Thanh Hóa: Hơn 60 giáo viên mầm non nghỉ dạy, đề nghị tăng phụ cấp

Sự việc xảy ra từ sáng 5/9, ngay trong ngày khai giảng năm học mới 2011 - 2012. Tại Trường mầm non Mậu Lâm, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh có 35 giáo viên đồng loạt nghỉ dạy ở các điểm lẻ và đề đơn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị tăng phụ cấp, hỗ trợ một số chế độ chính sách.

Trong khi đó, tại xã Thanh Tân, huyện Như Thanh cũng có 27 giáo viên Trường mầm non Thanh Tân nghỉ dạy đề nghị được tăng phụ cấp và một số chế độ khác.



Trường Mầm non xã Mậu Lâm nghỉ học ngay sau

lễ khai giảng vì 35 giáo viên không đến trường. Trường Mầm non xã Mậu Lâm nghỉ học ngay saulễ khai giảng vì 35 giáo viên không đến trường.

Được biết, số giáo viên trên là ngoài biên chế, hưởng lương theo quyết định 2480 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho giáo viên mầm non hợp đồng trong định biên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo phản ánh của các giáo viên ngoài biên chế của trường mầm non Mậu Lâm và Thanh Tân, hiện nay số giáo viên ngoài biên chế đang được hưởng phụ cấp theo quyết định 2480 của UBND tỉnh Thanh Hóa là 985.000 đồng/giáo viên/tháng.

Trên thực tế, mức phụ cấp này, sau khi trừ các khoản như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn và một số khoản đóng góp, ủng hộ khác thì giáo viên ngoài biên chế được nhận cao nhất là hơn 500.000 đồng/tháng; thấp nhất là 480.000 đồng/tháng. Nếu so với thời gian gần đây và nhất là ở thời điểm hiện tại thì mức hỗ trợ trên không phù hợp với thực tế và cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Để phản đối và đề nghị tăng mức phụ cấp, hỗ trợ lên nên số giáo viên hợp đồng ngoài biên chế trên đã đồng loạt nghỉ việc đề nghị lên các cấp ngành chức năng giải quyết.

Bà Hoàng Thị Chung, hiệu trưởng Trường mầm non Mậu Lâm, cho biết: Do những bức xúc về mức phụ cấp quá thấp, không đảm bảo đời sống nên các giáo viên ngoài biên chế của nhà trường đã đồng loạt nghỉ dạy, gửi đơn lên UBND huyện, Sở GD-ĐT đề nghị có chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội như giáo viên trong biên chế, tăng phụ cấp cho giáo viên ngoài biên chế, nâng phụ cấp theo bậc, được hưởng phụ cấp đứng lớp.

Trước tình hình trên, chiều 5/9, UBND huyện Như Thanh, xã Mậu Lâm và Ban giám hiệu trường Mầm non Mậu Lâm đã có buổi làm việc trực tiếp để ghi nhận những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của những giáo viên ngoài biên chế; động viên các cô giáo trở lại lớp để đảm bảo cho hoạt động của nhà trường.

Tuy nhiên, đến ngày 6/9, số giáo viên nghỉ việc tập thể vẫn chưa trở lại lớp, nên 16 nhóm lớp mầm non ở các thôn bản của xã Mậu Lâm vẫn phải nghỉ học.



Lãnh đạo huyện và nhà trường trao đổi, tìm hiểu

tâm tư nguyện vọng của các giáo viên. Lãnh đạo huyện và nhà trường trao đổi, tìm hiểutâm tư nguyện vọng của các giáo viên.

Còn tại xã Thanh Tân, trong ngày 6/9, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã trực tiếp về làm việc để nắm bắt tình hình. Bà Phạm Thị Hằng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở đã trực tiếp về nắm bắt tình tình và chỉ đạo vận động số giáo viên trở lại dạy học bình thường. Tại xã Mậu Lâm tôi chưa nắm được, nhưng ở xã Thanh Tân thì có 27 giáo viên trong ngày mai sẽ trở lại dạy bình thường. Qua tìm hiểu, do các giáo viên thấy khó khăn quá nên họ đã kiến nghị. Chúng tôi cũng đã giải thích về Đề án về cơ chế chính sách đối với giáo viên mầm non sẽ được thông qua trong kỳ họp Hội đồng nhân dân sắp tới nên các giáo viên cũng yên tâm”.

Ông Lê Hữu Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm cho biết: “Trường có 46 cán bộ giáo viên với hơn 400 cháu. Trong ngày khai giảng sáng 5/9, 35 giáo viên ngoài biên chế đã nghỉ việc và gửi đơn lên các cấp chính quyền và ngành chức năng đề nghị tăng phụ cấp. Địa phương không có chức năng giải quyết vấn đề này, chúng tôi cũng chỉ biết đến động viên các cô trở lại trường công tác tiếp thôi”.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, cho biết: “Những giáo viên mầm non ngoài biên chế tại xã Mậu Lâm và Thanh Tân có kiến nghị lên huyện, tỉnh đề nghị tăng phụ cấp. Chúng tôi cũng chia sẻ với chị em vì bản thân chúng tôi cũng thấy mức phụ cấp hiện tại thấp quá. Tỉnh cũng đang xem xét chế độ đối với giáo viên mầm non và tới đây Hội đồng nhân dân họp sẽ xem xét thông qua chế độ mới đối với giáo viên mầm non. Trước mắt, để động viên các giáoviên quay lại công tác, nếu giáo viên nào có đề nghị, huyện sẽ giải quyết hỗ trợ trong khả năng của mình đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau”.

Theo Duy Tuyên ( Dân trí)