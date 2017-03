(PL)- Từ ngày 15-2 đến 16-3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế TP.HCM) sẽ tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho 480 giáo viên, bảo mẫu các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố.

Chương trình thuộc dự án “Bạn hữu trẻ em thành phố” năm 2011 do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tài trợ toàn bộ kinh phí. P.ANH