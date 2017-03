Thành bại của ĐH Fulbright VN phụ thuộc vào tiền

Ông LÊ TRUNG NAM, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ in ấn và Tem nhãn Thái Dương: Nhiều điều hài lòng về Chương trình Fulbright

Là cựu học viên của Chương trình Fulbright năm 2007-2008, ông Lê Trung Nam chia sẻ nhiều ấn tượng tốt đẹp về chương trình: “Chương trình Fulbright được dạy theo chuẩn của Trường Harvard Kennedy nhưng được “bản địa” hóa nên tính ứng dụng cao. Nhiều bài học tình huống là những vấn đề kinh tế-xã hội của VN, như quy định về đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, dự án sân bay Long Thành, dự án Nhà máy nước BOO Thủ Đức... Từ đó, tôi có cái nhìn toàn diện đối với một vấn đề trong hoàn cảnh thực tế của VN nên có thể áp dụng những kiến thức được đào tạo vào công việc một cách nhanh chóng. Ngoài kiến thức về kinh tế, tài chính và chính sách công, chương trình còn trang bị cho tôi nhiều công cụ như kỹ năng tin học, phân tích tình huống, phương pháp nghiên cứu... giúp tôi có kỹ năng tốt hơn và năng suất làm việc cao hơn. Tôi hài lòng với môi trường học tập cởi mở và không bị áp đặt của Chương trình Fulbright. Thầy và trò đôi lúc tranh luận nảy lửa với nhau về một vấn đề. Mọi ý kiến đều được tôn trọng, không có chuyện đúng sai, mà cùng nhau tìm ra lời giải tối ưu. Các thầy cũng tranh luận sôi nổi với nhau trên giảng đường. Học viên đến từ mọi miền, nhiều ngành nghề khác nhau nên đóng góp vào quá trình học nhiều góc nhìn. Vì vậy, ngoài việc học từ các giáo sư, chúng tôi còn có cơ hội học tập lẫn nhau. Mặc dù chương trình học khá nặng, gần như toàn bộ thời gian tôi chỉ dành cho việc ăn và học khi tham gia chương trình nhưng chúng tôi rất tự tin, phát huy hết khả năng và thấy tiến bộ rõ rệt. Quá trình đánh giá công bằng và khách quan. Một môn học, ngoài giảng viên chính, còn có các đồng giảng viên, trợ giảng, giáo vụ cùng đánh giá. Điểm được tính trên nhiều nội dung, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, phát biểu trên lớp, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ... Để đạt, chúng tôi phải có điểm không thấp hơn nhiều so với trung bình của lớp nên mọi người bắt buộc phải cố gắng để không bị bỏ lại phía sau. Do thông tin điểm số từng người đều được bảo mật và chỉ thông báo riêng nên làm cho tính thi đua trong học tập rất cao. Từ đó thúc đẩy mọi người cùng phấn đấu. Thời khóa biểu học tập rất rõ ràng và được công bố mỗi đầu học kỳ, ngày nào, học bài gì, đọc tài liệu nào... nên khi đến lớp tôi dễ dàng chuẩn bị trước, làm cho quá trình học rất chủ động. Người học như tôi được đặt làm trung tâm nên được thầy cô hỗ trợ rất tốt. Ngoài giờ học chính, các thầy cô còn trực ngoài giờ để hỗ trợ chúng tôi khi có yêu cầu nắm lại bài học.