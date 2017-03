Thầy giáo 'nhảy múa' trên nền nhạc phim Hậu duệ mặt trời

(Nguồn Youtube)

"Thầy vật lý nhà người ta" là cách gọi dễ thương mà cộng đồng mạng nói về thầy Phan Công Thành, giáo viên dạy bộ môn vật lý, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bình Khiêm (Quảng Nam).



Ngày 22-3, clip được đăng tải trên fanpage của Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngày 22-3, trang fanpage của Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam đã đăng tải clip thí nghiệm Vật lý của thầy. Đoạn clip với câu giới thiệu đầy tự hào: “Thầy về trường khi đó là K8, 9, 10 và từ đó thầy đã thực sự làm một cuộc cách mạng trong phong trào nghiên cứu khoa học của trường”. Tính đến ngày 25-3, clip đã nhận được gần 2.000 lượt like và gần 1.000 lượt chia sẻ.



Cụ thể, bằng những vật dụng tự chế, thầy Thành-thầy giáo trong đoạn clip đã "sáng chế" ra một loại công cụ có thể giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về sóng âm bằng những ngọn lửa, một điều mà không phải dụng cụ thí nghiệm nào cũng có thể làm ra.

Nhiều học sinh đã không ngại ngần gọi đây là “Thầy giáo nhà người ta”, “Tiết học vật lý nhà người ta” hay "Màn thí nghiệm vật lý đỉnh cao của năm" - hoặc "Thầy giáo vật lý nhà người ta kiêm DJ chỉnh nhạc"…



Clip do nữ sinh Hoàng Thạch Giang, học sinh lớp 11 chuyên toán K13 quay lại.

Được biết đoạn clip này do nữ sinh Hoàng Thạch Giang, học sinh lớp 11 chuyên toán K13, Trường THPT chuyên Nguyễn Bình Khiêm (Quảng Nam) đăng tải. Trên trang Facebook của Thạch Giang, clip hiện tại đã có hơn 16.000 lượt Like và hơn 10.000 lượt chia sẻ. Thạch Giang tự hào cho biết thầy giáo trong đoạn clip là thầy giáo dạy môn vật lý của lớp, thầy Phan Công Thành, thí nghiệm trong clip là thí nghiệm về sóng âm thanh.



Giang kể thêm “Sóng âm thanh” là kiến thức lớp 12 mới được học nhưng vì nhiều học sinh thích thú nên thầy đã giảng trước cho lớp bằng thí nghiệm thực tế và rất độc đáo này.



Hàng trăm bình luận về tiết thực hành có 1-0-2 này.

Một điểm cực kỳ ấn tượng trong clip thầy còn chơi hẳn nhiều bản nhạc nổi tiếng như: Lovers On The Sun, Waiting for love. Đặc biệt là thầy “cực kỳ tâm lý” khi sử dụng ngay bản nhạc phim của Hậu duệ mặt trời, bộ phim đang gây sốt hiện nay.



Hàng trăm bạn đọc bình luận nếu thường xuyên được học những tiết thực hành thú vị, sinh động như vậy thì chắc hẳn những cô cậu học trò dù có ghét cay ghét đắng môn học khô khan này đến đâu cũng sẽ muốn đi học.