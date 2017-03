Tái diễn cảnh thức trắng đêm xếp hàng xin học mầm non cho con

Theo đúng lịch của Sở GD-ĐT Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1/7, các trường mầm non thuộc địa bàn thành phổ sẽ tuyển sinh đầu cấp. Do thời hạn kéo dài xét tuyển đúng tuyến đến hết ngày 15/7 nên nhiều trường đưa ra các “chiến thuật” khác nhau. Có đơn vị thì triển khai xét tuyển sớm để đảm bảo công tác khai giảng nhưng lại có nơi thì không quá vội vàng. Chính vì thế mà từ tối ngày 30/6 đến rạng sáng ngày 1/7 là những hình ảnh đối ngược nhau của các trường mầm non.







Từ đầu tối ngày 30/6/2011 đến rạng sáng ngày 1/7/2011,

Trường mầm non Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn yên tĩnh.

(Ảnh chụp lúc 3h sáng ngày 1/7/2011)

Trong khi tại trường Thành Công A thì chật cứng người xếp hàng

xin học mầm non cho con vào tối qua 30/6. (Ảnh: Hoàng Lân)

“Chiêu bài” kì lạ



Thông báo của Ban giám hiệu về việc không chấp nhận những

danh sách xếp hàng trước ngày 1/7/2011.

3 giờ sáng ngày 1/7, các phụ huynh bám trụ trước cổng trường mầm non

Thành Công A để đề phòng có sự thay đổi về lập danh sách.

Và những tâm trạng trái ngược



Hàng trăm phụ huynh tụ tập ở sân trường để chuẩn bị nghe đọc tên để vào nộp đơn.

Quán triệt danh sách lần cuối trước khi gọi tên.

Ở phía trong các bàn tuyển sinh làm việc rất thận trọng.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng ( Dân trí)



