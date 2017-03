Thanh Hóa: Hiệu trưởng tự ý cho học sinh nghỉ học vô tội vạ

Đến Trường mầm non Xuân Giang (xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) vào một ngày giữa tuần, thế nhưng khi chúng tôi bước vào trường thì thật bất ngờ, thay vào cái không khí ở một trường mầm non với những tiếng ê a của trẻ thì tại ngôi trường này không có bóng dáng của một học sinh (HS) nào.







Trường mầm non Xuân Giang không một học sinh mặc dù là ngày giữa tuần.

Bảng thông báo tự ý cho học sinh nghỉ học của Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Giang.

Theo Nguyễn Thùy - Hoàng Văn (DT)



Ngôi trường im ắng, vắng lặng, chỉ có một số giáo viên đang làm sổ sách. Nhìn tấm bảng thông báo đặt ngay lối ra vào ở cổng trường, chúng tôi mới vỡ lẽ “hiện nay trong trường đã có nhiều cháu nhiễm bệnh tay chân miệng, để tránh dịch bệnh lây lan, nhà trường cho các cháu nghỉ từ chiều 26/4 đến ngày mùng 6/5 tiếp tục đón trẻ”.Nói về lý do cho HS nghỉ học, bà Đỗ Thị Hoan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhiều cháu bị bệnh tay chân miệng nên chúng tôi cho các cháu nghỉ hai ngày để làm vệ sinh. Tôi đã báo cáo lên phòng giáo dục và được phòng cho phép nghỉ. Còn ngày hôm nay (3/5) các cháu nghỉ để cho các cô làm phổ cập sắp tới có thanh tra về kiểm tra”.Khi chúng tôi hỏi về những cháu nào bị bệnh tay chân miệng, tình trạng bệnh tình các cháu hiện nay như thế nào, bà Hoan cho hay: “Các bé bị là con của giáo viên trong trường có xuất hiện một số nốt ở tay chân”.Theo phản ánh của một số phụ huynh có con đang theo học tại Trường mầm non Xuân Giang, một phụ huynh cho biết: “Sáng 26/4, khi đón các cháu đi học về thì thấy bảng thông báo cho các cháu nghỉ đến hết ngày mùng 6/5 vì bệnh tay chân miệng đang xuất hiện nên tôi không đưa con đi học nữa và nhà trường đã thông báo thế nên chúng tôi cũng không thắc mắc gì”.Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Quế, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thọ Xuân lại khẳng định: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc các cháu Trường mầm non Xuân Giang bị bệnh tay chân miệng và cũng không thấy cô Hoan gửi thông báo xin phép cho các cháu nghỉ. Nếu có chuyện các cháu bị bệnh tay chân miệng thì cô Hoan phải báo cáo lên Phòng và Phòng báo cáo qua lãnh đạo thường trực. Lãnh đạo thường trục cho phép nghỉ mới được nghỉ”.“Cũng không có chuyện các cô làm phổ cập thì được phép cho HS nghỉ học. Nếu cô Hoan tự ý cho các cháu nghỉ học là vi phạm quy chế trong ngành Giáo dục. Ngay chiều nay tôi sẽ cho thanh tra về kiểm tra nếu đúng như phản ánh thì sẽ xử lý theo mức độ vi phạm”, ông Quế cho biết thêm.