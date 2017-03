Thế giới của nước mắt và nụ cười

Trang web những bậc cha mẹ có con tự kỷ

Hiện tại, ở VN, các trường học nhận bé tự kỷ phần lớn là trường tư thục; còn các ông bố, bà mẹ phải tự mày mò tìm kiếm phương pháp dạy và chăm sóc con tự kỷ của mình. Trong số các tổ chức tự phát có Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ thành phố Hà Nội. Qua hơn sáu năm mày mò, tự tìm kiếm thông tin, những phương pháp trị liệu, tự nguyện giúp đỡ nhau bằng cả tấm lòng... đến nay đây đã là nơi mà nhiều gia đình có trẻ tự kỷ tìm đến và tìm được hướng đi cụ thể riêng cho đứa con thiệt thòi của họ.

Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội do vợ chồng anh Mai Văn Tuệ và chị Phạm Thị Yến đề xuất với Hội Khuyết tật Hà Nội thành lập. Họ cũng chính là những người mở ra trang web www.tretuky.com. “Đừng khóc một mình, có bao nhiêu bờ vai của các bậc cha mẹ khác sẵn sàng an ủi bạn, an ủi lẫn nhau” - là chia sẻ của anh Tuệ, chị Yến.

Anh chị hình dung những ông bố, bà mẹ có con tự kỷ khác cũng lâm vào tình cảnh như mình. “Biến nỗi đau thành hành động”, họ vừa chiến đấu với bệnh tật của con mình vừa tập hợp, giúp đỡ, chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ khác. Họ quyết định mở Trường tư thục Albert Einstein, nơi chăm sóc trẻ tự kỷ.

Từ đây, anh chị tổ chức các cuộc gặp mặt chia sẻ kinh nghiệm, mời chuyên gia nước ngoài tới giảng dạy, tổ chức các lớp huấn luyện ngắn hạn dành cho phụ huynh. Ngoài ra, thông qua Hội Khuyết tật, họ tổ chức các hội thảo đề xuất quyền lợi của những người khuyết tật trí tuệ, khuyến cáo VN cần những nghiên cứu đầy đủ hơn để xã hội và cộng đồng có cái nhìn hiểu biết và cảm thông đối với những trẻ mắc bệnh tự kỷ. Website www.tretuky.com mở ra cũng là để giúp nhiều phụ huynh biết đến bệnh của con mình một cách bài bản, hệ thống và kịp thời hơn.

ĐẶNG TƯƠI