Nếu như các trường thuộc quận Đống Đa như mầm non Kim Liên, Đống Đa, Mầm Non Xanh, Cát Linh… tối qua vẫn chưa có động tĩnh gì thì một số điểm trường thuộc địa bàn có mật độ dân cư đông như khu chung cư và nhà cao tầng lại khá nhộn nhịp và căng thẳng, chẳng hạn như Trường mầm non Thành Công A (quận Ba Đình)…Mùa tuyển sinh nào, Trường mầm non Thành Công A cũng được liệt vào danh sách “nóng” bởi lẽ bắt đầu từ chiều ngày 30/6 phụ huynh đã tập trung chật cứng trước cổng trường để xin nộp hồ sơ cho con. Với việc trường gần khu vực chợ cóc nên tình trạng lộn nhộn khiến công tác tuyển sinh càng đau đầu hơn.Trong khi không ít trường mầm non ở Hà Nội lựa chọn phương thức tuyển sinh là bắt thăm lấy số thì Trường Thành Công A vẫn theo phương thức truyền thống đó là xếp hàng ghi danh. Tuy nhiên để tránh gây áp lực cho nhà trường nên việc ghi danh này lại do chính các phụ huynh tự đặt ra “luật” để liệt kê. Sau đó dựa vào danh sách này thì sáng ngày 1/7 nhà trường sẽ gọi tên để phát đơn cho phụ huynh đăng ký.Theo tìm hiểu của chúng tôi thì việc chốt danh sách của các bậc phụ huynh ở khu vực Thành Công A đã được thực hiện vào ngày 27/6. Tuy nhiên sau đó với sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều bậc phụ huynh về tính minh bạch của danh sách đó nên Ban giám hiệu Trường mầm non Thành Công A đã đưa ra thông báo: “Nhà trường không chấp nhận danh sách xếp hàng trước ngày 1/7”. Với thay đổi đột ngột như vậy nên tối qua hàng trăm phụ huynh lại phải vật vờ trước cổng trường để ghi danh lại cho con.Mặc dù phụ huynh có mặt từ rất sớm nhưng việc triển khai ghi danh sách theo một số phụ huynh là khó hiểu. Không ít phụ huynh sáng nay 1/7 đến nộp đơn cho con khá bất ngờ trước việc phải xếp hàng để nghe gọi tên trong danh sách nộp đơn.Anh L.V.Q, ở khu H chia sẻ: “Tối qua mình đứng chực chờ đến hơn 23h mà có thấy ghi danh sách gì đâu. Không biết họ lập lúc nào, với lại danh sách này không có tính pháp lý vì không có dấu xác nhận. Bên cạnh đó việc tuyển sinh là của nhà trường, việc ghi danh sách phải do Ban giám hiệu nhà trường đứng ra đảm nhận thì mới đúng”.Theo thông tin chúng tôi nắm được thì danh sách được một số bậc phụ huynh đại diện thiết lập và chốt lại vào lúc 0h30 ngày 1/7. Công tác triển khai ghi danh sách được thực hiện bắt đầu từ lúc 0h1 phút ngày 1/7. Mặc dù đã có tên trong danh sách nhưng sau thời điểm này, các bậc phụ huynh vẫn phải “phục” tại cổng trường để đề phòng có sự thay đổi. Chính vì thế mà 3, 4 giờ sáng nay hàng chục phụ huynh với các dụng cụ hỗ trợ đi kèm như ghế, chiếu,… vẫn vạ vật chờ đợi.Trước tình trạng này, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Thế Đại, Trưởng phòng GD-ĐT quận Đống Đa. Ông Đại cho biết, sáng nay (1/7) vừa làm việc với Trường mầm non Thành Công A, thông qua báo cáo thì có thể đánh giá công tác tuyển sinh của trường rất tốt khi đã có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường và chính quyền Phường sở tại.Tuy nhiên khi chúng tôi đề cập đến vấn đề phụ huynh lập ra danh sách sau đó nhà trường căn cứ để gọi tên và nhận đơn thì ông Đại tỏ vẻ khá bất ngờ. “Tôi sẽ cho kiểm tra lại và sẽ trả lời anh sau” - ông Đại nói.Năm nay Trường mầm non Thành Công A chỉ tuyển sinh chỉ 2 và 3 tuổi. Ở mỗi độ tuổi này trường sẽ tuyển sinh 70 cháu. Theo thông báo của nhà trường thì 8h30 sáng nay (1/7) mới bắt đầu nhận đơn tuy nhiên mới gần 7h hàng trăm phụ huynh đã đứng xếp hàng trường sân trường để chờ được gọi đến tên. Sau một đêm thức trắng, những gương mặt hốc hác, mệt mõi vẫn phải bám trụ để tránh việc bị đọc bỏ qua tên. Trước khi triển khai công tác tuyển sinh những người đại diện lập danh sách quán triệt lần cuối: “Các bậc phụ huynh có thống nhất danh sách này không? Chúng tôi chỉ đọc lặp lai hai lần nếu ai không có mặt sẽ bỏ qua để đọc người khác”.Ngay sau khi quán triệt ở phía dưới các bậc phụ huynh bắt đâu nhao nhao, người có con được ghi tên trong danh sách thì đồng tình, còn những người chưa kịp ghi thì phản đối mãnh liệt. Bất bình với tờ danh sách, nhiều bậc phụ huynh chưa kịp ghi tên đánh nước liều “xông thẳng” vào trong để nộp đơn nhưng ngay lập tức bị lực lượng công an phường cản lại. Những tranh cãi gay gắt, thậm chí cả đe nẹt diễn ra trước khu vực tiếp nhận đơn. Không những thế ngay cả phóng viên báo chí muốn vào trong tác nghiệp cũng bị cản trở.Trước sự căng thẳng tột độ, những người lập danh sách đành phải kêu gọi: “Danh sách này đã được các bậc phụ huynh thống nhất đồng ý nên mong mọi người chấp hành và trật tự”.Bất bình trước việc bị cản trở vào nộp đơn cho con, anh H. bực tức nói: “Họ không có quyền cản. Chúng tôi có quyền được nộp đơn cho con vì đúng tuyến và thuộc địa bàn tuyển sinh của trường. Nếu nhà trường đứng ra sắp xếp thì chúng còn chấp nhận chứ đằng này… ”.Trái với sự bực bội của những người không còn cơ hội nộp đơn là những hình ảnh những người thở phào vì đã làm tròn nhiệm vụ. Một bác phụ huynh đứng tuổi chia sẻ: “Tối qua cả gia đình tôi thay nhau trực ở cổng trường nên mới nhanh tay ghi danh tên đứa cháu ở vị trí số 2. Thật là khổ cho phụ huynh quá, tuyển sinh vào mầm non mà căng thẳng hơn cả thi ĐH”.Trước câu hỏi của chúng tôi về việc phụ huynh tự lập danh sách thì liệu có khách quan không, những người đã nộp được đơn đều đồng quan điểm: “Khách quan chứ vì các bậc phụ huynh giám sát nhau nên không có chuyện gian lận.Với lại xác định muốn cho con vào trường công thì phải chầu chực. Anh nào bám trụ vững thì được ghi tên còn không thì cũng đành phải chịu thôi”."Nếu một gia đình sát cạnh nhà bác không được tiếp nhận đơn trong khi bác được tiếp nhận thì bác nghĩ như thế nào?" - “Tôi thì luôn mong muốn gia đình nào cũng được tiếp nhận nhưng thú thực chỉ tiêu thì có hạn mà nhu cầu lại tăng cao thì biết sao được”, một phụ huynh chua xót trả lời.Thay cho lời kết của bài viết này, chúng tôi xin trích dẫn lời của một phụ huynh hiện đang công tác trong ngành giáo dục thức trắng đêm ghi danh cho con: “Thật ra cứ đến mùa tuyển sinh đầu cấp thế này phụ huynh nào cũng mong muốn con được vào trường công vì chi phí thấp hơn rất nhiều so với trường tư. Trong khi đây là nhu cầu chính đáng của phụ huynh nhưng năm nào cũng vẫn là điệp khúc: Trường quá tải, chưa có kinh phí để xây dựng trường lớp... Có lẽ ngành giáo dục Hà Nội cần phải có những biện pháp hữu hiệu hơn chứ cứ như hiện nay thì thật sự rất căng thẳng”.Theo khảo sát của chúng tôi, hầu hết tại các trường mầm non diễn ra tình trạng thức trắng đêm để nộp hồ sơ cho con là do đại diện phụ huynh đứng ra lập danh sách. Với hình thức như vậy liệu công tác tuyển sinh đầu cấp có minh bạch và hiệu quả? Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các ban ngành liên quan để sớm có câu trả lời tới độc giả.