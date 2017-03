Tăng mức phạt gấp đôi, buộc cam kết

Nuôi dạy trẻ phải có chuyên môn, nghiệp vụ Theo Điều lệ trường mầm non mà Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký và sẽ ban hành trong năm 2008, chủ lớp mầm non, nhóm trẻ gia đình phải được bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục mầm non (ít nhất 30 ngày hoặc được bồi dưỡng về quản lý ngắn hạn và có giấy chứng nhận); có hộ khẩu thường trú tại xã, phường hoặc xã, phường khác nhưng cùng quận nơi xin mở cơ sở đào tạo; phải có đạo đức, phẩm chất tốt, không vi phạm pháp luật, không mắc bệnh lây nhiễm. Đối với giáo viên và người nuôi dạy trẻ phải có chuyên môn nghiệp vụ (tối thiểu ba tháng theo chương trình của ngành giáo dục). Giáo viên trực tiếp giảng dạy ở vùng thuận lợi phải tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non trở lên. Đối với lớp mầm non, giữ trẻ 3-6 tháng tuổi, mỗi cô giáo trông 4-5 cháu và không quá 15 trẻ/nhóm; trẻ từ 7-12 tháng tuổi: từ 4-5 trẻ/giáo viên và mỗi nhóm không quá 18 trẻ/nhóm; trẻ 13-18 tháng tuổi: từ 6-7 trẻ/người nuôi dạy, không quá 20 trẻ/nhóm; trẻ từ 19-24 tháng tuổi: từ 8-9 trẻ/người nuôi dạy và không quá 22 trẻ/nhóm. Lớp có cả mầm non và nhà trẻ thì tối đa 30 cháu/lớp. Với lớp và nhóm bán trú (từ 20 cháu trở lên) phải có thêm một nhân viên nấu ăn và vệ sinh chung của lớp.