Thanh Hóa: Giáo viên mầm non vẫn “dài cổ” chờ biên chế

Sau khi có Nghị quyết thông qua của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển hơn 8.000 GV mầm non ngoài biên chế sẽ được tuyển dụng vào viên chức sự nghiệp, quyết định này phần nào đã giải quyết những bức xúc lâu nay của ngành giáo dục Thanh Hóa.







GV mầm non tại xã Thanh Kỳ (huyện Như Thanh, Thanh Hóa) cũng như hàng nghìn GV mầm non ngoài biên chế đang mong đợi ngày có quyết định chính thức.

Trên thực tế, sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc biên chế viên chức cho giáo viên mầm non trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng đến thời điểm này gần ba tháng sau khi có Nghị quyết nhiều trường mầm non trên địa bàn Thanh Hóa, GV vẫn chưa nhận được bất cứ một quyết định nào về việc GV được biên chế, giờ đây các GV vẫn chờ đợi như lâu nay từng chờ đợi.Trường mầm non Thanh Tân (huyện Như Thanh) có 398 cháu học sinh nằm rải rác ở 17 thôn,với 23 nhóm lớp, toàn trường có 40 GV, ngoài 12 GV được biến chế từ năm 2003 - 2004, 1 giáo viên hợp đồng ở xã, 2 hợp đồng ở huyện thì còn lại 25 GV đang hưởng theo chế độ 2480, đang chờ để được vào biên chế theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.Vào đầu năm học 2011 - 2012, vì mức lương hợp đồng quá thấp, không đủ để trang trải cuộc sống, 25 GV hợp đồng Trường mầm non Thanh Tân đã xin nghỉ dạy. Trước thực trạng này, huyện Như Thanh và Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã vận động các cô ở lại, bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ thêm cho mỗi cô 300.000 ngàn đồng. Và sau khi nghe tin đề án về bậc học mầm non sắp được HĐND tỉnh Thông qua, trong đó có GV thì các cô phần nào yên tâm giảng dạy.Với mức lương của 25 GV đang dạy hợp đồng một tháng trừ các khoản chỉ còn lại 600.000đ/tháng, còn hợp đồng ở xã chỉ được 200.000đ/tháng, với mức lương qúa thấp này không đủ để các GV trang trải cuộc sống hàng ngày trong khi giá cả ngày một leo thang.Cô Chu Thị Loan, GV hợp đồng hiện đang hưởng theo chế độ 2480, cho biết: “Tôi đã dạy hợp đồng ở trường này 8 năm nay, 3 tháng đầu không có lương, xã chỉ trợ cấp được 20.000 đ/tháng. Đến tháng 1/2004, chuyển sang hợp đồng huyện thì được 150.000đ, đến năm 2006 - 2007 mới tăng được 400.000đ và tháng 5/2011 thì mới được 600.000 đ/tháng. Nhà tôi nhà ở trên thị trấn Bến Sung, cách trường gần 40km, tiền lương như tôi bây giờ không đủ tiền xăng xe, đầu năm học này tôi đã xin nghỉ nhưng rồi được sự động viên của huyện và Sở có hứa báo 1/2012 sẽ có quyết định bên chế cùng lòng yêu nghề nên mình lại ở lại, thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tỉnh gì”.Cùng chung cảnh ngộ với GV mầm non tại xã Thanh Tân là nhiều GV mầm non ở xã Thanh Kỳ. Trường mầm non Thanh Kỳ có 27 GV, trong đó mới có 7 GV biên chế trước năm học 2003 - 2004, hợp đồng ở xã và huyện có 4 GV và cán bộ quản lý, còn lại 16 GV hưởng lương theo chế độ 2480.Chị Cao Thị Huế, GV Trường mầm non xã Thanh Kỳ, tâm sự: “Cũng là GV nhưng chúng tôi lại có đặc thù riêng không giống GV các cấp học khác, họ chỉ dạy hết buổi là về, còn chúng tôi là GV, nhưng mọi việc đều đến tay, thế nhưng với đồng lương ít ỏi này, chúng tôi không đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày, đáng lẽ ra chúng tôi phải được ưu tiên mới đúng. Tiếng là GV nhưng hiện giờ vẫn phải xin tiền bố mẹ để chi tiêu”.Cô Phùng Thị Hà, hiệu trưởng Trường mầm non xã Thanh Tân, đại diện cho mong ước cũng như tâm tư nguyện vọng của 25 GV đang dạy hợp đồng ở trường mầm non xã Thanh Tân cho biết: “Các GV dạy hợp đồng trong huyện như Thanh nói chung, nguyện vọng của các cô là nhanh được biên chế, có như vậy cuộc sống của các cô phần nào sẽ ổn định hơn, khi cuộc sống đã ổn định thì các cô mới yên tâm công tác được”.Trao đổi với PV, ông Lê Văn Nguồn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cho biết: "Hiện liên ngành gồm các Sở như Giáo dục, Tài chính và Nội vụ đang hướng dẫn làm các thủ tục chuyển đổi cho phù hợp với điều lệ để UBND tỉnh có quyết định cuối cùng. Các GV mầm non có trong danh sách được HĐND thông qua đã được hưởng lương từ ngày 1/1/2012, nhưng phải đợi khi nào làm xong các thủ tục chuyển đổi mới thực hiện một lèo và cho truy lĩnh sau. Dự kiến đầu tháng 3 này sẽ mời các huyện về họp để thông qua".Mong rằng, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm hoàn thành xong các thủ tục để những GV không còn phải chờ đợi như lâu nay.