Thầy giáo bị giam oan đi dạy học trở lại

Ngày 28-10, ông Tống Văn Thọ, giáo viên Trường Tiểu học xã Ea Trol, huyện Sông Hinh (Phú Yên) đã đi dạy học trở lại buổi đầu tiên, kể từ khi bị bắt giam (ngày 9-7-2012).

Trước đó, ngày 27-10, ông Lê Thành Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Ea Trol đã ban hành quyết định hủy toàn bộ quyết định số 14/QĐ-THET ngày 31-10-2014 của hiệu trưởng trường này về kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Thọ, đồng thời thực hiện việc chi trả đầy đủ lương, phụ cấp, các khoản bảo hiểm theo quy định của Nhà nước trong thời gian từ ngày 1-11-2014 đến 31-10-2016.

Quyết định này cũng phân công ông Thọ làm giáo viên dạy các lớp nhôi từ ngày 28-10.



Vợ chồng ông Tống Văn Thọ vui mừng sau khi tòa phúc thẩm tuyên hủy quyết định kỷ luật đối với ông. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27-9, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên hủy toàn bộ quyết định số 14/QĐ-THET của hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Ea Trol về kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Thọ, đồng thời buộc hiệu trưởng trường này nhận ông Thọ trở lại làm việc theo hợp đồng đã giao kết, trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ trong thời gian ông này không được làm việc.

Mặc dù bản án có hiệu lực pháp luật ngay sau khi tòa tuyên án nhưng hiệu trưởng Trường Tiểu học Ea Trol vẫn không thực hiện. Sau khi ông Thọ có đơn yêu cầu ban giám hiệu trường này phải trả lời bằng văn bản, ngày 21-10 Hiệu trưởng Lê Thành Tâm ra thông báo là chưa thể nhận ông Thọ công tác trở lại. Lý do là Trường Tiểu học Ea Trol, Huyện ủy, UBND huyện Sông Hinh đang khiếu nại giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của TAND tỉnh.

Thông báo cũng cho biết Trường Tiểu học Ea Trol có văn bản “xin ý kiến của lãnh đạo huyện về việc thi hành bản án phúc thẩm”, trong đó nêu ba nội dung là đề nghị lãnh đạo huyện cho ý kiến về hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Thọ, cho ý kiến chỉ đạo việc nhận ông Thọ công tác trở lại, cho ý kiến việc chi trả lương và các khoản bảo hiểm từ ngày 1-11-2014 đến nay.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ea Trol cho rằng chưa thể thi hành bản án phúc thẩm do lãnh đạo huyện chưa có ý kiến chỉ đạo. Do đó, ông Thọ tiếp tục yêu cầu thi hành án và hiệu trưởng đã ban hành quyết định trên.

Ông Tống Văn Thọ là người đã được Công an huyện Sông Hinh đình chỉ điều tra bị can sau 275 ngày bị bắt giam mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh.

Theo hồ sơ, ông Thọ bị Công an huyện khởi tố về hành vi cưỡng dâm vào ngày 26-6-2012 và bắt tạm giam ngày 9-7-2012. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15-1-2013, TAND huyện Sông Hinh phạt ông Thọ hai năm tù về tội danh trên.

Sau khi ông Thọ kháng cáo kêu oan, ngày 28-5-2013, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm do chưa đủ cơ sở để kết tội, giao hồ sơ cho VKSND huyện Sông Hinh điều tra lại.

Ngày 20-9-2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra kết luận điều tra lại, kết luận “hành vi của ông Tống Văn Thọ đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng dâm”. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Công an huyện ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Thọ với lý do người bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Trong khi ông Thọ đang khiếu nại, yêu cầu bồi thường oan, ngày 3-1-2014, UBND huyện ra quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông này.

Sau khi ông Thọ khiếu nại, ngày 7-5-2014, UBND huyện ra quyết định hủy quyết định kỷ luật trên vì việc kỷ luật không đúng thẩm quyền, không đúng quy định.

Đến ngày 31-10-2014, hiệu trưởng Trường Tiểu học Ea Trol ra quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Thọ. Lý do buộc thôi việc cho rằng ông Thọ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vì khám chữa bệnh trái phép và có hành vi cưỡng dâm.

Sau khi ông Thọ khởi kiện hiệu trưởng Trường Tiểu học Ea Trol, tại phiên tòa sơ thẩm tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải ngày 31-8-2015, TAND huyện đã bác toàn bộ yêu cầu của ông Thọ. Tuy nhiên, ngày 27-9 TAND tỉnh xử phúc thẩm đã sửa bản án sơ thẩm, ra phán quyết như trên.