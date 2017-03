Tận tường vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tung clip lên mạng

Đến 17 giờ 30 phút ngày 12/10, cán bộ chiến sĩ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn làm việc với Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Vân Hồ, Trường THCS Nguyễn Phong Sắc, quận Hai Bà Trưng, cùng các em học sinh tham gia đánh nhau, quay clip đưa lên mạng gây xôn xao dư luận.

Trước đó, tối 11/10, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được thông tin trên mạng có video clip quay cảnh nữ sinh đánh nhau, nghi cảnh được ghi tại trung tâm thương mại Vincom nên đã chỉ đạo Đội An ninh nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an phường Lê Đại Hành phối hợp Phòng Giáo dục quận rà soát học sinh các trường trên địa bàn. Đến sáng 12/10, lực lượng chức năng đã xác định được các học sinh tham gia đánh nhau là học sinh Trường THCS Vân Hồ và THCS Nguyễn Phong Sắc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nữ sinh bị đánh hội đồng là Nguyễn Ngọc A., 13 tuổi, là học sinh lớp 8, Trường THCS Vân Hồ. Theo các "nhân vật" trong đoạn clip trên thì khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/9, sau khi tan học buổi chiều, hai học sinh Trường THCS Nguyễn Phong Sắc là Nguyễn Thùy Linh, 14 tuổi, học sinh lớp 8, và Lê Nguyệt Anh, 14 tuổi, học sinh lớp 9 đi xe đạp ra trung tâm thương mại Vincom. Tại đây, Nguyệt Anh và Linh gặp Ngọc A. trên đường đi học về.

Trường THCS Vân Hồ

Linh và Nguyệt Anh cho rằng Ngọc A. đã gọi vào máy ĐTDĐ của Linh chửi bậy nên hai bên đã lời qua tiếng lại. Sau khi cãi vã các cháu đã thách nhau và rủ lên chiếu nghỉ tầng 3, cầu thang bộ của tòa nhà Vincom 2 đánh nhau.

Lúc đó, cháu Phạm Ngọc Quân, 15 tuổi, và Lâm Hoàng Giang, 15 tuổi, đều là học sinh lớp 10, Trường PTTH dân lập Đinh Tiên Hoàng cũng có mặt tại Trung tâm thương mại Vincom nên biết được cuộc cãi vã, thách đố của các nữ sinh. Tại cầu thang bộ của tòa nhà Vincom 2, Linh và Ngọc A. đánh nhau bằng tay không, còn Nguyệt Anh đứng xem. Lát sau, thấy Linh có vẻ yếu hơn nên Nguyệt Anh đã xông vào "hỗ trợ", đánh Ngọc A..

Mặc dù thấy các bạn nữ đánh nhau nhưng Giang và Quân không những không can ngăn mà thản nhiên đứng xem, Quân đã dùng diện thoại của mình để quay lại cảnh trên, thời điểm quay là 17 giờ 42 phút với thời lượng hơn 3 phút. Mãi sau, khi thấy Linh và Nguyệt Anh đánh Ngọc A. đau, Giang đã khuyên Linh dừng đánh sau đó cả bọn giải tán đi về.

Về đến nhà, thấy con gái bị bầm tím, bố mẹ Ngọc A. hỏi nhưng cháu không dám kể sự thật mà nói dối là do chơi đùa bị ngã. Về phía Quân, sau khi quay được đoạn clip trên, đến tối 8/10, cậu ta đã cắm máy điện thoại vào máy tính có kết nối Internet của gia đình để chuyển đoạn clip trên vào nickname của mình. Sau khi chuyển clip và nick, Quân đã nhờ một người bạn có nickname là Na.1250 tung lên mạng Internet.

Đến ngày 10/10, trên mạng đã xuất hiện đoạn clip nói trên gây xôn xao dư luận và bức xúc trong nhân dân.

Theo Phương Thủy (CAND)