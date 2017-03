Tăng tốc luyện thi

Theo Kiều Diễm (NLĐ)



Đã hai tuần nay, anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Bình Thuận), kinh doanh hải sản tươi sống tại quận Tân Bình TPHCM luôn bận rộn với việc tìm cho cậu con trai một chỗ luyện thi ĐH. Trước khi quyết định chọn Trung tâm luyện thi Miền Đông- Sài Gòn (110A Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, TPHCM).Anh Tuấn cho biết: "Hai tiêu chí rất quan trọng để tôi quyết định chọn trung tâm luyện thi cho con là ở đó giáo viên giỏi, có kinh nghiệm luyện thi và lớp ít học viên". Anh còn cho biết thêm, sau khi thi tốt nghiệp THPT ở Bình Thuận xong, con trai anh sẽ vào TPHCM để luyện thi. Năm nay con anh chỉ làm 1 hồ sơ đăng ký thi vào ngành công an nên cần tham gia một khóa luyện thi để tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Hơn nữa, học sinh tham gia thi vào ngành công an toàn là học sinh giỏi, cạnh tranh khốc liệt.Còn đúng một tháng nữa là diễn ra kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013, nhiều thí sinh vừa thi xong tốt nghiệp THPT đã tức tốc tìm đến các trung tâm luyện thi ĐH với hy vọng một suất vào ĐH. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, xu hướng học sinh từ các tỉnh đổ về TPHCM luyện thi cấp tốc đã giảm do các em đăng ký dự thi ĐH tại địa phương. Vì thế, ở nhiều trung tâm luyện thi ĐH số lượng học viên đăng ký đã giảm mạnh so với trước. Tuy nhiên, vẫn có một số trung tâm không ảnh hưởng.Ông Dương Văn Bình, giám đốc Trung tâm luyện thi ĐH Miền Đông - Sài Gòn, cho biết: “Trước khi học sinh thi tốt nghiệp nhiều phụ huynh đã đăng ký khóa luyện thi trước nên đến thời điểm này khóa luyện thi cấp tốc khai giảng vào ngày 6 và 8-6 hiện đã sắp kín chỗ. Thí sinh đến đây luyện thi đều được lập hợp đồng và trung tâm cam kết trả lại học phí nếu thí sinh không đậu ĐH, CĐ”.