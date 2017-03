Thêm 12 trường đại học, cao đẳng công bố điểm trúng tuyển chính thức

Trường/ Ngành,

chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn NV1-2011 Điểm xét NV2 + Chỉ tiêu TRƯỜNG CĐ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CKD Điểm trúng tuyển chung A, D1 26,0/ 23,0 23,5/ 20,5 TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP.HCM CM3 340 chỉ tiêu NV2 hệ CĐ Xét NV2 đối với thí sinh thi theo để thi ĐH và đề thi CĐ Giáo dục mầm non (điểm năng khiếu từ 5 trở lên) 01 M 15,0 16,0 Sư phạm Âm nhạc (điểm năng khiếu từ 5 trở lên) 02 N 18,0 17,0 Sư phạm Mỹ thuật (hình họa và trang trí từ 5 trở lên) 03 H 18,0 15,0 15,0 (50) Giáo dục đặc biệt 04 M 10,0 10,0 10,0 (100) Kinh tế gia đình 06 A, B B: 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (50) Thiết kế đồ họa (hình họa và trang trí từ 5 trở lên) 07 H 11,0 13,0 13,0 (20) SP Tiếng Anh 08 D1 10,0 10,0 (60) Giáo dục công dân 09 C, D1 11,0/ 10,0 11,0/ 10,0 (60) TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM LPS 415 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Các thí sinh có NV1 vào chuyên ngành Luật thương mại, Luật dân sự và Luật quốc tế có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của chuyên ngành này nhưng đạt điểm xét tuyển vào ngành luật thì được xét tuyển vào các chuyên ngành Luật hình sự, Luật hành chính. Theo đó khối A từ 15 điểm, khối C từ 17 điểm, khối D1 từ 15,5 điểm. Luật thương mại 501 A, C, D1, D3 20,5/ 21,5/ 18,5/ 19,5 15,5/ 17,5/ 16,0/ 15,5 15,5/ 17,5/ 16,0/ 16,0 Luật dân sự 502 A, C, D1, D3 15,0/ 17,5/ 15,0/ 15,0 15,5/ 17,5/ 16,0/ 15,5 15,5/ 17,5/ 16,0/ 16,0 Luật hình sự 503 A, C, D1, D3 15,0/ 17,5/ 15,0/ 15,0 15,0/ 17,0/ 15,5/ 15,5 15,5/ 17,5/ 16,0/ 16,0 Luật hành chính 504 A, C, D1, D3 15,0/ 17,5/ 15,0/ 15,0 15,0/ 17,0/ 15,5/ 15,5 15,5/ 17,5/ 16,0/ 16,0 Luật quốc tế 505 A, C, D1, D3 15,0/ 17,5/ 15,0/ 15,0 15,5/ 17,5/ 16,0/ 15,5 15,5/ 17,5/ 16,0/ 16,0 Quản trị kinh doanh 506 A, D1, D3 15,0/ 16,0/ 15,5 15,5 (15)/ 16,0/ 16,0 (25) Quản trị-Luật 506 A, D1, D3 15,0/ 14,5/ 14,5 15,0/ 15,5/ 15,5 15,5 (15)/ 16,0/ 16,0 (25) Thí sinh khối D1 ngành Quản trị kinh doanh có điểm từ 15,5 và có đơn đăng ký ngành Quản trị-luật là nguyện vọng bổ sung sẽ được xét tuyển vào Quản trị-luật. Chỉ tiêu NV2 các ngành luật là 335, trong đó khối A: 115, C: 110, D1 và D3: 120. Chỉ tiêu NV2 ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị-luật là 40 mỗi ngành, trong đó khối A: 15, D1-D3: 25. TRƯỜNG ĐH ĐÀ LẠT TDL Sẽ xét tuyển NV2 Toán học 101 A 13,0 13,0 SP Toán học 102 A 16,0 15,0 Công nghệ thông tin 103 A 13,0 13,0 SP Tin học 104 A 17,0 15,0 Vật lý 105 A 13,0 13,0 SP Vật lý 106 A 15,5 14,0 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông 108 A 13,0 13,0 Hóa học 201 A 13,0 13,0 SP Hóa học 202 A 16,0 14,0 Sinh học 301 B 14,0 14,0 SP Sinh học 302 B 15,5 15,0 