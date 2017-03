Thầy cô dạy thêm không phải để làm giàu

"Nhà giáo đứng lớp là thủy thủ đang làm nhiệm vụ trên con tàu giáo dục chở thế hệ tương lai vượt đại dương của thời đại. Lòng tự hào của thủy thủ, vị thế của thủy thủ sẽ được nâng lên rất nhiều nếu được phục vụ trên một con tàu mới được thiết kế hiện đại, chạy nhanh, có thuyền trưởng vững vàng và sáng suốt (không phải trên một con tàu cũ, thiết kế lạc hậu, chạy chậm lại đang lạc lối)"

TS Hồ Thiệu Hùng

"Đồng ý rằng dạy học là một nghề cao quý nên người thầy cần phải hi sinh nhiều hơn nhưng đó là sự hi sinh cho những trăn trở, nghiên cứu phục vụ việc giảng dạy, cho sự mô phạm về đạo đức phẩm cách. Chứ không phải hi sinh một cách ấu trĩ, chịu đựng sự thiếu thốn, nghèo túng để toàn tâm toàn ý với nghề"

TS Nguyễn Khắc Cảnh (phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM)