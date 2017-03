Tân Bình chuẩn bị nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi

(PLO) - Trong năm học 2015 – 2016, Tân Bình là một trong 4 quận mở rộng thí điểm việc giữ trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 18 tháng. Các trường Mầm non quận, Mầm non 9 và Mầm non 11 là những trường thực hiện thí điểm trong năm học này.