Thả nổi hay không?

“Bây giờ thử hỏi các ông trưởng phòng GD&ĐT quận/huyện xem các ông ấy đi kiểm tra các trường mầm non tư thục bao nhiêu lần/năm? Liệu có được một lần/năm không? Thậm chí, có nơi cả phòng GD&ĐT chỉ có một người theo dõi mầm non. Vậy thì làm sao đủ lực lượng để theo dõi các cơ sở mầm non tư thục chương trình ra sao, hoạt động như thế nào...”.