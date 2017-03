Thêm 16 trường đại học, cao đẳng công bố điểm trúng tuyển chính thức

Trường/ Ngành,

chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn NV1-2011 Điểm xét NV2 + Chỉ tiêu TRƯỜNG ĐH TIỀN GIANG TTG Sẽ tiếp tục xét NV2 Giáo dục tiểu học 103 A, C 13,0/ 14,0 14,5/ 15,5 Kế toán 401 A 13,0 13,0 Quản trị kinh doanh 402 A 13,0 13,0 Công nghệ thông tin 403 A 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 404 A 13,0 13,0 Hệ CĐ SP Giáo dục mầm non C66 M 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ thông tin C69 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm C70 A, B A: 10,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô C71 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử C72 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng C73 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ may C74 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Kế toán C75 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C76 A 10,0 10,0 Hệ CĐ Nuôi trồng thủy sản C77 A, B B: 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ SP Tiếng Anh C82 D1 10,0 10,0 Hệ CĐ Giáo dục tiểu học C88 A, C 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG DKY 350 chỉ tiêu NV2 Trường xét theo hai mức điểm chuẩn: Có ngân sách nhà nước và Đào tạo theo nhu cầu xã hội. Xét nghiệm đa khoa 301 B 18,5/ 17,0 20,0/ 17,5 Kỹ thuật hình ảnh 302 B 17,5/ 16,0 19,0/ 17,0 Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng 303 B 16,0/ 15,5 17,5/ 16,5 Điều dưỡng đa khoa 310 B 17,5/ 16,0 18,5/ 17,0 Hệ CĐ Xét nghiệm đa khoa C65 B 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Hệ CĐ Kỹ thuật hình ảnh (không tuyển nữ) C66 B 13,5/ 12,0 13,5/ 12,0 Hệ CĐ Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng C67 B 12,0 12,5/ 11,5 Hệ CĐ Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm C68 B 12,0 12,0/ 0 Hệ CĐ Điều dưỡng đa khoa C71 B 13,5/ 12,0 13,5/ 12,5 Hệ CĐ Điều dưỡng nha khoa C72 B 13,5/ 12,0 13,5/ 12,5 Hệ CĐ Điều dưỡng gây mê C73 B 13,5/ 11,0 13,5/ 11,5 Hệ CĐ Hộ sinh (không tuyển nam) C74 B 13,5/ 11,0 13,5/ 0 TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG DTL Xét tuyển tiếp NV2 Toán-Tin ứng dụng (hệ số 2 môn toán) 101 A 18,0 18,0 18,0 Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) (hệ số 2 môn toán) 102 A 18,0 18,0 18,0 Mạng máy tính và viễn thông (hệ số 2 môn toán) 103 A 18,0 18,0 18,0 Tin quản lý (Hệ thống thông tin quản lý) (hệ số 2 môn toán) 104 A 18,0 18,0 18,0 Kế toán 401 A, D1, D3 13,0 13,0 13,0 Tài chính-Ngân hàng 402 A, D1, D3 13,0 13,0 13,0 Quản trị kinh doanh 403 A, D1, D3 13,0 13,0 13,0 Quản lý bệnh viện 404 A, D1, D3 13,0 13,0 13,0 Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn tiếng Anh) 701 D1 18,0 18,0 18,0 Ngôn ngữ Trung Quốc (hệ số 2 môn tiếng Trung) 704 D1, D4 13,0/ 18,0 13,0/ 18,0 13,0/ 18,0 Ngôn ngữ Nhật 706 D1 13,0 13,0 13,0 Điều dưỡng 305 B 14,0 14,0 14,0 Y tế công cộng 300 B 14,0 14,0 14,0 Công tác xã hội 502 B, C, D1, D3 14,0/ 14,0/ 13,0/ 13,0 14,0/ 14,0/ 13,0/ 13,0 14,0/ 14,0/ 13,0/ 13,0 Việt Nam học 606 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 TRƯỜNG ĐH HÀ NỘI NHF 163 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Môn ngoại ngữ khối D hệ số 2 Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) 104 A, D1 15,5/ 21,5 15,0/ 20,0 16,0/ 21,0 (23) Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) 400 A, D1 18,0/ 25,0 20,5/ 27,0 21,5/ 28,0 (15) Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) 401 A, D1 21,5/ 28,5 20,5/ 25,5 21,0/ 26,5 (5) Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) 404 A, D1 20,0/ 28,5 22,5/ 28,5 Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) 608 D1 21,5 25,0 26,0 (5) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) 609 D1 20,5 25,0 Ngôn ngữ Anh 701 D1 20,5 27,0 28,0 (29) Ngôn ngữ Nga 702 D1, D2 20,5/ 26,5 20,0/ 20,5 21,0/ 21,5 (22) Ngôn ngữ Pháp 703 D3 23,0 22,0 23,0 (8) Ngôn ngữ Trung Quốc 704 D1, D4 25,5/ 25,0 22,0/ 20,0 23,0/ 21,0 (6) Ngôn ngữ Đức 705 D1, D5 20,0/ 23,5 24,0/ 21,0 25,0/ 22,0 (15) Ngôn ngữ Nhật 706 D1, D6 26,5/ 24,5 23,0/ 20,0 24,0/ 21,0 (13) Ngôn ngữ Hàn Quốc 707 D1 26,0 24,0 25,0 (12) Tiếng Tây Ban Nha 708 D1 20,5 23,5 24,5 (2) Ngôn ngữ Italia 709 D1 23,0 20,0 21,0 (5) Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 710 D1 20,5 21,0 22,0 (3) TRƯỜNG ĐH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP MTC Thiết kế nội thất 801 H 32,0 36,0 Hội họa 802 H 29,0 34,0 Điêu khắc 803 H 29,0 34,0 Thiết kế thời trang 804 H 30,5 34,5 Sơn mài 805 H 29,0 34,0 Gốm 806 H 29,0 34,0 Thiết kế đồ họa 807 H 30,5 35,5 Thiết kế công nghiệp 808 H 29,0 34,0 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG GNT SP Âm nhạc 01 N 25,5 22,5 SP Mỹ thuật 02 H 31,0 25,0 Quản lý văn hóa 03 R1, R2 21,0 20,0 Thiết kế thời trang 04 H 28,5 28,5 Hội họa 05 H 32,5 24,0 Thiết kế đồ họa 06 A 28,5 28,5 Hệ CĐ SP Âm nhạc C65 N Hệ CĐ SP Mỹ thuật C66 H TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NNH 440 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 400 CĐ Điểm trúng tuyển chung hệ ĐH các khối: A, B, C, D1 13,0/ 14,5/ 14,5/ 13,0 13,0/ 14,5/ 14,5/ 13,0 Điểm trúng tuyển chung hệ CĐ các khối: A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo quản chế biến) 101 A 13,0 13,0 13,5 (100) Kỹ thuật điện-điện tử (gồm các chuyên ngành: Cung cấ[ và sử dụng điện, Tự động hóa) 102 A 13,0 13,0 13,5 (100) Công thôn (gồm chuyên ngành: Công thôn, Công trình) 103 A 13,0 13,0 Công nghệ thông tin (gồm chuyên ngành Tin học, Quản lý thông tin) 104 A 13,0 13,0 13,5 (100) Khoa học cây trồng (gồm chuyên ngành Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng) 301 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 Bảo vệ thực vật 302 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 Công nghệ sinh học (gồm chuyên ngành Công nghệ sinh học động vật, Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ sinh học vi sinh vật) 303 A, B 15,0/ 17,0 15,0/ 18,5 Công nghệ sau thu hoạch 304 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 Nông nghiệp 305 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 Khoa học môi trường (gồm chuyên ngành Môi trường, Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường) 306 A, B 14,5/ 16,0 14,5/ 17,5 Khoa học đất (gồm chuyên ngành Khoa học đất, Nông hóa thổ nhưỡng) 307 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 Chăn nuôi (gồm chuyên ngành Khoa học vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi-Thú y) 308 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 Nuôi trồng thủy sản (gồm chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản) 310 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 Thú y 311 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 SP Kỹ thuật nông nghiệp 312 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 13,5/ 15,0 (40) Công nghệ thực phẩm 313 A, B 13,0/ 14,5 14,0/ 17,5 Công nghệ rau-hoa-quả và cảnh quan (gồm chuyên ngành Sản xuất và quản lý sản xuất rau-hoa-quả