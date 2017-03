Tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho giáo viên mầm non

Theo dự thảo này, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên. Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đảm bảo chế độ lương cho giáo viên không thấp hơn so với các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Giáo viên và cán bộ quản lý mầm non làm việc lâu dài tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ giải quyết nhà ở công vụ, được cấp đất làm nhà ở, được vay vốn.

Cũng theo dự thảo này, trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc diện hộ nghèo sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa (bằng 20% mức lương tối thiểu/tháng, hưởng theo thời gian học thực tế nhưng không quá chín tháng/năm học).

B.PHƯỢNG