Thanh Hóa: bác tin đồn giáo viên giải đề thi môn Toán

Ông Đức cho biết thêm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại huyện Yên Định diễn ra bình thường, an toàn, đúng luật, không có chuyện giáo viên giải đề thi môn Toán như tin đồn mấy ngày qua. Những tờ giấy, tài liệu bên ngoài địa điểm thi mà cơ quan chức năng thu được không liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.



Sau khi thi môn Toán sáng 4-6, tại huyện Yên Định rộ lên tin đồn giáo viên của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Định giải đề thi môn Toán để hỗ trợ thí sinh. Có thông tin cho rằng, khi đến nửa thời gian thi môn Toán sáng 4-6, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Định, cơ quan công an đã làm việc với ba giáo viên vì nghi vấn giải đề thi môn Toán để hỗ trợ thí sinh.



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bình - chánh văn phòng HĐND, UBND kiêm người phát ngôn báo chí của huyện Yên Định cho biết: “Chiều 4-6, chúng tôi cũng có nghe tin đồn về việc có hiện tượng giải bài thi môn Toán. Có người dân đã nhắn tin, điện thoại cho lãnh đạo huyện báo tin này. Lãnh đạo huyện đã giao cho Công an huyện Yên Định điều tra, xác minh, làm rõ có hay không sự việc nêu trên. Đến nay, Công an huyện chưa có báo cáo cho UBND về kết quả xác minh”.



Ông Bình cho biết thêm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại huyện Yên Định đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Suốt ba ngày của kỳ thi này chỉ có một thí sinh ở hội đồng thi Trường THPT Thống Nhất vi phạm quy chế thi, phải xử lý.



Trao đổi qua điện thoại, đại tá Trần Văn Thực - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn báo chí của Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Đến nay, văn phòng Công an tỉnh chưa nhận được thông tin, báo cáo nào của Công an huyện Yên Định liên quan đến thông tin nêu trên”.





Theo HÀ ĐỒNG (TTO)