trong nhà có mái che, Thiết kế và tạo dựng cảnh quan, Marketing và thương mại) 314 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 Kinh tế nông nghiệp 401 A 13,0 13,0 Kế toán (gồm chuyên ngành Kế toán, Kế toán kiểm toán) 402 A, D1 14,5/ 16,0 14,0 Quản trị kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing) 403 A, D1 13,0 13,0 Kinh doanh nông nghiệp 404 A 13,0 13,0 Phát triển nông thôn 405 A, B 13,0/ 14,5 13,0/ 14,5 Quản lý đất đai 406 A, B 14,5/ 16,0 14,5/ 17,5 Kinh tế (gồm chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế) 407 A, D1 13,0 13,0 Xã hội học 501 A, C, D1 13,0/ 14,5/ 13,0 13,0/ 14,5/ 13,0 (100) Hệ CĐ Dịch vụ thú y C69 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (100) Hệ CĐ Quản lý đất đai C70 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (100) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường C71 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (100) Hệ CĐ Khoa học cây trồng C72 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (100) TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH DQB 520 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 500 CĐ Các ngành đào tạo giáo viên chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình. Các ngành còn lại tuyển sinh trong cả nước. SP Toán học 101 A 13,0 13,0 (40) SP Vật lý 102 A 13,0 13,0 (40) SP Hóa học 103 A, B 13,0/ 14,0 13,0 (30)/ 14,0 (20) SP Ngữ văn 104 C 14,0 14,0 (20) SP Lịch sử 105 C 14,0 14,0 (40) SP Sinh học 106 B 14,0 14,0 (50) Giáo dục tiểu học 107 C, D1 15,0/ 14,0 Giáo dục mầm non 108 M 14,0 Ngôn ngữ Anh 201 D1 13,0 13,0 (40) Kế toán 202 A, D1 13,0 13,0 (100) Quản trị kinh doanh 203 A, D1 13,0 13,0 (50) Nuôi trồng thủy sản 301 B 14,0 14,0 (50) Công nghệ thông tin 401 A 13,0 13,0 (40) Hệ CĐ SP Vật lý (ghép với Kỹ thuật công nghiệp) C66 A 10,0 10,0 (50) Hệ CĐ SP Hóa học (ghép với Kỹ thuật công nghiệp) C67 A, B 10,0/ 11,0 10,0 (20)/ 11,0 (30) Hệ CĐ Tiếng Anh C71 D1 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ Kế toán C72 A, D1 10,0 10,0 (70) Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C73 A, D1 10,0 10,0 (50) Hệ CĐ Công tác xã hội C74 C 11,0 11,0 (70) Hệ CĐ Khoa học thư viện C76 C 11,0 11,0 (40) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử C77 A 10,0 10,0 (30) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật giao thông C78 A 10,0 10,0 (30) Hệ CĐ Lâm nghiệp C81 B 11,0 11,0 (40) Hệ CĐ Công nghệ thông tin C91 A 10,0 10,0 (30) TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM CCT 1.200 chỉ tiêu NV2 ĐH và 1.250 CĐ Công nghệ chế tạo máy 101 A 13,0 13,0 13,0 (150) Công nghệ thực phẩm 102 A, B 13,0/ 14,0 15,0/ 15,5 Công nghệ sinh học 103 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Công nghệ thông tin 104 A 13,0 13,0 (150) Công nghệ kỹ thuật hóa học 105 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (150) Công nghệ chế biến thủy sản 106 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (150) Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 107 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (100) Quản trị kinh doanh 401 A, D1 13,0 13,0 13,0 (200) Tài chính-ngân hàng 402 A, D1 13,0 13,0 (150) Kế toán 403 A, D1 13,0 13,0 (150) Hệ CĐ Công nghệ thông tin 01 A 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử 02 A 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí 03 A 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học 04 A, B 14,0/ 15,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm 05 A, B 17,0/ 18,0 12,0/ 13,0 12,0/ 13,0 Hệ CĐ Công nghệ chế biến thủy sản 06 A, B 12,0/ 13,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Kế toán 07 A, D1 17,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ sinh học 08 A, B 15,0/ 16,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường 09 A, B 13,0/ 14,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ may 10 A, D1 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ da giày 12 A. B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh 13 A, D1 16,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) 14 A, D1 15,0/ 14,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật nhiệt 15 A 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ vật liệu 16 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 TRƯỜNG ĐH BÀ RỊA - VŨNG TÀU DBV 1.500 chỉ tiêu NV2 Vận dụng Điều 33 của quy chế tuyển sinh: Ưu tiên khu vực và đối tượng liền kề là 1 điểm. Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử, gồm 3 chuyên ngành: - Kỹ thuật điện 101 A 13,0 13,0 13,0 - Điện tử viễn thông 102 A 13,0 13,0 13,0 - Điều khiển và Tự động hóa 103 A 13,0 13,0 13,0 Công nghệ thông tin, gồm 3 chuyên ngành: - Kỹ thuật máy tính 104 A, D1 13,0 13,0 13,0 - Công nghệ phần mềm 105 A, D1 13,0 13,0 13,0 - Hệ thống thông tin 114 A, D1 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 2 chuyên ngành: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp 106 A 13,0 13,0 13,0 - Xây dựng công trình biển 108 A 13,0 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật hóa học, gồm 2 chuyên ngành: - Hóa dầu 201 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 - Công nghệ môi trường 203 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Công nghệ thực phẩm 202 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Kế toán, gồm 2 chuyên ngành: - Kế toán kiểm toán 407 A, D1-2-3-4-5-6 13,0 13,0 13,0 - Kế toán tài chính 408 A, D1-2-3-4-5-6 13,0 13,0 13,0 Quản trị kinh doanh, gồm 3 chuyên ngành: - Quản trị doanh nghiệp 402 A, D1-2-3-4-5-6 13,0 13,0 13,0 - Quản trị du lịch-nhà hàng-khách sạn 409 A, D1-2-3-4-5-6 13,0 13,0 - Quản trị tài chính 406 A, D1-2-3-4-5-6 13,0 13,0 13,0 Đông phương học, chuyên ngành: - Nhật Bản học 601 C, D1-2-3-4-5-6 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành: - Tiếng Anh thương mại 704 D1 13,0 13,0 13,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử gồm 3 chuyên ngành: - Kỹ thuật điện C65 A 10,0 10,0 10,0 - Điện tử viễn thông C66 A 10,0 10,0 10,0 - Điều khiển và Tự động hóa C67 A 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ thông tin gồm 3 chuyên ngành: - Kỹ thuật máy tính C68 A, D1 10,0 10,0 10,0 - Công nghệ phần mềm C69 A, D1 10,0 10,0 10,0 - Hệ thống thông tin C95 A, D1 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng gồm 2 chuyên ngành: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp C76 A 10,0 10,0 10,0 - Xây dựng công trình biển C78 A 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học, gồm 2 chuyên ngành: - Hóa dầu C79 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 - Công nghệ môi trường C86 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm C80 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Kế toán, gồm 2 chuyên ngành: - Kế toán kiểm toán C87 A, D1-2-3-4-5-6 10,0 10,0 10,0 - Kế toán tài chính C88 A, D1-2-3-4-5-6 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh, gồm 3 chuyên ngành: - Quản trị doanh nghiệp C71 A, D1-2-3-4-5-6 10,0 10,0 10,0 - Quản trị du lịch-nhà hàng-khách sạn C96 A, D1-2-3-4-5-6 10,0 10,0 - Quản trị tài chính C89 A, D1-2-3-4-5-6 