Môi trường 303 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Nông học 304 B 14,0 14,0 Công nghệ sinh học 305 B 14,0 13,0/ 14,0 Công nghệ sau thu hoạch 306 B 14,0 13,0/ 14,0 Quản trị kinh doanh 401 A 13,0 13,0 Kế toán 403 A 13,0 13,0 Luật học 501 C 15,0 14,0 Xã hội học 502 C, D1 C: 14,0 14,0/ 13,0 Văn hóa học 503 C, D1 C: 14,0 14,0/ 13,0 Văn học 601 C 14,0 14,0 SP Ngữ văn 602 C 18,0 16,0 Lịch sử 603 C 14,0 14,0 SP Lịch sử 604 C 17,5 16,0 Việt Nam học 605 C, D1 C: 14,0 14,0/ 13,0 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 606 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Công tác xã hội 607 C, D1 C: 14,0 14,0/ 13,0 Đông phương học 608 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Quốc tế học 609 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Ngôn ngữ Anh 701 D1 13,0 13,0 SP Tiếng Anh 751 D1 16,5 16,0 Hệ CĐ Công nghệ thông tin C65 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông C66 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ sau thu hoạch C67 B 11,0 11,0 Hệ CĐ Kế toán C68 A 10,0 10,0 TRƯỜNG ĐH NHA TRANG TSB-TSN-TSS 2.040 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Kỹ thuật khai thác thủy sản 101 A 13,0 13,0 13,0 (60) Công nghệ kỹ thuật cơ khí (các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ chế tạo máy) 102 A 13,0 13,0 13,0 (140) Công nghệ thông tin 103 A 13,0 13,0 13,0 (100) Công nghệ cơ-điện tử 104 A 13,0 13,0 13,0 (80) Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử 105 A 13,0 13,0 13,0 (100) Khoa học hàng hải (các chuyên ngành Điều khiển tàu biển, An toàn hàng hải) 106 A 13,0 13,0 13,0 (60) Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Đóng tàu thủy, Thiết kế tàu thủy, Động lực tàu thủy) 107 A 13,0 13,0 13,0 (140) Hệ thống thông tin quản lý 108 A, D1 13,0 13,0 13,0 (70) Công nghệ kỹ thuật xây dựng 109 A 13,0 13,0 13,0 (100) Công nghệ kỹ thuật môi trường 110 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (120) Nhóm Công nghệ thực phẩm (các chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật nhiệt-lạnh) 201 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0 (80)/ 14,0 (120) Nhóm Nuôi trồng thủy sản (chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản) 301 B 14,0 14,0 14,0 (150) Nhóm ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp) 401 A, D1-3 13,0 13,0 14,0 (200) Kế toán (chuyên ngành Kế toán, Tài chính) 402 A, D1-3 13,0 14,0 (200) Ngôn ngữ Anh 751 D1 13,0 13,0 13,0 (80) Hệ CĐ các ngành A, B, D 11,0/ 12,0/ 11,0 10,0/ 11,0/ 10,0 Đào tạo ĐH tại Phân hiệu Kiên Giang: - Công nghệ chế biến thủy sản 201 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (80) - Kế toán 401 A, D1-3 13,0 13,0 13,0 (80) - Nuôi trồng thủy sản 301 B 14,0 14,0 14,0 (80) TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI SPH 260 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 60 CĐ SP Toán học 101 A 21,0 20,0 SP Tin học 102 A 16,0 15,0 15,0 (11) SP