Thầy giáo dạy tiếng Anh bằng nhạc chế và thơ

Phát âm tiếng Anh cực chuẩn, gương mặt điển trai, giọng hát ấm áp, vũ đạo đẹp mắt, thầy giáo Nguyễn Thái Dương (sinh năm 1991, hiện đang dạy nói tiếng Anh) khiến cộng đồng mạng sôi sục.

Ca khúc chế mới nhất của thầy giáo đa tài này là từ bản hit “We don’t talk any more” (Charlie Puth) và “Chúng ta không thuộc về nhau” (Sơn Tùng M-TP), hai ca khúc đang gây sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc thời gian gần đây.

“Thầy giáo tiếng Anh của năm”…

Những bạn trẻ gọi anh là “Thầy giáo 9x”, “Thầy giáo nhà người ta”, hoặc “Thầy giáo tiếng anh của năm”…

Ấn tượng đầu tiên khi gặp thầy là vẻ điển trai và phong cách nói chuyện hài hước. Thầy kể chuyện, sản phẩm đầu tay mà thầy thực hiện là ca khúc chế từ “Gõ cửa trái tim” của ca sĩ Quang Lê. Bản nhạc chế nhằm giúp học sinh nhớ được cụm động từ với GET: “Vợ chồng get on sống tới bạc đầu. Bạn bè Get on không ai buồn rầu. Bởi vì get on well, thuận hòa như sơn keo, get up thức giấc, get it đã hiểu”…

Tuy nhiên, tác phẩm đưa thầy giáo 9x đến gần với giới trẻ phải kể đến ca khúc chế từ “Thật bất ngờ” của nam ca sĩ Trúc Nhân vào hồi cuối tháng 7 vừa qua.



Thầy giáo Nguyễn Thái Dương hóa thân thành Ông Bụt và cậu học trò trong sản phẩm mới nhất

Trên nền nhạc sôi động, thầy giáo điển trai viết lại phần lời, thể hiện cùng đội nhảy Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), thầy còn khéo léo lồng ghép 19 thành ngữ tiếng Anh kèm theo nghĩa của chúng để người xem dễ dàng học thuộc. Đây vốn là ca khúc có giai điệu vui nhộn, bắt tai, nên khi được chế lại, ca khúc nhanh chóng trở thành “hiện tượng”.

Đặc biệt, đầu tháng 10 vừa qua, thầy Dương lại khiến học trò “phát cuồng” bởi bài giảng tiếng Anh được chế lại từ ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau” và “We don’t talk anymore”. Chỉ sau một ngày đầu tiên đăng tải lên Facebook, clip sinh động của thầy đã thu hút gần 4.000 lượt chia sẻ, 80.000 lượt xem và gần 500 bình luận.



Trong clip, thầy giáo 9X đã song song “biến hình” thành ông Bụt và chàng học sinh đầu bù tóc rối, áp lực, mệt mỏi vì học tiếng Anh. Mỗi lần cậu học sinh thắc mắc, không hiểu hoặc dùng tiếng Anh sai, ông bụt lại hiện ra để hướng dẫn và chỉnh sửa lỗi khiến người xem thích thú bởi độ “diễn sâu” và sự sáng tạo của thầy giáo trẻ.



Nguyễn Thái Dương-thầy giáo nhà người ta

Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, thầy Thái Dương hài hước kể chuyện: “Thầy chọn những ca khúc được các bạn trẻ yêu thích để các bạn tìm đến chúng với mục đích giải trí là chính, sau đó mới khéo léo lồng ghép bài học vào. Thầy mất khoảng ba ngày để viết được lời bài hát. Ông Bụt là hình tượng cả êkíp cùng đưa ra. Trong thời điểm clip đó cũng có phim Tấm Cám đang nổi đình nổi đám nên cả êkíp ăn theo luôn!”.

“Học tiếng Anh giống như yêu một người”

Tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Công nghệ sinh học công nghiệp của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), được tuyển thẳng lên Cao học nhưng thầy giáo trẻ lại bất ngờ rẽ ngang sự nghiệp “cầm bút, cầm phấn” khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

“Ở phòng thí nghiệm, mình thường làm sai, quên vặt khiến các thầy cô rất bất ngờ và thất vọng. Mệt mỏi lắm nhưng lúc ấy mình vẫn ráng nghĩ “vạn sự khởi đầu nan”, nào ngờ cái gian nan ấy cứ bám riết mãi” - anh nhớ lại. Ngày cuối cùng nộp hồ sơ học thạc sĩ, chàng thủ khoa cầm hồ sơ đến kiên nhẫn xếp hàng. Nhưng khi đến lượt mình, anh bất chợt quay đầu lại rồi đi thẳng. Kể từ ấy, tấm bằng “đỏ chót” chuyên ngành công nghệ sinh học được anh cất kỹ trong góc tủ.

Vốn yêu thích tiếng Anh và tích trữ kha khá giải thưởng, dần dần anh “bén duyên” với việc dạy thêm và gặt hái được khá nhiều thành công ở lĩnh vực này như giúp nhiều người vượt qua vòng phỏng vấn xin việc, đỗ vào trường quốc tế… “Tiếng lành đồn xa”, lớp học tiếng Anh của thầy giáo 9X ngày càng đông. Hiện tại, anh chỉ dạy học và thời gian còn lại soạn bài và soạn “những giáo án trên Internet” để giúp cộng đồng.

“Nói chung khi yêu thích thực sự một cái gì đó thì các em sẽ muốn học được thôi, dù khó đến mấy. Giống như tình yêu ấy, khi đã yêu một người thật lòng thì dù khó mấy em cũng sẽ theo đuổi”.



Thầy giáo 9x mê văn nghệ, đa tài từ thời sinh viên



Từ lý lẽ đó, thầy nhận định khi học tiếng Anh nhiều em hay quên, lười hoặc chán nản là do các em không thích nó. Tất nhiên không thể bắt mọi người đều yêu thích tiếng Anh nhưng thực tế hiện nay tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ thông dụng và việc sử dụng tốt ngoại ngữ này là thế mạnh khi xin việc, kết bạn mở rộng mối quan hệ xã hội.

Bí quyết của thầy là tự tìm cảm hứng và quan trọng nhất là không sợ sai. “Có mấy ai sinh ra là có thể nói giỏi đâu. Ngày xưa, mình cũng học qua bài hát nước ngoài, qua sách báo, rồi nói búa lua xua, cũng sai quá trời rồi từ từ chỉnh thôi. Khi mình sợ sai là mình đã tự xây bức tường ngăn cách mình đến với ngoại ngữ rồi! Sau khi hết sợ sai, thì phải tìm được cảm hứng, cái này thì không phải do các em một mình tìm được mà cần phải có các thầy cô giáo. Thầy cô đang hết sức để truyền cảm hứng cho các em, và các clip kia là một trong những cách đó.”