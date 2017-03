Tạm dừng tuyển sinh Trường ĐH Phan Châu Trinh: Thi tuyển, có ẩn ý gì?

Kỳ thi của Trường Phan Châu Trinh an toàn, nghiêm túc Kỳ thi năm 2007 ở Trường ĐH Phan Châu Trinh, chúng tôi đã huy động cả hai lực lượng an ninh và cảnh sát giám sát, bảo vệ xuyên suốt tất cả các khâu từ ra đề thi, in sao đề, vận chuyển đề, thi và chấm thi… tất cả đều thực hiện đúng quy định pháp luật. Đại tá PHẠM TRƯỜNG DÂN, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Tư liệu về trận lũ tháng 11-2007 Quảng Nam có chín trong số 17 huyện thị bị ngập lụt và cô lập hoàn toàn, tính đến 12 giờ trưa 14-11, gây khó khăn cho việc cứu trợ. Số người chết lên đến 15, mất tích một và bị thương 19. Trên 9.600 ngôi nhà, phòng học và trạm y tế bị sập đổ và xiêu vẹo. Tệ hại hơn, trên 25.000 tấn lương thực và 3.000 tấn lúa giống của nhân dân mất trắng. Lúa, hoa màu, ruộng vườn bị tàn phá trên 10.000 ha và 500.000 cây lâm nghiệp bị hư hỏng. Tổng số người chết và mất tích lên đến 33. Trải qua bốn trận lũ liên tục, hầu hết người dân đã kiệt sức, nhà ngậm nước, nền mục và sẵn sàng ngã sập bất cứ lúc nào.