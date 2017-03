Thành lập Hội đồng coi thi liên trường tại 3 cụm Vinh, Quy Nhơn, Cần Thơ

Cụm thi tại TP Quy Nhơn (Bình Định) dành cho thí sinh thi vào trường ĐH Quy Nhơn và các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Gia lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam có nguyện vọng thi vào các trường đại học đóng tại khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh (trừ các trường khối năng khiếu và các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).

Cụm thi tại TP Cần Thơ dành cho thí sinh thi vào trường ĐH Cần Thơ và các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ có nguyện vọng thi vào các trường đại học đóng tại khu vực TP.Hồ Chí Minh (trừ các trường khối năng khiếu và các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).

Cụm thi tại TP Vinh (Nghê An) dành cho thí sinh thi vào trường ĐH Vinh và các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nguyện vọng thi vào các trường đại học đóng tại khu vực Hà Nội (trừ các trường khối năng khiếu và các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).

Để kỳ thi tại cụm thi diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ GD-ĐT đề nghị thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn, TP.Cần Thơ, UBND tỉnh Nghệ An và TP.Vinh chỉ đạo các cấp, ngành của địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, trường ĐH Quy Nhơn, ĐH Cần Thơ, ĐH Vinh và các trường ĐH khác bảo đảm tốt nhất các điều kiện cần thiết cho kỳ thi.

Cụ thể, đảm bảo đủ số phòng thi và các điều kiện về bàn ghế, ánh sáng của các phòng thi; đảm bảo trật tự, an toàn trong việc vận chuyển đề thi, bài thi; đảm bảo trật tự, an toàn tại các điểm thi, phòng thi; cung cấp điện nước ổn định trước ngày thi để làm đề thi và trong các ngày thi; tăng cường phương tiện giao thông, có giải pháp tránh ùn tắc giao thông, không để thí sinh đến muộn do ách tắc giao thông; hướng dẫn và tạo điều kiện ăn ở, đi lại cho thí sinh và gia đình từ các địa phương về thành phố dự thi, chỉ đạo việc bảo đảm an toàn thực phẩm; đảm bảo thông tin liên lạc trước và trong các kỳ thi; có phương án xử lý kịp thời nếu xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm nay được tổ chức 2 đợt. Đợt 1 vào ngày 4 và 5/7/2010 và đợt 2 vào ngày 9 và 10/7/2010.

Theo Việt Anh (website ĐCSVN)