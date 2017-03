“Tân vương” Olympia 2012 chia sẻ cách ôn thi

Thái Hoàng sẽ đi du học tại Úc Hiện tại Thái Hoàng đang gấp rút hoàn thành hồ sơ đăng ký và học nâng cao trình độ tiếng Anh để theo học ngành Kiến trúc, khoa Xây dựng và Quy hoạch - Trường ĐH Công nghệ Swinburne (Swinburne University of Technology, Australia). Dự kiến Hoàng sẽ sớm sang Úc theo học vào tháng 2-2013 (nếu vượt qua bài test tiếng Anh do Trung tâm Anh ngữ Hà Nội tổ chức vào cuối năm 2012) hoặc chậm nhất là tháng 7-2013. Trước khi giành được “vòng nguyệt quế” Olympia 2012, Hoàng đã đăng ký dự thi vào khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Trường ĐH Xây dựng Hà Nội và khoa tiếng Pháp - Trường ĐH Hà Nội. Sắp tới Hoàng vẫn tham gia kỳ thi ĐH 2012 nhưng chỉ để có thêm trải nghiệm chứ không theo học (nếu đủ điểm tuyển sinh của hai trường này). Không nên quá mê tín Hiện nay trước mỗi kỳ thi, TS, phụ huynh thường lên chùa, đến nhà thờ… cầu may. Một số TS còn cho rằng việc ăn kiêng, ăn chay hay đi xin xăm trước và trong ngày thi sẽ làm cho TS có kết quả thi tốt hơn. “Có một chút duy tâm cũng tốt. Nó khiến cho bản thân có thêm niềm tin, động lực và cảm giác thoải mái để thi. Nhưng quá mê tín thì không nên. Kết quả thi là thành quả của quá trình học tập, khả năng tư duy và bản lĩnh của mỗi TS chứ không phải là những thứ gì đó siêu nhiên, siêu hình mang lại…” - Thân Ngọc Tĩnh, giải nhì Olympia 2012, nói.