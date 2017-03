Thạc sĩ ngoại bị từ chối nơi rải thảm đỏ

Thời gian qua, một số báo phản ánh những bức xúc của nhiều người về việc người được đào tạo bằng ngân sách nhà nước theo đề án 322 không về nước, không phục vụ cho cơ quan cũ cử đi ... Phải chăng đó chỉ là những phản ánh một chiều?



Có những người không thuộc đề án 322 đã đi học nước ngoài về họ có bằng cấp (ThS), TS, họ có bài báo quốc tế... họ mong muốn phục vụ cho các trường ĐH, CĐ hoặc các cơ quan nhà nước họ có được tiếp nhận không? Họ có được đãi ngộ gì không? Hay khi nộp hồ sơ xin việc họ lại bị từ chối?







Ảnh Đào Ngọc Thạch (Báo Thanh Niên)

Ảnh Đào Ngọc Thạch (Báo Thanh Niên)

Và hợp đồng là gì?

Theo Độc giả Lê Văn Hải ( VNN)



Khi tốt nghiệp Thạc sỹ tại Thái Lan về nước với học bổng của chính phủ Phần Lan cho khóa học 2 năm tại Thái Lan, tôi đã mang hồ sơ tới các tỉnh có câu nói cửa miệng “Chiêu mộ nhân tài về tỉnh phục vụ, tài trợ cho những người là thạc sỹ, tiến sỹ 30 hay 50 triệu...”. Năm 2009, với cái mác bằng tốt nghiệp xuất sắc, tôi đã nộp về Sở Nội vụ Đà Nẵng, Cần Thơ và một số tỉnh, trường ĐH, CĐ khác ... Tất cả điều mà tôi nhận được là "chưa có chỉ tiêu, không phù hợp với đặc điểm của tỉnh, của trường ..." Đó là sự thật 100%... Vì chính tôi là người bị như vậy với TP Đà Nẵng, Cần Thơ, Hậu Giang.Thử hỏi, chất xám đó có phải là do họ không lựa chọn phục vụ cho nhà nước? Hay khi chất xám đó lựa chọn được phục vụ cho nhà nước mà không được tiếp nhận?Họ đã tiết kiệm cho nhà nước 2 năm đào tạo ở nước ngoài, họ đã không tiêu dùng ngân sách nhà nước, họ lại mong muốn cống hiến cho nhà nước nhưng họ có được đãi ngộ thực như câu cửa miệng của các tỉnh đã đề xướng?Tiếp đến, mọi người đều nói đến học bổng 322 do Nhà nước cho để đi học mà không phục vụ lại cho cơ quan Nhà nước. Thật khó để với tới được cái học bổng 322, không phải vì họ không đủ điều kiện về trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ. Xin thưa, nhiều người có thừa...Nhưng thực tế là một số trường, ban giám hiệu vì lý do gì mà không công bố cho giáo viên nhà trường các thông tin về học bổng 322 của bộ, hoặc các học bổng khác mặc dù họ biết là có.Chưa hết, khi một số người có thể xin được học bổng, biết được học bổng để đi học thì lại bị hàng loạt những khó khăn từ trường.Sự thật đang diễn ra ... xin dẫn chứng thế này, có người xin được học bổng đi học, nộp hồ sơ cho nhà trường hàng tháng trời trước ngày đi học mà mãi tới trước khi lên đường 2 ngày mới có được cái quyết định cho đi học.Và cũng đồng thời BUỘC phải ký hợp đồng với nhà trường theo những điều khoản của nhà trường mà không được đọc trước, không được nêu ý kiến của mình, chỉ được ký vào.1. Trong thời gian đi nghiên cứu sinh, được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của nhà nước. Nhưng thực tế chỉ được nhận 40% lương cơ bản và trong thời gian đi học không được hưởng (tiền tết, ngày lễ không được hưởng trợ cấp,...).2. Cam kết phục vụ cho nhà trường ít nhất là 10 năm, nếu tự ý bỏ, hoặc chuyển công tác, chuyển cơ quan, phải bồi hoàn 200% số tiền nhà trường đã chi trả (bao gồm lương cơ bản, bảo hiểm, chi phí khác...)3. Nếu bị trục xuất về nước phải bồi hoàn toàn bộ lương, và phần đóng góp bảo hiểm của nhà trường cho cá nhân trong thời gian đi học.Đây là trường hợp người đi học nghiên cứu sinh tự xin được học bổng của nước ngoài, không phải đi theo kênh đề án 322 của Bộ Giáo dục....Vậy thử hỏi đâu là đãi ngộ đối với người đi học NCS nêu trên? Đãi ngộ với họ là các điều khoản ràng buộc, hay mức trợ cấp 40% lương cơ bản, bồi hoàn 200% ...Tôi thiết nghĩ họ đã xin được học bổng nước ngoài, họ đã xin đi học đáng ra nhà trường phải khuyến khích ... phải đề xuất giáo viên nhà trường đi học, đằng này ngược lại. Vậy thử hỏi sự mặn mà của họ với nhà trường sẽ thế nào khi họ đi học về? Các trường ĐH, CĐ khác họ có đối xử với giáo viên của họ như thế không?