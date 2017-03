Thanh Hóa: "Sáng tạo" cứu trò hay tùy tiện thay điểm thi?

Công văn 519 ngày 29/4 phát tới các phòng GD-ĐT, yêu cầu “tuyệt đối không được lấy kết quả điểm thi khảo sát học kỳ II lớp 8, lớp 9 (do Sở ra đề chung) làm điểm tổng kết học kỳ II”.









Công văn số 519



"Sáng tạo" ngoài quy định

Không cho phép các trường "tự phát"

"Trong quy chế thì không cho phép thực hiện việc này. Nhưng nếu đã thực hiện, thì chỉ có thể chấp nhận được nếu kỳ khảo sát đảm bảo đủ các yếu tố về chất lượng, nội dung ra đề và tính nghiêm túc kỳ thi tương đương kỳ thi hết học kỳ".



Vụ trưởng Vụ THPT Vũ Đình Chuẩn (Bộ GD-ĐT)

Theo Hoàng Anh - Nguyễn Hiền ( VNN)



Việc lấy “điểm khảo sát” thay thế điểm thi học kỳ II là trái quy định ngành đã diễn ra tại Thanh Hoá đã nhiều năm trở lại đây, nhưng lãnh đạo sở đến nay mới hay?Lý do yêu cầu các phòng GD-ĐT không dùng kết quả khảo sát chất lượng làm điểm tổng kết học kỳ II là bởi, trước khi diễn ra kỳ “khảo sát”, đề thi đã bị tung lên mạng.Sự cố “lộ đề” này là nguyên nhân khiến Sở GD-ĐT Thanh Hoá phải tức tốc ban hành công văn số 519 “xử lý kết quả khảo sát chất lượng lớp 8, lớp 9 học kỳ 2 THCS năm 2010 - 2011” nêu trên.Công văn nêu rõ, các phòng GD-ĐT tuyệt đối không sử dụng kết quả khảo sát thay cho điểm kiểm tra thường xuyên hoặc thi học kỳ để đánh giá xếp loại học tập của học sinh. Nơi nào trong quá trình tổ chức khảo sát diễn ra bình thường thì có thể sử dụng kết quả trên để chỉ đạo việc dạy và học tại đơn vị”.Thực tế, những năm qua, nhiều trường THCS tại Thanh Hoá đã diễn ra việc lấy điểm “khảo sát chất lượng học kỳ II” (do Sở ra đề) thay thế điểm thi học kỳ II, đưa vào sổ điểm tổng kết của học sinh.Nếu chất lượng điểm khảo sát của học sinh chỉ đạt dưới 50% điểm trung bình (5 điểm), trường sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ II riêng, sau đó lấy kết quả vào sổ điểm tổng kết.Nhiều trường THCS tại các huyện Cẩm Thuỷ, Hậu Lộc, Quảng Xương, Hà Trung...đều diễn ra sự việc trên. Không chỉ thế, ngay cả điểm khảo sát chất lượng (do Sở ra đề trong học kỳ I) cũng từng được lấy làm điểm tổng kết, thay thế điểm thi học kỳ I.Kết quả đợt thi “khảo sát chất lượng” còn nhằm phục vụ việc quyết định công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 (Sở công bố sớm nhất 15 ngày trước khi kết thúc năm học).Bà Cù Thị Nhung, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hà Trung giải thích, nếu trường nào tự đánh giá chất lượng đợt khảo sát đảm bảo về chất lượng và tính nghiêm túc, sẽ lấy làm điểm tổng kết học kỳ. Nguyên nhân có lẽ do các trường xác định làm như trên sẽ tiết kiệm, đỡ tốn kém phải tổ chức thêm một kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2.Sự việc diễn ra ít nhất là 2 năm qua tại Hà Trung, nhiều huyện khác cũng thực hiện tương tự.“Theo tôi biết, thị xã Bỉm Sơn ngay sát Hà Trung cũng thực hiện như thế. Nhưng chỉ một số trường trong huyện làm như thế, không phải tất cả”. Bà Nhung cho biết thêm, tuy không có công văn do Sở chỉ đạo, nhưng Sở cũng đã biết sự việc trên.Theo quy định ngành giáo dục, đối với THCS chỉ có hai kỳ thi được lấy điểm chính thức trong học bạ: thi kết thúc học kỳ I và học kỳ II (tức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ, được tính trung bình cộng với điểm bài kiểm tra trong học kỳ).Điểm của kỳ thi khảo sát chất lượng không được tính vào điểm tổng kết.Ông Lê Xuân Đồng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá cho biết, Sở không cho phép thực hiện việc làm trên, việc thay thế điểm là do các trường “tự phát”.Điểm “khảo sát chất lượng” được phục vụ riêng mục đích chuyên môn, tuyệt đối không được lấy kết quả điểm thi khảo sát học kỳ II lớp 8, lớp 9 làm điểm tổng kết học kỳ II” - ông Đồng khẳng định.Hơn nữa, theo nội dung đưa ra tại công văn 519, do điểm của đợt khảo sát này không thể đảm bảo tính nghiêm minh cũng như chất lượng, nên Sở yêu cầu các trường THCS không được lấy làm điểm tổng kết."Nhân sự việc nay, từ nay, toàn tỉnh Thanh Hoá sẽ tuyệt đối không được tái diễn việc thay điểm khảo sát chất lượng làm điểm thi kết thúc học kỳ II", ông Đồng cho hay.