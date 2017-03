Tân sinh viên bị nước cuốn khi giúp mẹ tắm bò

Vào lúc 14h ngày 20/8, tại sông Trà Câu, thuộc thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Đủ (45 tuổi) và đứa con trai Trần Thành Công (18 tuổi) ngụ thôn An Ninh, xã Phổ Ninh dẫn bò ra tắm sông. Nhưng do trượt đá, 2 mẹ con chị Đủ bị nước sông Trà cuốn đi.

i dân gần đó đã phát hiện kịp thời lao ra vớt được người mẹ Nguyễn Thị Đủ. Riêng người con Trần Thành Công đã bị nước cuốn trôi. Có hàng trăm người dân ở dọc 2 bên sông Trà Câu đã tổ chức tìm kiếm, cứu vớt em Trần Thành Công nhưng vẫn chưa tìm thấy xác của em. Cho đến 15h35 đã vớt được xác em. Được biết, em Trần Thành Công vừa đậu 2 trường Đại học. Hoàn cảnh của gia đình em rất khó khăn. Những lúc rảnh em phụ gia đình chăn bò.



Trong đêm 19 và sáng ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn. Vì thế các con sông nước thượng nguồn đổ về dâng cao.



Theo Võ Thành (Bee)