Tham vấn và trị liệu tâm lý

Hội thảo sẽ trình bày về sự phát triển sức khỏe tâm thần và hiện trạng trị liệu tâm lý tại Vương quốc Anh, Mỹ, Philippines, Việt Nam… (trước thực tế xã hội ngày càng phát triển, con người phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống dẫn đến những biến đổi cảm xúc, nhân cách, sai lệch hành vi, ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần). Việc trị liệu tâm lý ngày càng có vai trò quan trọng giúp người bệnh cách thức giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

GS tâm lý học Joanna E. Smith - Viện Sức khỏe và Xã hội Trường ĐH Worcester (Anh), PGS-TS-BS Nguyễn Văn Thọ - nguyên Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai), TS tâm lý học Phạm Toàn (Mỹ)… sẽ tư vấn và tập huấn các nội dung: Những can thiệp liệu pháp nhận thức hành vi trong bệnh tâm thần; can thiệp gia đình trong bệnh tâm thần; can thiệp sớm trong chăm sóc bệnh tâm thần (tại Trường ĐH Văn Hiến, 624 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM).

Q.DŨNG