Vật lý 103 A 19,0 19,0 SP Kỹ thuật công nghiệp 104 A 15,0 15,0 15,0 (47) SP Hóa học 201 A 21,5 19,5 SP Sinh học 301 B 16,5 20,0 SP Ngữ văn 601 C, D1-2-3 20,0/ 19,5 20,0/ 17,0 SP Lịch sử 602 C, D1-2-3 20,5/ 16,5 19,5/ 17,0 SP Địa lý 603 A, C 17,0/ 21,5 15,0/ 19,0 Tâm lý giáo dục 604 A, B, D1-2-3 16,0/ 15,0/ 15,0 15,0 Giáo dục chính trị 605 C, D1-2-3 16,0/ 15,0 15,5 Giáo dục chính trị-Giáo dục quốc phòng 610 C 15,0 15,0 15,0 (40) Giáo dục công dân 613 C, D1-2-3 19,5/ 15,0 15,0 15,0 (31) SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) 701 D1 21,5 25,0 SP Tiếng Pháp (hệ số 2 ngoại ngữ) 703 D1-3 20,0 20,0 20,0 (13) SP Âm nhạc 801 N 23,0 20,0 SP Mỹ thuật 802 H 23,5 22,5 SP Thể dục thể thao 901 T 21,5 25,0 SP Giáo dục mầm non 903 M 18,0 18,0 Giáo dục tiểu học 904 D1-2-3 19,0 18,5 Giáo dục đặc biệt 905 C, D1 15,0 15,0 Quản lý giáo dục 906 A, C, D1 15,0 15,0 SP Triết học 907 C, D1-2-3 15,0 15,0 15,0 (14) Cử nhân Công nghệ thông tin 105 A 16,0 15,0 15,0 (61) Cử nhân Toán học 111 A 16,0 17,0 17,0 (31) Cử nhân Sinh học 302 A, B 16,5/ 16,0 16,0 Cử nhân Việt Nam học 606 C, D1 16,5/ 15,0 15,0/ 15,5 Cử nhân Công tác xã hội 609 C 15,0 15,5 15,5 (12) Cử nhân Văn học 611 C, D1-2-3 16,5 17,0 Cử nhân Tâm lý học 614 A, B, D1-2-3 15,0 16,0 Hệ CĐ ngành Công nghệ thiết bị trường học C65 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (60) TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM DQU 455 chỉ tiêu NV2 ĐH và 650 CĐ NV2 chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam vào ngành sư phạm. Các ngành ngoài sư phạm tuyển cả nước. Sư phạm Toán 100 A 13,0 14,0 14,0 (20) Sư phạm Vật lý 101 A 13,0 13,0 13,0 (60) Sư phạm Ngữ văn 102 C 14,0 14,0 14,0 (35) Giáo dục Tiểu học 103 A, C 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (20) Kế toán 104 A, D1 13,0 13,0 13,0 (50) Quản trị kinh doanh 105 A, D1 13,0 13,0 13,0 (60) Tiếng Anh 107 D1 13,0 13,0 13,0 (60) Việt Nam học 108 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (70) SP Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp 109 B 14,0 14,0 14,0 (20) Công nghệ thông tin 110 A 13,0 13,0 13,0 (60) Hệ CĐ SP Lịch sử (Sử-Địa) C65 C 11,0 (50) Hệ CĐ Giáo dục mầm non (trường tổ chức thi năng khiếu, thí sinh phải có mặt lúc 7 giờ ngày 17-9 để thi) C66 M, D1 10,0 (50) Hệ CĐ Công tác xã hội C69 C Thi ĐH: 11,0/ Thi CĐ: 11,0 11,0 (60) Hệ CĐ Việt Nam học C70 C, D1 11,0-10,0/ 11,0-10,0 11,0/ 10,0 (60) Hệ CĐ Tiếng Anh C71 D1 10,0/ 11,0 10,0 (60) Hệ CĐ Công nghệ thông tin C72 A 10,0/ 10,0 10,0 (60) Hệ CĐ Kế toán C75 A, D1 10,0-11,0/ 10,0-11,0 10,0 (70) Hệ CĐ SP Hóa học (Hóa-sinh) C76 B 11,0 (50) Hệ CĐ Giáo dục tiểu học C79 A, C 10,0/ 11,0 (50) Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng C80 A, D1 10,0/ 10,0 10,0 (70) Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C81 A, D1 10,0/ 10,0 10,0 (70) TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT TDM 612 