Thanh Hóa: Gần 38.000 học sinh thi vào lớp 10 THPT

Để phục vụ các thí sinh dự thi, ngành giáo dục đào Thanh Hóa đã thành lập 94 hội đồng thi với 1.602 phòng thi. Toàn tỉnh huy động gần 4.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và công tác thi.



Trước ngày thi, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất các phòng thi, các hội đồng thi; sao in đề thi; học quy chế, nội quy thi cho giáo viên và học sinh đã được hoàn tất... Ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các ngành công an, điện lực, y tế trong việc bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, xử lý kịp thời những sự cố có thể xảy ra nhằm bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.



Theo Sở GD-ĐT Thanh Hóa, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013 - 2014 cho tất cả các trường THPT của Thanh Hóa là 31.905, trong tổng số 37.726 hồ sơ đăng ký dự thi.



Ngày 12/7, buổi sáng thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn Vật lý, thời gian làm bài 60 phút.



Ngày 13/7, buổi sáng thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Cả 3 môn đều thi theo hình thức tự luận, trong đó Ngữ văn và Toán tính điểm hệ số 2, Vật lý tính điểm hệ số 1.



Trước đó, ngày 24 và 25/6, hơn 1.500 học sinh của tỉnh Thanh Hóa đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn. Trong đó đã có hơn 340 thí sinh trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lam Sơn. Những thí sinh còn lại sẽ tiếp tục tham gia dự thi vào lớp 10 THPT đợt nay.





Theo Duy Tuyên (DT)