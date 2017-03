Thanh Hóa: Nhiều trường học phải trả lại tiền cho phụ huynh

Trước tình trạng lạm thu đầu năm học 2011 - 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 6762/UBND-VX ngày 7/10/2011 và Thông báo số 133/TB-UBND ngày 9/11/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu đối với các trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn.



Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra tại 14 trường học trên địa bàn các huyện, thị, thành phố. Qua kiểm tra, các trường hầu hết thu sai các khoản như: Tiền điện sáng, nước máy, bảo vệ, bảo dưỡng máy vi tính, hỗ trợ giáo dục, đồ dùng dạy học, khuyến học thu của học sinh, xây dựng tủ sách thư viện, trả lương hợp đồng giáo viên, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất.







Tình trạng lạm thu diễn ra rất phổ biến tại nhiều trường trên địa bàn Thanh Hóa.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)



Các trường chưa bàn bạc dân chủ, công khai mức thu và nội dung chi chưa minh bạch dẫn đến bức xúc trong dư luận. Nhiều trường sau khi thu xong còn chi sang mục đích khác như: Trường mầm non Ba Đình; Tiểu học Nga Tân, huyện Nga Sơn thu tiền điện, nước máy, vệ sinh, bảo vệ nhưng chi sang mua đồ điện, téc nước, máy lọc nước, bồi dưỡng thanh tra thi….Nhiều đơn vị thực hiện không đúng các quy định của quy chế dân chủ cơ sở, thiếu bàn bạc thống nhất với phụ huynh học sinh về mức thu và nội dung chi trên cơ sở thu đủ chi.Đặc biệt, Trường tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa thu tiền của phụ huynh học sinh để mua sắm đồ dùng bán trú phục vụ học sinh nhưng nhu cầu mua bổ sung đồ dùng bán trú là rất nhỏ, số còn lại nhà trường nộp về UBND phường Ba Đình quản lý. Năm học 2010 - 2011 số tiền thu của phụ huynh học sinh là gần 524 triệu, số tiền đã sử dụng mua bổ song đồ dùng là hơn 100 triệu, bằng 19,2% tổng thu.Sau khi kiểm tra, đoàn thanh tra đã buộc Trường tiểu học Ba Đình hoàn trả toàn bộ tiền thu xây dựng cơ sở vật chất năm học 2011 - 2012 cho phụ huynh học sinh; đối với khoản tiền điện sáng, nước, vệ sinh, bảo vệ nhà trường dự kiến sẽ giải quyết trong hội nghị cha mẹ học sinh học kỳ 1. Tại Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, ban giám hiệu nhà trường cùng với Hội Cha mẹ học sinh tổ chức hội nghị có sự tham gia của đại diện phường phân định rõ các khoản trả lại, khoản không thu và các khoản thu giảm so với dự kiến.Trường tiểu học Minh Khai, TP Thanh Hóa trả lại tiền thu mua màn hình đa năng cho toàn bộ phụ huynh học sinh, các khoản thu không đúng quy định, nhà trường phải bàn bạc lại với cha mẹ học sinh.Theo đánh giá chung thì nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản của các cấp, ngành chưa triệt để, nghiêm túc; công tác quản lý nhà nước về giáo dục nói chung và quản lý nhà nước về tài chính trong giáo dục nói riêng của người đứng đầu các cơ sở còn yếu…Đối với các khoản thu năm học 2010 - 2011, các nhà trường đã chi một số kinh phí vào hoạt động của nhà trường chưa phù hợp với nội dung, mục đích của nguồn thu, các trường phải rút kinh nghiệm các năm học sau; đối với các khoản đã thu năm học 2011 - 2012 không đúng quy định các trường phải trả lại cho phụ huynh học sinh và báo cáo về Sở GD-ĐT trong tháng 11.Về hướng xứ lý các trường vi phạm, ông Lê Văn Nguồn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: “Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, Giáo dục thường xuyên có sai phạm thì Chủ tịch UBND các huyện sẽ ra quyết định xử lý, còn các trường THPT thì do Sở xử lý. Thời gian tới sẽ hoàn thành kiểm tra và có kết quả xứ lý”.Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu, các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành Giáo dục Thanh Hóa cần phải kiểm tra và xử lý nghiêm, tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi", gây bức xúc trong dư luận.