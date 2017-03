Thêm 10 trường đại học, cao đẳng công bố điểm trúng tuyển chính thức

Trường/ Ngành,

chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn NV1-2011 Điểm xét NV2 + Chỉ tiêu KHOA Y (ĐHQG TP.HCM) QSY Y đa khoa 301 B 21,0 23,5 TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TYS Y đa khoa 301 B - Ngân sách nhà nước 22,0 23,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 19,5 22,0 Điều dưỡng 305 B 15,0 18,0 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG HÀ NỘI) QHX 570 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Tâm lý học 501 A, C, D1-2-3-4-5-6 17,0/ 19,0/ 18,0 16,0/ 18,5/ 17,0 Khoa học quản lý 502 A, C, D1-2-3-4-5-6 17,0/ 20,5/ 19,0 16,0/ 18,0/ 17,0 Xã hội học 503 A, C, D1-2-3-4-5-6 17,0/ 18,0/ 18,0 16,0/ 17,0/ 17,0 16,0 (10)/ 17,0 (10)/ 17,0 (10) Triết học 504 A, C, D1-2-3-4-5-6 17,0/ 18,0/ 18,0 16,0/ 17,0/ 17,0 16,0 (20)/ 17,0 (55)/ 17,0 (20) Chính trị học 507 A, C, D1-2-3-4-5-6 17,0/ 18,0/ 18,0 16,0/ 17,0/ 17,0 16,0 (15)/ 17,0 (20)/ 17,0 (10) Công tác xã hội 512 C, D1-2-3-4-5-6 18,5/ 18,0 17,5/ 17,0 Văn học 601 C, D1-2-3-4-5-6 20,5/ 19,5 17,0 17,0 (50)/ 17,0 (30) Ngôn ngữ học 602 C, D1-2-3-4-5-6 19,0/ 18,0 18,0 18,0 (30)/ 18,0 (40) Lịch sử 603 C, D1-2-3-4-5-6 19,5/ 18,5 17,0 Báo chí 604 C, D1-2-3-4-5-6 18,0/ 18,0 20,0/ 18,0 Thông tin - thư viện 605 A, C, D1-2-3-4-5-6 17,0/ 18,0/ 18,0 16,0/ 17,0/ 17,0 16,0 (20)/ 17,0 (40)/ 17,0 (30) Lưu trữ học và quản trị văn phòng 606 A, C, D1-2-3-4-5-6 17,0/ 18,0/ 18,0 16,0/ 19,0/ 17,0 Đông phương học 607 C, D1-2-3-4-5-6 22,0/ 19,0 19,0/ 17,0 Quốc tế học 608 A, C, D1-2-3-4-5-6 17,0/ 20,5/ 18,0 16,0/ 17,0/ 17,0 Du lịch học 609 A, C, D1-2-3-4-5-6 17,0/ 21,0/ 19,0 16,0/ 19,0/ 17,0 Hán Nôm 610 C, D1-2-3-4-5-6 18,0/ 18,0 17,0 17,0 (10)/ 17,0 (10) Nhân học 614 A, C, D1-2-3-4-5-6 17,0/ 18,0/ 18,0 16,0/ 17,0/ 17,0 16,0 (20)/ 17,0 (40)/ 17,0 (20) Việt Nam học 615 C, D1-2-3-4-5-6 18,0/ 18,0 17,0 Sư phạm Ngữ văn (Trường ĐH Giáo dục) 611 C, D1-2-3-4 21,0/ 19,0 17,0 17,0 (40)/ 17,0 (20) Sư phạm Lịch sử (Trường ĐH Giáo dục) 613 C, D1-2-3-4 19,0 17,0 TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (ĐHQG HÀ NỘI) QHF Điểm ngoại ngữ hệ số 2 Tiếng Anh phiên dịch 701 D1 24,5 27,0 SP Tiếng Anh 711 D1 24,5 26,0 Tiếng Anh (chuyên ngành Kinh tế quốc tế) 721 D1 24,5 27,0 Tiếng Anh(chuyên ngành Quản trị kinh doanh) 731 D1 24,5 26,0 Tiếng Anh(chuyên ngành Tài chính ngân hàng) 741 D1 24,5 27,0 Tiếng Nga phiên dịch 702 D1, D2 24,0 24,0 SP Tiếng Nga 712 D1, D2 24,0 24,0 Tiếng Pháp phiên dịch 703 D1, D3 24,0 24,0 SP Tiếng Pháp 713 D1, D3 24,0 24,0 Tiếng Trung phiên dịch 704 D1, D4 24,0 24,5 SP Tiếng Trung 714 D1, D4 24,0 24,5 Tiếng Đức phiên dịch 705 D1, D5 24,0 24,0 Tiếng Nhật phiên dịch 706 D1, D6 24,0 24,5 SP Tiếng Nhật 716 D1, D6 24,0 24,5 Tiếng Hàn Quốc phiên dịch 707 D1 26,5 24,0 TRƯỜNG ĐH QUY NHƠN DQN Sẽ tuyển NV2 SP Toán học 101 A 17,0 16,0 SP Vật lý 102 A 15,0 14,5 SP Kỹ thuật công nghiệp 103 A 13,0 14,5 SP Hóa học 201 A 16,5 15,5 SP Sinh học 301 B 15,0 15,0 SP Ngữ văn 601 C 16,5 16,0 SP Lịch sử 602 C 16,0 14,0 SP Địa lý 603 A, C 13,0/ 17,0 13,0/ 14,0 Giáo dục chính trị 604 C 14,0 