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 483 CĐ Kỹ thuật phần mềm 101 A 13,0 13,0 13,5 (89) Hệ thống thông tin 102 A 13,0 13,5 (97) Quản trị kinh doanh 401 A, D1 13,0 13,0 13,5 (17) Kế toán 402 A, D1 13,0 13,0 13,5 (16) Ngôn ngữ Anh 701 D1 13,0 13,0 13,5 (5) Kỹ thuật xây dựng 104 A 13,0 15,0 (73) Kiến trúc 105 V 13,0 16,0 (77) Khoa học môi trường 201 A, B 13,0/ 14,0 13,5 (3)/ 14,5 (5) Kỹ thuật điện-điện tử 106 A 13,0 13,5 (79) SP Ngữ văn 601 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,5 (18)/ 13,5 (21) SP Lịch sử 602 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,5 (21)/ 13,5 (31) Công tác xã hội 607 C, D1 14,0/ 13,0 14,5 (29)/ 13,5 (31) Hệ CĐ Tiếng Anh C78 D1 10,0 10,0 10,0 (35) Hệ CĐ SP Tiếng Anh C90 D1 10,0 Hệ CĐ SP Toán học C70 A 10,0 10,0 (4) Hệ CĐ SP Vật lý C72 A 10,0 10,0 (22) Hệ CĐ SP Hóa học C74 A 10,0 10,0 (19) Hệ CĐ SP Sinh học C84 B 11,0 11,0 (23) Hệ CĐ Tin học ứng dụng C65 A 10,0 10,0 10,0 (30) Hệ CĐ SP Tin học C71 A 10,0 10,0 (28) Hệ CĐ Giáo dục thể chất (khối T, thí sinh phải thi thêm năng khiếu) C99 T, B 11,0 (30) thi thêm năng khiếu Hệ CĐ SP Giáo dục mầm non (khối M, thí sinh phải thi thêm năng khiếu) C98 M, D1-2-3-4 10,0 10,0 (30) thi thêm năng khiếu Hệ CĐ SP Giáo dục tiểu học C97 A, C, D1 10,0/ 11,0/ 10,0 10,0/ 11,0/ 10,0 10,0 (3)/ 11,0 (2)/ 10,0 (2) Hệ CĐ SP Địa lý C83 C 11,0 11,0 (23) Hệ CĐ SP Ngữ văn C81 C 11,0 11,0 (23) Hệ CĐ SP Lịch sử C82 C 11,0 11,0 (29) Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C75 A, D1 10,0 (13)/ 10,0 (17) Hệ CĐ Kế toán C76 A, D1 10,0 (13)/ 10,0 (17) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng C67 A 10,0 (30) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật kiến trúc C70 V 10,0 (30) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường C92 A, B 10,0/ 11,0 (30) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử C66 A 10,0 (30) Đối với các ngành năng khiếu CĐ, nếu có điểm thi ĐH các khối thi M, T đạt từ điểm sàn CĐ trở lên, thí sinh gởi Giấy chứng nhận điểm thi số 1 để xét tuyển, không phải qua sơ tuyển các môn năng khiếu. Nếu thí sinh có điểm thi ĐH các khối B, D1 có nguyện vọng đăng ký vào các ngành năng khiếu, trình độ CĐ thì lấy điểm thi các môn tương ứng làm cơ sở xét tuyển. Ngành Giáo dục mầm non: điểm văn, điểm toán khối D1; Giáo dục thể chất: điểm toán, sinh khối B. Ngoài ra thí sinh còn phải thi các môn năng khiếu từ ngày 23 đến 25-9-2011. HỌC VIỆN NGOẠI GIAO HQT Quan hệ quốc tế gồm: - Tiếng Anh 701 D1 21,0 21,0 - Tiếng Pháp 703 D3 19,0 19,0 - Tiếng Trung 704 D1 20,0 19,0 Cử nhân tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) 751 D1 25,0 25,0 Cử nhân tiếng Pháp (hệ số 2 ngoại ngữ) 753 D3 25,0 25,0 Kinh tế quốc tế 401 A 21,5 20,0 Luật quốc tế 501 D1, D3 19,0 19,0 Truyền thông quốc tế 705 D1 19,0 20,5 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HTC Thí sinh đăng ký vào ngành Tài chính-ngân hàng đạt 20 điểm được điều chuyển ngẫu nhiên sang ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý. Điểm sàn chung: A, D1 21,0/ 28,0 20,0/ 24,5 Ngành Tài chính ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Bảo hiểm, Hải quan, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Định giá tài sản, Kinh doanh chứng khoán) 401 A 21,0 20,5 Ngành Kế toán (gồm chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán) 402 A 22,0 20,0 Ngành Quản trị kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Marketing) 403 A 21,0 20,0 Ngành Hệ thống thông tin kinh tế (chuyên ngành Tin học tài chính kế toán) 404 A 21,0 20,0 Ngành Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh tài chính kế toán) (hệ số 2 ngoại ngữ) 405 D1 28,0 24,5 TRƯỜNG ĐH ĐIỆN LỰC DDL 240 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 750 CĐ - Thí sinh có NV1 chuyên ngành Hệ thống điện đạt 16 hoặc 16,5 điểm được chuyển sang ngành khác lựa chọn trong số các chuyên ngành có tuyển NV2. - Thí sinh có điểm thi đạt 15,5 điểm ở các chuyên ngành mà điểm chuẩn NV1 ở chuyên ngành này cao hơn 15,5 điểm được chuyển sang một chuyên ngành khác cùng khối thi có điểm chuẩn NV1 là 15,5. Hệ thống điện 101 A 17,0 17,0 19,0 (10) Quản lý năng lượng 101 A 16,0 16,0 18,5 (10) Nhiệt điện 101 A 15,5 15,5 16,0 (20) Điện công nghiệp và dân dụng 101 A 15,5 16,0 18,0 (10) Điện lạnh 101 A 15,5 16,0 (20) Điện hạt nhân 101 A 15,5 15,5 16,0 (20) Công nghệ thông tin 105 A 15,5 15,5 17,0 (10) Công nghệ tự động 106 A 15,5 15,5 17,0 (10) Điện tử viễn thông 107 A 15,5 15,5 16,0 (20) Kỹ thuật điện tử 107 A 15,5 16,0 (15) Điện tử y sinh 107 A 15,5 16,0 (15) Công nghệ cơ khí 108 A 15,5 15,5 15,5 (20) Công nghệ cơ điện tử 109 A 15,5 15,5 16,0 (20) Quản trị kinh doanh 110 A, D1 A: 15,5 15,5 16,0 (A: 10, D1: 5) Tài chính ngân hàng 111 A, D1 A: 16,0 16,0 19,0 (A: 10, D1: 5) Kế toán 112 A, D1 A: 16,0 16,0 A: 19,0 (10) Hệ CĐ Hệ thống điện C65 A 10,0 10,0 11,0 (70) Hệ CĐ Hệ thống điện (lớp học đặt tại Vinh) C65NA A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Nhiệt điện C66 A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Điện công nghiệp và dân dụng C67 A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Điện công nghiệp và dân dụng (lớp học đặt tại Vinh) C67NA A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Điện lạnh C68 A 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Thủy điện C69 A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Quản lý năng lượng C70 A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Công nghệ thông tin C71 A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Công nghệ tự động C72 A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Điện tử viễn thông C73 A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Công nghệ cơ khí C74 A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Công nghệ cơ điện tử C75 A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C76 A, D1 A: 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Tài