan trọng đối với cháu. Thực sự cháu muốn được học ở Cambridge hơn là so sánh mình với các sinh viên khác.”Tuy nhiên, do vẫn còn nhỏ tuổi nên Arran sẽ không thể tham gia vào các lễ hội truyền thống có uống rượu dành cho những sinh viên năm nhất của trường.“Cháu không thấy mình thiệt thòi quá nhiều. Ngay cả khi cháu 18 tuổi, cháu cũng không muốn ra ngoài uống rượu.” – cậu khẳng định.Arran đã từng là người trẻ nhất nhận được bằng GCSE sau khi vượt qua bài thi môn Toán.Cậu đã giành được một suất học bổng ở Cambridge vào tháng giêng khi mới chỉ 14 tuổi sau khi đạt điểm A môn Vật lý trình độ A.Arran cũng đã từng đạt điểm A trong nhiều bài thi Toán khác.Cambridge cũng đã yêu cầu cậu tham gia 3 kì thi GCSE ở các môn học khác không liên quan đến Toán và Vật lý để kiểm tra kiến thức của cậu, và kết quả là Arran đạt 2 điểm A môn Văn học Anh và tiếng Pháp, cộng với một điểm A môn tiếng Anh vào mùa hè năm nay.Kì thi mà Arran đã tham gia để giành được suất học bổng vào Cambridge được gọi là ‘tripos’ (một kì thi dành cho sinh viên giỏi ở ĐH Cambridge, các thí sinh ngồi trên những chiếc ghế 3 chân). Đây được coi là một trong những kì thi khó nhất trên thế giới. Trong số những thiên tài đã từng tham gia kì thi này có Isaac Newton và Stephen Hawking.Arran và bố mình sẽ sống trong một căn hộ thuê ở Cambridge. Mẹ cậu sẽ ở nhà cùng gia đình tại Surrey và tới thăm cậu vào cuối tuần và các kì nghỉ.Cậu bé thần đồng này đã từng viết một cuốn sách về kịch của Shakespeare và nói trước nhiều người. Cậu hi vọng rằng sẽ trở thành một nhà toán học.Vượt qua kì thi GCSE khi mới 5 tuổi, Arran phá kỉ lục của một cô bé đã vượt qua kì thi này khi 9 tuổi. Sau đó, cô đã học ở ĐH Oxford năm 12 tuổi và hiện tại, cô đang là một giáo sư Toán học ở Jerusalem khi mới 39 tuổiCậu mong ước sẽ giải được giả thuyết Riemann – một trong 7 bài toán thể kỉ đã thách thức các nhà toán học vĩ đại nhất trong 150 năm qua.ĐH Cambridge chưa từng nhận bất kì một sinh viên nào ở độ tuổi của Arran sau William Pitt – người được nhận vào trường năm 1773 khi mới 14 tuổi.Trợ giảng cao cấp của Cambridge – Tiến sĩ Paul Chirico cho biết: “Cao đẳng Fitzwilliam vui mừng khi nhận thấy rằng Arran Fernandez hội đủ các điều kiện để có thể theo học chuyên ngành Toán học tại ĐH Cambridge.”“Trường Fitzwilliam nghiên cứu rất kĩ tất cả những đơn đăng kí được gửi tới, bất chấp nền tảng xuất phát của họ như thế nào. Arran được đánh giá là một sinh viên có quá trình rèn luyện tốt và tài năng tiềm ẩn rất lớn của cậu đã được chúng tôi nhận ra.” – ông nói.