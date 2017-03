Tăng cường an ninh trường học

Theo ông Huy, năm qua tình hình trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhà trường như lần đầu tiên có học sinh bị bắt cóc ở Trường Mầm non 10A (quận Tân Bình), học sinh bị nhiều phần tử xấu ngoài nhà trường trấn lột, lôi kéo... Lãnh đạo của các trường đã kịp thời phối hợp tốt với các đơn vị địa phương và Công an thành phố để chấn chỉnh tình trạng mất an ninh trong trường học.

Theo kế hoạch trọng tâm năm 2013-2014, Phòng Công tác HSSV sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục pháp luật; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma túy; chú trọng tổ chức các hoạt động tập thể, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho HSSV; tăng cường kiểm tra công tác nội trú, an toàn thực phẩm, vệ sinh nguồn nước, môi trường, phòng chống cháy nổ... ở các trường học khối ngoài công lập…

HOÀNG LAN