Tạm dừng chương trình tuyển giáo viên Philippines

Do siêu bão Haiyan Ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết năm học 2012-2013 là năm học thứ hai Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai thực hiện đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh TP. Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy tiếng Anh, ngoài việc cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ do sở tổ chức, nhiều trường đã chủ động mời giáo viên bản ngữ người Anh, Úc, Mỹ... giảng dạy mang lại hiệu quả rất tốt trong thời gian qua. Bên cạnh đó một số trường có nhu cầu tuyển dụng giáo viên bản ngữ với mức chi phí phù hợp điều kiện đóng góp của phụ huynh học sinh, được sự đồng ý của UBND TP, Sở GD-ĐT TP.HCM quyết định chọn giáo viên bản ngữ người Philippines giới thiệu cho các trường sử dụng trong năm học 2012-2013. Mục đích tăng cường khả năng nghe, nói cho học sinh, tạo môi trường giao tiếp ngôn ngữ trong nhà trường. Yêu cầu giáo viên Philippines ngoài giờ dạy trên lớp cùng sinh hoạt chuyên môn với tổ tiếng Anh các trường, tham gia các hoạt động với nhà trường. Để tuyển được giáo viên Philippines có trình độ chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu cầu của các trường, sở đã tổ chức nghiên cứu hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp gần 40 ứng viên để chọn được 13 giáo viên. Số giáo viên này được phân công về giảng dạy tiếng Anh tại tám quận, huyện. Sau một học kỳ giảng dạy, tổ trưởng tổ tiếng Anh của các trường đánh giá rất cao khả năng giảng dạy của giáo viên Philippines, khả năng hòa nhập của họ rất tốt, rất gần gũi với học sinh, làm cho môi trường ngôn ngữ trong nhà trường sống động hơn. Chuyên viên sở nhận định chất lượng giáo viên Philippines tốt, phát âm chuẩn, chuyên môn vững vàng, nhiệt tình và tận tụy với học sinh. Bên cạnh những thuận lợi đó, việc đưa giáo viên Philippines xuống trường cũng có khó khăn. Lúc đầu dự kiến chi phí cho các giáo viên này sẽ do ngân sách TP chi trả, nhưng sau khi các sở ngành có ý kiến đề nghị xã hội hóa thì số lượng các trường đăng ký cũng giảm. Năm học 2013-2014, sở cũng có kế hoạch tiếp tục đưa giáo viên Philippines xuống các trường. Nhưng theo đơn vị đối tác cung cấp giáo viên, trong quá trình chuẩn bị sang Việt Nam, bản thân và gia đình một số giáo viên Philippines phải hứng chịu siêu bão Haiyan vào tháng 11-2013 làm mất sạch nhà cửa, giấy tờ nên họ không thể hoàn tất hồ sơ xuất cảnh sang Việt Nam. Vì lý do khách quan đó, Sở GD-ĐT TP.HCM thấy nếu tiếp tục kéo dài đến giữa năm học thì bị động cho phía trường nên quyết định không sử dụng giáo viên Philippines nữa. Lúc này, sở cho phép các trường chủ động mời giáo viên người Anh, Úc, Mỹ... với nguồn là các trung tâm ngoại ngữ có thẩm định chuyên môn của sở, hoặc sử dụng các giáo viên bản ngữ đã hợp đồng lâu năm với trường trước đó. Với những lý do trên, hiện Sở GD-ĐT TP.HCM tạm thời dừng triển khai chương trình tuyển dụng giáo viên bản ngữ người Philippines.