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Đông phương học, chuyên ngành: - Tiếng Nhật C97 C, D1-2-3-4-5-6 11,0/ 10,0 11,0/ 10,0 Hệ CĐ Tiếng Anh, chuyên ngành: - Tiếng Anh thương mại C90 D1 10,0 10,0 10,0 TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI SKD Đạo diễn điện ảnh-truyền hình (chuyên môn 11,0) 901 S 18,0 15,0 Quay phim điện ảnh (chuyên môn 11,0) 902 S 14,5 14,0 Lý luận phê bình điện ảnh-truyền hình (chuyên môn 12,0) 903 S 20,0 14,5 Biên kịch điện ảnh-truyền hình (chuyên môn 13,5) 904 S 18,0 19,5 Diễn viên kịch-điện ảnh-truyền hình (chuyên môn 10,5) 925 S 14,5 Nhiếp ảnh (chuyên môn 10,5) 905 S 16,5 16,5 Thiết kế mỹ thuật sân khấu-điện ảnh (chuyên môn 10,0) 912 S 15,5 13,0 Biên kịch kịch hát dân tộc (chuyên môn 8,0) 13,0 Diễn viên cải lương (chuyên môn 12,0) 909 S 14,5 18,5 Diễn viên rối (chuyên môn 14,5) 18,5 Diễn viên chèo (chuyên môn 10,0) 910 S 19,0 16,0 Thiết kế trang phục nghệ thuật (chuyên môn 12,0) 913 S 17,0 15,5 Đạo diễn truyền hình (chuyên môn 11,5) 914 S 16,0 17,5 Quay phim truyền hình (chuyên môn 12,0) 915 S 16,0 15,5 Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử 101 A 13,0 13,0 Công nghệ điện ảnh truyền hình 102 A 13,0 13,0 Hệ CĐ Nhạc công Kịch hát dân tộc (chuyên môn 14,5) C65 S 17,5 Hệ CĐ ngành Công nghệ điện ảnh truyền hình C66 A 10,0 10,0 TRƯỜNG CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM CCS 300 chỉ tiêu NV2 hệ CĐ Nhận hồ sơ NV2 thí sinh thi đề ĐH và thi đề CĐ Công nghệ may 01 A 10,0 10,0 10,0 (50) Thiết kế thời trang 02 A 10,0 10,0 10,0 (50) Quản trị kinh doanh 03 A, D1 13,5 10,0 10,0 (25) Kế toán 04 A, D1 11,5 10,0 10,0 (25) Công nghệ kỹ thuật cơ khí 05 A 10,0 10,0 10,0 (50) Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử 06 A 11,5 10,0 10,0 (25) Công nghệ thông tin 07 A 11,5 10,0 10,0 (25) Công nghệ cơ-điện tử 08 A 10,0 10,0 10,0 (25) Tiếng Anh 09 D1 13,5 10,0 10,0 (25) TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG CKC Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật điện tử công nghiệp) 01 A 14,5 14,0 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 02 A 14,5 15,0 Công nghệ kỹ thuật ôtô 03 A 15,0 15,5 Công nghệ thông tin 05 A 13,0 14,5 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 06 A 13,5 13,0 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 07 A 14,0 14,5 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động 08 A 13,5 13,5 Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông 09 A 13,5 14,5 Kế toán 10 A 13,0 14,0 TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CCO Kế toán 101 A, D1 12,5/ 14,0 12,5 Quản trị kinh doanh 102 A, D1 14,0/ 15,0 12,5 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 103 A 10,5 10,0 Công nghệ thông tin 104 A 15,0 12,0 TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-TÀI CHÍNH VĨNH LONG CKV Tài chính ngân hàng 01 A 14,0 10,0 Kế toán 02 A 11,5 10,0 Quản trị kinh doanh 03 A 10,5 10,0 Hệ thống thông tin quản lý 04 A 10,5 10,0 TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG MIỀN TÂY CMT Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có 176 thí sinh đạt từ 10,5 điểm trở lên không đủ điểm xét trúng tuyển, sẽ được xét chuyển vào ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước. Trường sẽ gửi giấy báo nhập học trực tiếp đến 176 thí sinh này, thí sinh không phải bổ sung thêm hồ sơ. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 01 A 10,5 11,5 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (Cấp thoát nước và môi trường) 02 A 10,0 10,0 Kế toán 03 A 10,0 10,0