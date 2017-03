Thắc mắc may đồng phục: "Lên hỏi hiệu trưởng"?!

Một năm 4 bộ đồng phục



Chị Ánh (Bộ Tư Pháp) kể, con chị năm nay học lớp 1, vừa rồi chị phải mất gần chục triệu đồng để xin cho con được học một trường công ở Hà Nội. Buổi đến tập trung ngày đầu tiên chị đã được cô chủ nhiệm phổ biến: Mỗi học sinh phải mua 4 bộ đồng phục, mỗi bộ 100.000 đồng, vị chi hết 400.000 đồng.



Hai vợ chồng chị Ánh đều là công chức nhà nước, thu nhập cả gia đình chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng nên số tiền để mua 4 bộ đồng phục quả là không nhỏ đối với chi tiêu của gia đình chị.

Thấy tốn kém quá, chị Ánh đề nghị muốn được mua 2 bộ mặc thay nhau, nhưng không được, cô chủ nhiệm bảo đó là lệnh của hiệu trưởng.







ảnh minh họa





Biết là quá lãng phí, nhiều phụ huynh như chị Ánh dù khá bức xúc nhưng lại "ngại" va chạm, sợ con mình bị cô giáo "thành kiến", nên dù trong bụng không vui, họ vẫn lẳng lặng bỏ tiền ra mua đồng phục cho con.Còn một học sinh lớp 12 kể chuyện, suốt 3 năm cấp ba, mỗi năm mỗi học sinh phải mua 2 bộ đồng phục, tính ra 3 năm là 6 bộ. Kiểu dáng logo hay chất liệu vải đều giống y nhau. Thậm chí số đo áo của nhiều em qua 3 năm cũng gần như không có thay đổi gì. Vì vậy, 6 bộ có mặc cả tuần cũng không hết.Hơn nữa, đồng phục chỉ mặc thứ 2 và thứ 7 nên nhiều học sinh đề nghị lớp 12 học sinh nào cảm thấy cần thiết thì may, còn ai vẫn còn đồng phục của hai năm trước thì thôi, cho đỡ lãng phí. Thế nhưng, cô giáo chủ nhiệm vẫn khăng khăng giữ quan điểm và bảo "ai thắc mắc lên gặp hiệu trưởng".

Nhưng vẫn phải mua thêm

Mặc dù, giá của mỗi áo đồng phục thường từ 80.000 – 120.000 đồng nhưng theo nhiều học sinh, chất lượng áo thường không tốt, vải thô, nhiều nilong nên khá nóng, không thấm và thoát mồ hôi nhiều. Đặc biệt, sau vài lần mặc thì vải thường xỉn màu, có áo giặt bằng máy giặt còn bị sùi vải.



Đặc biệt, để bán được nhiều áo, một số trường còn dùng hình thức in logo ở những vị trí khác nhau. Một phụ huynh bức xúc: “Con gái tôi học 3 năm cấp 3 thì mỗi năm áo in logo một kiểu, lớp 10 thì ở trên cầu vai, lớp 11 thì ở tay áo, còn lớp 12 thì in ở ngực áo”.



Đặc biệt, để học sinh không dùng được áo cho nhiều năm học, nhiều trường còn cứng nhắc bắt in logo trường ở trên vai áo nhưng lại kèm tên lớp, thành ra đáng lẽ mỗi HS có thể mặc bộ đồng phục được nhiều năm thì năm nay đành phải mua mới, vì đã lên một lớp, logo cũng khác.

Chị Hà (Ngọc Khánh, Hà Nội) có đứa cháu học lớp 3 nói thêm, cô giáo bắt HS trong lớp không những phải mua quần áo đồng phục mà còn phải mua giày dép, cặp sách đồng phục.



Giày đồng phục năm ngoái là loại giày thể thao trắng, không khác các loại bán trên thị trường, chỉ khác giá đắt hơn khoảng 20.000 đồng/đôi. Còn cặp sách đồng phục thì có phun thêm tên trường trên nắp cặp, nhưng chất lượng thì kém vô cùng, đứa cháu dùng được 2 hôm thì khóa bung ra, còn sau một tuần thì đường chỉ may ở đáy bung ra, phải đi khâu lại.