Thanh tra đột xuất một số trường đại học ở Hà Nội

Đoàn kiểm tra lưu động đột xuất do Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012 dẫn đầu đã đến Đại học Ngoại Thương, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Mỏ Địa chất.



Sau khi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng nhận xét, không khí trường thi trong buổi sáng đầu tiên rất yên tĩnh, trật tự, kỷ luật trường thi đều được đảm bảo. Mọi khâu tổ chức như tập huấn cho cán bộ coi thi, thanh tra thi được tập huấn kỹ. Đặc biệt, khâu phổ biến quy chế thi rất được chú ý.



Trước băn khoăn của một số trường về việc phát hiện và phân biệt thiết bị được phép và không được phép mang vào phòng thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga khẳng định, quy chế bổ sung đã nêu rất rõ về các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Các thiết bị có phát hình ảnh, âm thanh để lợi dụng gian lận thi cử thì không được phép. Nếu trường hợp giám thị gặp lúng túng trong việc xác định thiết bị có vi phạm quy chế hay không, có thể báo cáo lên hội đồng thi trường hoặc Ban Chỉ đạo thi của Bộ để kịp thời xử lý.



Nhiều trường đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi về ăn, nghỉ cho thí sinh như Học viện Cảnh sát nhân dân đã thông báo chỗ ở tại ký túc xá cho thí sinh ngay từ khi thông báo tuyển sinh, ký túc xá các trường khác đều mở cửa cho thí sinh ở xa có điều kiện ở tạm trong thời gian thi.



Trong buổi thi đầu tiên, tại các thành phố lớn không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông lớn làm ảnh hưởng tới thí sinh. Trời mưa, khí hậu mát mẻ giúp thí sinh yên tâm làm bài nhưng tại một số tuyến đường, do mưa to gây cản trở giao thông, gây ra ùn tắc cục bộ, lực lượng sinh viên, thanh niên tình nguyện đã cùng các lực lượng chức năng kịp thời can thiệp, giải tỏa tránh ùn tắc lớn. Điện, nước được cung cấp đầy đủ ở các hội đồng thi, không có sự cố mất điện, mất nước. Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện cũng làm việc rất tích cực và hiệu quả, các đơn vị chức năng đã tham gia phân luồng, giảm ùn tắc giao thông, hướng dẫn thí sinh tới điểm thi.



Theo báo cáo của các trường, tỷ lệ thí sinh tới làm thủ tục dự thi không thay đổi nhiều so với mọi năm, tỷ lệ hồ sơ ảo vẫn tập trung ở các trường "tốp trên", còn các trường "tốp giữa" thì tỷ lệ thí sinh dự thi vẫn ở vào khoảng 70-80% như mọi năm. Ban Chỉ đạo thi của Hội đồng tuyển sinh Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, có hơn 1908 thí sinh tới làm thủ tục đăng ký dự thi, chiếm tỷ lệ 94,22%, đến sáng 4/7, tỷ lệ này là 94,17%. Tại Hội đồng tuyển sinh Đại học Mỏ Địa chất, tỷ lệ tới dự thi là 71,5%, giảm hơn một chút so với năm 2011.



Năm nay, công tác xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các thí sinh hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, thí sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế... cũng được nhiều trường chú trọng. Học viện Cảnh sát nhân dân có 2 thí sinh được tuyển thẳng và 30 hồ sơ ưu tiên xét tuyển; Đại học Mỏ Địa chất có 3 hồ sơ ưu tiên xét tuyển của thí sinh vùng khó.



Năm nay, do tăng thêm cụm thi quốc gia nên các trường được giảm bớt áp lực về cán bộ coi thi, tỷ lệ giám thị là sinh viên được giảm ở mức tối đa.



Chiều 4/7, các thí sinh thi hai khối A, A1, V sẽ bước vào thi môn Vật lý.





