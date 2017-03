Thái Nguyên: Ngập úng nặng, phải điều xe lội nước chở thí sinh

Ngay từ sáng sớm, tại Thái Nguyên trời mưa rất to làm ảnh hưởng đến việc thí sinh đến các địa điểm thi làm thủ tục. Các sinh viên tình nguyện đã phải có mặt tại rất sớm tại các địa điểm thi, tại các chốt để tư vấn và hướng dẫn đến địa điểm thi làm thủ tục đúng giờ.



Em Bùi Thị Yến, quê Ninh Bình thi tại vào Trường ĐH CNTT & Truyền thông tại điểm thi trường THPT Vùng Cao Việt Bắc cho biết: “Em cùng với thím lên Thái Nguyên từ ngày mùng 1, do đây là lần đầu em đi xa nhà, nên có rất nhiều bỡ ngỡ. Trong sáng nay, em đã được các anh chị sinh viên tình nguyện giúp đỡ rất nhiệt tình”.





















Xe lội nước của quân đội đưa thí sinh đến làm thủ tục thi.





Ngập nước tại ngã 3 đường vào trường Đại học CNTT & Truyền thông.



Theo Thanh Luân (DT)



Tại ngã tư đèn đỏ trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, ngã 3 đường rẽ vào trường ĐH CNTT & Truyền thông đã xảy ra tình trạng ngập úng khiến giao thông ách tắc, gây khó khăn cho thí sinh và người nhà đến các điểm thi.Rất nhiều thí sinh bị tắc tại địa điểm ngã 3 đường vào địa điểm thi trường Đại học CNTT & Truyền Thông, THPT Vùng Cao Việt Bắc do nước to không thể đi xe máy được. Tỉnh đội Thái Nguyên, Quân khu I đã điều xe lội nước để đưa thí sinh từ ngã 3 vào địa điểm làm thủ tục dự thi và chở thí sinh sau khi làm thủ tục dự thi xong.Bác Chu Thế Thịnh quê Bắc Giang, đưa con đi thi tại điểm trường THPT Vùng cao Việt Bắc cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh nước to như vậy.Đến đoạn ngã 3 thì xe bị chết máy, do nước ngập. Rất may, tôi đã được các chiến sĩ bộ đội, sinh viên tình nguyện giúp đỡ. Để cho con gái tôi đến làm thủ tục được đúng giờ”.Thầy Phạm Văn Ngọc - Đội trưởng Đội tiếp sức mùa thi tại Trường ĐH CNTT & Truyền thông cho biết: “Do tình hình mưa to, chúng tôi đã chỉ đạo các sinh viên tình nguyện, trực tiếp đưa các thí sinh vào phòng thi. Điều động thêm sinh viên tình nguyện ra chốt ngã 3 đường rẽ vào ĐH Thái Nguyên để hướng dẫn các thí sinh và người nhà thí sinh đi đường tránh không qua chỗ ngập nước giúp các thí sinh làm thủ tục kịp giờ”.Do ảnh hưởng của thời tiết, có rất nhiều thí sinh chưa kịp làm thủ tục đăng ký dự thi. Để hỗ trợ các thí sinh có thời gian làm thủ tục. Ban tuyển sinh ĐH Thái Nguyên đã thông báo cho các hội đồng thi tại các địa điểm thi làm thủ tục vào cả buổi chiều nay.