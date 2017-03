Tạm đình chỉ hoạt động lớp mầm non tư thục đánh trẻ

Nhận giữ trẻ mầm non 1-5 tuổi có dấu hiệu bạo hành, ngược đãi trẻ, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Mầm non (Sở GD&ĐT TP.HCM), cho biết: “Ngay trong chiều qua (28-11), tôi đã chỉ đạo qua điện thoại cho Phòng Giáo dục quận 11 xác minh, làm việc với các bảo mẫu đánh đập trẻ, bắt trẻ ăn lại thức ăn vừa nôn ói, vừa đút thức ăn vừa chửi thề, vừa tát tai...”. Theo bà Thanh, trước mắt triệu tập những người có liên quan để đối chất với những thông tin mà báo chí cung cấp, đồng thời khuyến cáo phụ huynh không nên gửi con đến lớp này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi báo chí thông tin về bảo mẫu bạo hành trẻ, phụ huynh đã đến đón con về ngay trong buổi sáng hôm qua. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một chuyên viên phụ trách mầm non của Phòng Giáo dục quận 11 cho biết: “Hiệu trưởng Vũ Thị Thúy Nhâm và các bảo mẫu đã được triệu tập nên lớp đã đóng cửa hoạt động. Trong tuần tới, phòng sẽ báo cáo chi tiết vụ việc cho lãnh đạo Sở GD&ĐT, đồng thời Phòng Giáo dục quận sẽ kiểm tra hoạt động của các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận, huy động thông tin của người dân phát hiện những trường mầm non khác có dấu hiệu bạo hành trẻ để chấn chỉnh kịp thời”.