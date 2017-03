Tạm giữ người thi hộ vào Học viện An ninh

Một trường hợp thi hộ hi hữu đã được các giám thị của Hội đồng thi Học viện An ninh phát hiện trong buổi thi môn Toán sáng 4-7. Tại điểm thi số 5 trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Đông) của Hội đồng thi này, các giám thị đã phát hiện và nghi ngờ một thí sinh không giống với ảnh trong giấy báo thi.

Sự việc ngay lập tức được báo cáo với Ban chỉ đạo thi và Công an TP Hà Nội.



Theo Đại tá Nguyễn Quý Khoát - Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng thi Học viện An ninh nhân dân - do chỉ là cảm nhận bằng mắt thường nên các giám thị không đủ cơ sở kết luận thí sinh thi hộ, vì thế vẫn cho thí sinh làm bài bình thường, tránh ảnh hưởng tâm lý cả phòng thi.



Ngay sau khi kết thúc buổi thi, thí sinh này đã được mời về Hội đồng thi để kiểm tra nhân thân. Theo Đại tá Nguyễn Quý Khoát, Ban chỉ đạo thi cũng đã mời công an Hà Nội đến hỗ trợ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ như hỏi tên, tuổi giáo viên chủ nhiệm lớp 12, giáo viên dạy toán... thí sinh hoàn toàn không trả lời được và phải thừa nhận là người đi thi hộ.



Ban chỉ đạo thi của Học viện An ninh cho biết lời khai của người đi thi hộ này rất bất nhất, khi nói làm nghề bán xúc xích, lúc lại nói làm việc ở công ty này, công ty kia. Hiện người thi hộ đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra mở rộng xem có đường dây thi hộ hay không.



Trường ĐH Điện lực cũng nghi ngờ một thí sinh thi hộ vì ảnh thí sinh này không giống so với ảnh trên giấy báo thi. Các giám thị đã báo cáo cho Hội đồng thi, lực lượng an ninh văn hóa đã được đề nghị giúp xác minh. Tuy nhiên qua các biện pháp nghiệp vụ, thí sinh này được xác định là đúng là thí sinh đã đăng ký dự thi.



Trong buổi thi cuối cùng diễn ra sáng nay 5-7, tiếp tục có nhiều thí sinh bị đình chỉ vì lý do mang điện thoại di động vào phòng thi dù đã được nhắc nhở nhiều lần.



Ông Trần Đức Quý, Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, cho biết trong buổi thi hóa đã có tới 3 thí sinh bị đình chỉ do đang làm bài thì chuông điện thoại kêu. Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Điện lực, ông Bùi Đức Hiền, cũng cho biết sáng nay 5-7, một thí sinh tại Hội đồng thi này đang làm bài thi tiếng Anh thì điện thoại đổ chuông. Ngay lập tức, thí sinh bị đình chỉ thi và làm mất đi cơ hội vào ĐH của mình.

Theo Y.Anh (NLĐO)