14,0 SP Tâm lý giáo dục 605 B, C 14,0 14,0 SP Tiếng Anh 701 D1 15,0 16,0 Giáo dục tiểu học 901 A, C 16,0/ 16,5 14,0/ 15,0 Giáo dục thể chất 902 T 19,0 18,5 Giáo dục mầm non 903 M 14,0 16,0 Giáo dục đặc biệt 904 D1, M B: 14,0/ D: 13,0 16,0 Sư phạm Tin học 113 A 13,0 13,0 Toán học 104 A 13,0 13,0 Công nghệ thông tin 105 A, D1 A: 13,0 13,0 Vật lý học 106 A 13,0 13,0 Hóa học 202 A 13,0 13,0 Sinh học 302 B 14,0 14,0 Quản lý đất đai 203 A, B, D1 A: 13,0/ B: 14,0 13,0/ 14,0/ 13,0 Địa lý tự nhiên (chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường, Địa lý du lịch) 204 A, B, D1 A: 13,0/ B: 14,0 13,0/ 14,0/ 13,0 Văn học 606 C 14,0 14,0 Lịch sử 607 C 14,0 14,0 Công tác xã hội 608 C, D1 C: 14,0 14,0/ 13,0 Việt Nam học 609 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Quản lý nhà nước (Hành chính học) 610 A, C 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Ngôn ngữ Anh 751 D1 13,0 13,0 Quản trị kinh doanh 401 A, D1 13,0 13,0 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) 403 A, D1 13,0 13,0 Kế toán 404 A, D1 13,0 13,0 Tài chính-Ngân hàng 405 A, D1 13,0 13,0 Kỹ thuật điện-điện tử 107 A 13,0 13,0 Kỹ thuật điện tử-truyền thông 108 A 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 112 A 13,0 13,0 Nông học 303 B 14,0 14,0 Công nghệ kỹ thuật hóa học 205 A 13,0 13,0 TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI XDA Điểm chuẩn chung khối A 19,0 18,0 Trường sẽ phân ngành cho thí sinh ngay từ năm thứ nhất căn cứ vào nguyện vọng và kết quả tuyển sinh. Những sinh viên không trúng tuyển theo ngành đã đăng ký tuyển sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng vào các trường còn chỉ tiêu Kiến trúc (toán, vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) 100 V 23,5 24,5 Quy hoạch vùng và đô thị 101 V 15,5 17,0 VIỆN ĐH MỞ HÀ NỘI MHN 650 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 540 CĐ Công nghệ thông tin 101 A 13,0 13,0 13,0 (200) Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông 102 A 13,0 13,0 13,0 (200) Thiết kế công nghiệp: - Nội, ngoại thất (vẽ hình họa và bố cục màu hệ số 2) 103 H 35,0 32,0 - Thời trang, đồ họa (vẽ hình họa và bố cục màu hệ số 2) 104 H 35,0 32,0 Kiến trúc (vẽ mỹ thuật hệ số 2) 105 V 21,0 21,0 Công nghệ sinh học 301 B 14,5 15,0 15,0 (50) Kế toán 401 D1 16,0 15,0 Quản trị kinh doanh 402 D1 16,0 14,0 Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn (tiếng Anh hệ số 2) 403 D1 18,5 18,0 Hướng dẫn du lịch (tiếng Anh hệ số 2) 404 D1 18,0 18,0 Tài chính - Ngân hàng 405 A, D1 A: 15,5/ D1: 16,0 15,0 Luật kinh tế 501 A 13,0 13,0 13,0 (130) Luật quốc tế 502 A 13,0 13,0 13,0 (70) Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) 701 D1 19,5 18,0 Ngôn ngữ Trung Quốc (tiếng Anh hệ số 2) 702 D1 18,0 18,0 Hệ CĐ Tin học ứng dụng C65 A 10,0 10,0 10,0 (100) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông C66 A 10,0 10,0 10,0 (100) Hệ CĐ Công nghệ sinh học C67 B 11,0 11,0 11,0 (60) Hệ CĐ Kế toán C68 A, D1 A: 11,5 10,0 10,0 (60) Hệ CĐ Tiếng Anh C69 D1 10,0 (100) Hệ CĐ Tài chính ngân hàng C70 A, D1 12,0/ 12,5 10,0 10,0 (60) Hệ CĐ Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn C71 D1 10,0 (60) Hệ CĐ Thiết kế nội thất (môn vẽ hình họa và BCM hệ số 2) – chỉ xét thí sinh đã thi tại Viện C73 H 30,0 26,0 26,0 (30) Hệ CĐ Thiết kế thời trang (môn vẽ hình họa và BCM hệ số 2) – chỉ xét thí sinh đã thi tại Viện C74 H 30,0 26,0 26,0 (30) TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM DNT Sẽ tuyển NV2 với hơn 600 chỉ tiêu Công nghệ thông tin 101 A, D1 13,0 13,0 Quản trị kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị hành chánh văn phòng, Marketing, Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn nhà hàng) 400 D1 13,0 13,0 Đông phương học (gồm chuyên ngành Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Việt Nam học cho người nước ngoài) 601 D1 13,0 13,0 Ngôn ngữ Anh 701 D1 13,0 13,0 Ngôn ngữ Trung Quốc 704 D1 13,0 13,0 Quan hệ quốc tế 711 D1 13,0 13,0 Hệ CĐ Công nghệ thông tin C65 A, D1 10,0 10,0 Hệ CĐ Tiếng Anh C66 D1 10,0 10,0 TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM DKC Kỹ thuật điện tử-truyền thông 101 A 13,0 13,0 13,0 Công nghệ thông tin 102 A, D1 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật điện-điện tử 103 A 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật công trình xây dựng 104 A 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 105 A 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật cơ điện tử 106 A 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật môi trường 108 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) 109 A 13,0 13,0 13,0 Công nghệ thực phẩm 110 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Công nghệ sinh học 111 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 112 A 13,0 13,0 13,0 Thiết kế nội thất 301 H, V 13,0 13,0 13,0 Thiết kế thời trang 302 H, V 13,0 13,0 13,0 Quản trị kinh doanh 401 A, D1 13,0 13,0 13,0 Tài chính ngân hàng 402 A, D1 13,0 Kế toán 403 A, D1 13,0 13,0 13,0 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 406 A, C, D1 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 Quản trị khách sạn 407 A, C, D1 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 Quản trị nhà hàng và du lịch ăn uống 408 A, C, D1 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 Tiếng Anh 701 D1 13,0 13,0 13,0 Hệ CĐ Công nghệ thông tin C65 A, D1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông C66 A 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C67 A, D1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng C68 A 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm C69 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Kế toán C70 A, D1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch-lữ hành, Quản trị khách sạn-nhà hàng) C71 A, C, D1 10,0/ 11,0/ 10,0 10,0/ 11,0/ 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường C72 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ sinh học C73 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Tiếng Anh C74 D1 10,0 10,0 TRƯỜNG CĐ TÀI CHÍNH-HẢI QUAN CTS Tài chính-ngân hàng 01 A 19,0 21,5 Kế toán 02 A 19,0 19,0 Hệ thống thông tin quản lý 03 A 15,5 19,0 Quản trị kinh doanh 04 A 19,0 21,0 Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: xét tuyển đối với ba môn thi của thí sinh đã dự thi CĐ vào trường nhưng không trúng tuyển hệ CĐ. Điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành: 7,0 12,0