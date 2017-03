Tạp chí của Sở GD&ĐT Long An ‘kết án’ sai một trường tiểu học?

Trong ấn phẩm phát hành vào tháng 10-2015 có bài viết “Những biểu hiện tiêu cực nghiêm trọng ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu” (TP Tân An). Bài viết nêu một số sai phạm tại trường này như 90% giáo viên của trường vẫn tổ chức dạy thêm dù có quy định cấm, nhà trường ngầm tổ chức lớp học “VIP” cho con em phụ huynh có tiền nhằm thu lợi bất chính, tiêu cực trong tổ chức ăn trưa…

Bà Lê Thị Song An, Trưởng phòng GD&ĐT TP Tân An, khẳng định với Pháp Luật TP.HCM: “Bài viết trên đúng sai cụ thể thế nào còn phải chờ làm rõ. Tuy nhiên, tôi khẳng định thông tin 90% giáo viên Trường Võ Thị Sáu tổ chức dạy thêm là không có cơ sở. Thời gian qua dư luận có thông tin về việc dạy thêm ở Tân An nhưng nếu nói 90% giáo viên của Trường Võ Thị Sáu dạy thêm thì không rõ căn cứ từ đâu. Ngoài ra, thông tin phó hiệu trưởng đánh nhân viên đã được cơ quan chức năng kết luận là không có cơ sở”.

Ấn phẩm trên thuộc Sở GD&ĐT - Công đoàn Giáo dục - Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An. Trả lời PV, ông Ngô Hải Phong, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An đồng thời là trưởng ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm xuất bản ấn phẩm trên, nói: “Tác giả bài viết trên là một thành viên trong Thường trực Hội Cựu giáo chức tỉnh. Khi cho đăng bài này chúng tôi hoàn toàn có cơ sở, chứng cứ khách quan và sẽ chịu trách nhiệm đối với những thông tin này”.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị cung cấp các chứng cứ này thì ông Phong hẹn sẽ cung cấp sau. Liên hệ với ông Nhân (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xuất bản ấn phẩm), PV được ông Nhân cho biết hiện không thể trả lời gì thêm mà phải chờ kết quả chính thức từ Thường trực Tỉnh ủy.