chính ngân hàng C77 A, D1 A: 10,0 10,0 11,0 (40) Hệ CĐ Tài chính ngân hàng (lớp đặt ở Vinh) C77NA A, D1 A: 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Kế toán doanh nghiệp C78 A, D1 A: 10,0 10,0 11,0 (40) Hệ CĐ Kế toán doanh nghiệp (lớp đặt ở Vinh) C78NA A, D1 A: 10,0 10,0 10,0 (40) Khi xét NV2, đối với mã ngành 101 và 107, thí sinh cần ghi rõ tên chuyên ngành học mà mình đăng ký xét tuyển. Riêng chuyên ngành Điện hạt nhân sẽ ưu tiên xét NV2 đối với thí sinh có hộ khẩu ở Nam Trung Bộ (các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa). Thông tin chi tiết xem tại www.epu.edu.vn. TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC HDT 1.010 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 940 CĐ SP Toán 101 A 13,0 13,0 13,0 (37) SP Vật lý (Lý-Hóa) 106 A 13,0 13,0 13,0 (56) SP Hóa học 201 A 13,0 13,0 (55) SP Sinh học 300 B 14,0 14,0 14,0 (48) SP Ngữ văn 601 C 15,0 14,5 14,5 (15) SP Lịch sử 602 C 14,0 14,0 (45) SP Địa lý 603 C 14,0 14,0 (45) SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) 701 D1 17,0 17,0 17,0 (55) Giáo dục tiểu học 900 D1, M 13,5 13,0 13,0 (15) Giáo dục mầm non 901 M 13,5 13,0 Văn học 604 C 14,0 14,0 14,0 (64) Lịch sử (Quản lý di tích-danh thắng) 605 C 14,0 14,0 14,0 (55) Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 606 C, D1 C: 14,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (33) Địa lý (Quản lý tài nguyên môi trường) 607 A, C 13,0/ 17,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (10) Xã hội học (Công tác xã hội) 608 C, D1 C: 14,5 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (10) Tâm lý học (Quản trị nhân sự) 609 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (15) Công nghệ thông tin (Tin học) 103 A 13,0 13,0 13,0 (112) Kỹ thuật công trình 107 A 13,0 13,0 13,0 (101) Kế toán 401 A, D1 14,0 14,0 Quản trị kinh doanh 402 A, D1 13,0 13,0 13,0 (58) Tài chính ngân hàng 403 A, D1 13,0 13,0 13,0 (29) Chăn nuôi thú y 302 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (55) Bảo vệ thực vật 304 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (53) Nông học (Trồng trọt định hướng công nghệ cao) 305 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (44) Hệ CĐ SP Toán-Tin C65 A 10,0 (60) Hệ CĐ SP Lý-Thí nghiệm C77 A 10,0 (60) Hệ CĐ SP Hóa-Thí nghiệm C66 A 10,0 (60) Hệ CĐ SP Sinh-Thí nghiệm C67 B 11,0 (60) Hệ CĐ Giáo dục mầm non (điểm năng khiếu từ 4 trở lên) C68 M 10,0 (120) Hệ CĐ Giáo dục thể chất (điểm năng khiếu từ 4 trở lên) C69 T, B 10,0/ 11,0 (60) Hệ CĐ Giáo dục tiểu học C74 D1, M 10,0 (60) Hệ CĐ SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) C75 D1 10,0 (40) Hệ CĐ Kế toán C70 A, D1 10,0 (120) Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C71 A, D1 10,0 (60) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử C72 A 10,0 (120) Hệ CĐ Quản lý đất đai C73 A, B 10,0/ 11,0 (60) Hệ CĐ Công nghệ thông tin C76 A 10,0 (60)